MADRID, 14 (CHANCE)

On a beaucoup parlé ces derniers jours des débuts au cinéma des Campos. Et, en l’absence de confirmation par les personnes impliquées – qui préfèrent garder le mystère pour le moment – Santiago Segura préparerait un nouveau film, et les protagonistes ne seraient ni plus ni moins que María Teresa Campos et ses filles, Terelu et Carmen. .

L’acteur et réalisateur préfère ne pas confirmer ou nier ce projet de bombe, mais assure qu’il serait «prêt à tout». María Teresa, pour sa part, a démenti la plus ancienne dans « Sauvez-moi », mais on sait déjà que « quand la rivière sonne, elle porte de l’eau ».

Maintenant, on vous offre la réaction de Carmen Borrego qui, sans pouvoir cacher son illusion, lance des compliments à Santiago Segura en lui assurant qu’elle serait ravie de travailler avec lui: «Je pense que c’est un type formidable». Si la cadette des Campos affirme qu’elle ne se voit pas comme une jolie femme puisque « je ne suis pas assez âgée pour ça », elle n’exclut pas ses débuts, à 53 ans, dans le monde de l’interprétation: « Je ne ferme jamais les portes à personne » .

