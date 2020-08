PHOENIX (AP) – Kole Calhoun a réussi un doublé de deux points en neuvième manche et les Diamondbacks de l’Arizona se sont ralliés pour battre les Astros de Houston 5-4 jeudi soir pour remporter leur première série de la saison.

L’Arizona a suivi 4-3 après qu’Alex Bregman a frappé un circuit de deux points contre Stefan Chrichton au huitième. Junior Guerra (1-0) a abandonné la neuvième manche et les Diamondbacks ont rempli les pads de Ryan Pressly (0-1) dans la moitié inférieure de l’épisode.

Calhoun a raté quelques lancers après avoir eu des ennuis et a déclenché les célébrations des Diamondbacks avec son entraînement dans le coin droit.

Le partant de l’Arizona, Zac Gallen, a égalé le record de la Ligue nationale de Steve Rogers (1973-74) avec Montréal en accordant trois points mérités ou moins à ses 18 premiers départs en carrière. Gallen a accordé deux touchés et six coups sûrs et a éliminé six ennemis en autant de manches.

Pour Houston, le Vénézuélien José Altuve, qui est entré dans le match avec un pourcentage de seulement 0,146, a réussi un circuit en solo, doublé et marqué trois points.

Le partant des Astros, Brandon Bielak, en était à son premier départ dans la ligue majeure après deux apparitions en relève. Il a accordé deux coups sûrs en cinq manches.

Pour les Diamondbacks, Ketel Marte 5-3; Starling Marte 4-3 avec un marqué. Les Vénézuéliens David Peralta 2-1, avec un RBI; Eduardo Escobar 4-1 avec un but.

Pour les Astros, le Vénézuélien José Altuve 4-3 avec un RBI et un marqué. Cubain Yulieski Gurriel 4-1 avec un RBI. Les Portoricains Carlos Correa 4-1 et Martín Maldonado 2-0.