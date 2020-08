Des pots-de-vin de plusieurs millions de dollars d’un géant brésilien de la construction ont financé la campagne présidentielle qui a porté au pouvoir le Mexicain Enrique Pena Nieto, a révélé mardi un ancien conseiller de haut niveau selon les procureurs.

Les allégations explosives d’Emilio Lozoya, qui était le principal stratège international de Pena Nieto avant les élections de 2012, sont la dernière tournure d’un scandale qui a secoué l’Amérique latine.

Il fait suite à l’extradition de l’ancien assistant d’Espagne le mois dernier pour être jugé pour des accusations de corruption liées à Odebrecht, la plus grande entreprise de construction d’Amérique latine.

Lozoya a admis que des pots-de-vin de plus de 4,4 millions de dollars « ont été principalement utilisés pour la campagne présidentielle de 2012 », a déclaré le procureur général Alejandro Gertz aux journalistes.

« Cette somme d’argent … venait d’Odebrecht », a ajouté Gertz.

Lozoya, qui est devenu le géant pétrolier d’État PEMEX de 2012 à 2016 sous l’administration Pena Nieto, a reçu le statut de témoin coopérant.

L’homme de 45 ans allègue que Pena Nieto et son coordinateur de campagne Luis Videgaray « sont ceux qui ont ordonné que cet argent soit remis à divers conseillers électoraux étrangers », a déclaré Gertz.

Lozoya dit qu’il a quatre témoins et a « fourni des reçus et une vidéo » pour étayer ses accusations, a ajouté le procureur général.

Le bureau du procureur général a « ouvert un dossier d’enquête et nous allons commencer à exécuter toutes les procédures », a déclaré Gertz.

Lozoya a également accusé Pena Nieto et Videgaray, alors ministre des Finances, d’avoir acheté des voix pour des réformes structurelles en 2013 et 2014, y compris l’ouverture du secteur de l’énergie après 75 ans de monopole d’État.

Le successeur de Pena Nieto, le président Andres Manuel Lopez Obrador, a déclaré que la coopération de Lozoya lui permettrait de révéler «en tant qu’acteur principal de tout ce vol, comment le gâteau a été partagé».

« Il est très important pour nous de récupérer tout ce qui a été volé », a-t-il ajouté.

– Scandale grandissant –

Avocat et économiste diplômé d’Harvard, Lozoya a été traduit en justice peu après son extradition d’Espagne.

Il a plaidé non coupable et s’est dit « intimidé, soumis à des pressions, influencé et instrumentalisé », ajoutant qu’il était prêt à coopérer avec les autorités.

Odebrecht a admis avoir payé des centaines de millions de dollars de pots-de-vin pour remporter des contrats dans 12 pays, dont le Mexique.

Le scandale a fait tomber d’anciens présidents et de hauts responsables dans des pays comme le Brésil, le Pérou et la Colombie.

Lozoya est accusé d’avoir accepté des pots-de-vin d’une valeur de plus de 10 millions de dollars d’Odebrecht.

Il a obtenu une mise en liberté provisoire, mais a été équipé d’un dispositif de suivi et interdit de quitter le pays.

Les allégations à son encontre incluent qu’il a autorisé l’acquisition par PEMEX d’une usine d’engrais délabrée pour 485 millions de dollars, un prix que les procureurs jugent étrangement élevé.

Il est accusé d’avoir reçu un paiement de 3 millions de dollars qu’il a utilisé pour acheter une maison de luxe dans la capitale.

La victoire électorale de Pena Nieto en 2012 a marqué un retour pour le Parti révolutionnaire institutionnel, longtemps la force dominante de la politique mexicaine.

Le PRI a dirigé le pays comme un État à parti unique pendant 71 ans, avant de perdre le pouvoir aux urnes en 2000.

Avec sa candidate charismatique Pena Nieto promettant un nouveau PRI de transparence et de réformes, il a convaincu les électeurs de lui donner une seconde chance en 2012.

Mais après six ans de scandales de corruption, de croissance économique décevante et de violences brutales liées aux cartels, les électeurs ont sévèrement puni le parti lors des élections de 2018 et le gauchiste Lopez Obrador a pris le pouvoir.

jg-dr / vers