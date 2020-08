Certains animaux marins ont une forme astucieuse de camouflage: ils sont transparents. Mais être transparent est beaucoup moins courant sur terre.

« Et il y a plusieurs raisons à cela. »

Jim Barnet est chercheur postdoctoral à l’Université McMaster en Ontario, au Canada. (Il a commencé cette recherche en tant qu’étudiant au doctorat à l’Université de Bristol.)

«Les différences entre l’air et l’eau en tant que milieu environnant signifie que la lumière interagit différemment avec les tissus corporels d’un organisme transparent.»

Dans l’océan, la lumière vient toujours d’en haut et le fond est moins variable. Mais dans la canopée de la jungle, la lumière vient de plusieurs directions et l’arrière-plan est beaucoup plus variable. Entrez une petite créature appelée la grenouille de verre. Ce n’est pas vraiment transparent. C’est translucide. Cela signifie que sa peau à certains endroits est suffisamment fine pour que vous puissiez voir ses organes internes travailler dur.

«La plupart du temps, lorsque vous voyez des photographies de ces grenouilles, elles sont prises dans des conditions assez contrôlées, soit avec un éclairage puissant, comme un flash puissant, soit elles sont photographiées de dessous sur un morceau de verre et c’est vraiment leur ventre qui sont transparentes et ces grenouilles sont assez petites et minces et assez délicates, donc si vous avez un flash puissant sur votre appareil photo, vous pouvez en quelque sorte simplement projeter de la lumière à travers elles et elles auront l’air assez transparentes.

Barnett dit que la peau translucide de la grenouille est en fait une nouvelle stratégie de camouflage que personne n’a jamais vraiment étudiée. Jusqu’à maintenant.

«Ce que nous pensons qu’il se passe, c’est que la lumière traverse la grenouille, interagit avec la pigmentation, mais une grande partie passe à travers la grenouille… une partie de cette lumière sera absorbée par l’arrière-plan sous la grenouille, mais une partie sera être reflété sur ce fond et revenir à travers la grenouille.

Ainsi, si une grenouille de verre est assise sur une feuille vert vif, haut dans la canopée de la jungle, la lumière passant à travers sa fine peau et sur la feuille donnera à la grenouille une couleur plus brillante, correspondant plus étroitement à la feuille.

La canopée de la jungle est remplie de feuilles, mais elle est également remplie de prédateurs: oiseaux, serpents, mammifères et même invertébrés à la recherche de leur prochain repas.

«Et ces animaux sont assez, leurs systèmes visuels sont assez indiqués pour trouver des différences de luminance et de luminosité entre différents patchs. Donc, ils sont assez bons pour trouver des proies en fonction des différences entre l’arrière-plan et la luminosité de l’animal, et en étant translucides, il semble que ces grenouilles soient capables d’avoir un camouflage adaptatif. «

Ainsi, que la feuille soit sombre ou brillante, si la grenouille de verre est assise dessus, elle semblera changer pour correspondre plus étroitement à son arrière-plan. L’étude de Barnett et de ses collègues figure dans les actes de la National Academy of Sciences. [James B. Barnett el al., Imperfect transparency and camouflage in glass frogs]

Avec environ 150 espèces connues de grenouilles de verre dans le monde, Barnett dit que le prochain projet consiste à déterminer si la translucidité des grenouilles peut différer en fonction de leurs habitats individuels. Une chose est sûre: il sera difficile de voir ce qu’ils trouvent.

—Emily Schwing

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)