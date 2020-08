Le ministère de l’Énergie prépare un nouvel ensemble de partenariats et d’innovations qui pourraient aider les trois réseaux électriques du pays à gérer une transformation de la production d’énergie aux États-Unis pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.

Un scientifique a résumé le défi en disant que c’était comme mettre à jour une Chevrolet 1957 fiable pour les technologies complexes et les dangers climatiques du 21e siècle.

La semaine dernière, le secrétaire à l’Énergie Dan Brouillette a visité le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) à Golden, au Colorado, pour dévoiler ce qui équivaut à un banc d’essai plus puissant pour certaines de ces innovations de haute technologie.

Il s’appelle ARIES, qui est l’abréviation de Advanced Research on Integrated Energy Systems. NREL a un tel système maintenant, mais les changements lui donneront 10 fois plus de puissance électrique et de connexions avec d’autres laboratoires du DOE.

«ARIES permettra au DOE et à l’industrie de réduire les risques techniques, opérationnels et financiers d’une intégration à grande échelle dans un environnement unique qui n’existe pas actuellement», a expliqué Brouillette.

Dans un communiqué de presse, le DOE l’a qualifié d ‘«environnement d’émulation virtuelle utilisant des calculs avancés et des simulateurs numériques en temps réel» pour aider les chercheurs à tester les impacts des systèmes de stockage d’énergie alimentés par batterie et à l’hydrogène et les fortes augmentations d’énergie renouvelable. Les autres défis que le programme vise à relever comprennent les besoins en carburant de millions de futurs propriétaires de véhicules électriques et les impacts des «thermostats intelligents» et autres dispositifs automatisés.

ARIES aidera également les chercheurs à étudier et à mettre à jour les protections du réseau contre les tempêtes plus puissantes, les pannes liées à des incendies de forêt plus importants et les stratagèmes de pirates informatiques à la recherche de vulnérabilités du réseau.

Tout cela « doit être facile pour le consommateur », a expliqué Juan Torres, directeur associé de NREL pour l’intégration des systèmes énergétiques, qui a proposé l’analogie de 1957 avec Chevy.

Faisant référence au réseau, il a noté: «Cela fonctionne positivement depuis 100 ans», et c’est l’un des systèmes de distribution électrique les plus fiables au monde.

S’exprimant jeudi lors d’une réunion virtuelle des partenaires et des entreprises de NREL, lui et d’autres ont souligné la nécessité d’adapter à la fois les technologies et les consommateurs à leur nouvel environnement électrique.

L’une des expériences de NREL s’appelle LA100, une référence à son partenaire, la ville de Los Angeles. Il testera ce qui est nécessaire pour préparer le département de l’eau et de l’électricité de la ville – décrit comme le plus grand service public du pays – à atteindre une «économie zéro carbone» d’ici 2050.

Jaquelin Cochran, directeur du groupe de systèmes de réseau de NREL, a noté que de nombreuses inconnues doivent être testées pour atteindre les objectifs ambitieux de la ville. Il s’agit notamment de trouver des moyens rentables de combiner de grandes quantités d’électricité provenant de sources éoliennes, solaires et géothermiques.

Pour cette raison, NREL travaillera avec un groupe consultatif qui comprend des entreprises, des conseils de quartier, des groupes environnementaux et des districts scolaires pour «encadrer la complexité» de certains des problèmes, a expliqué Cochran.

Leo Simonovich, vice-président d’une filiale de Siemens Energy qui fournit la cybersécurité et la sécurité numérique aux entreprises, a déclaré que l’univers des services publics avait changé depuis l’époque où ils fournissaient une «voie à sens unique» pour acheminer l’électricité vers les clients.

Les complexités supplémentaires des systèmes de communication numérique, des dispositifs automatisés et des commandes informatisées exigeront que la cybersécurité devienne «un cœur de leur activité» pour protéger tout ce qui est associé aux grilles mises à jour.

« Les services publics sont incapables de défendre ce qu’ils ne peuvent pas voir », a déclaré Simonovich.

Shayle Kann, directeur général d’Energy Impact Partners, qui investit dans des entreprises qui se concentrent sur une énergie plus efficace et durable, a noté que s’il existe de nouvelles technologies pour aider à contrôler la consommation d’énergie, la volonté de l’utiliser fait toujours défaut.

« Il y a maintenant 10 millions de thermostats intelligents aux États-Unis. Combien d’entre eux sont utilisés pour aider à protéger le réseau? » Demanda Kahn. « Très, très peu. La plupart des clients ne sont pas incités à le faire. »

Wes Bolsen, président de LaderaTech, une société qui vend des produits ignifuges, travaille avec un certain nombre de services publics californiens depuis l’année dernière lorsque les réclamations pour dommages causés par des incendies de forêt ont conduit Pacific Gas & Electric Co. à la faillite.

Ils s’intéressent de plus en plus à l’utilisation de produits ignifuges de longue durée pour protéger les poteaux électriques et les forêts voisines. Il y a de nouveaux produits chimiques, a-t-il expliqué, qui peuvent ramener la menace «à zéro» sans nuire aux plantes et aux arbres.

Les propriétaires, a-t-il dit, expérimentent également des retardateurs qui peuvent durer jusqu’à ce que les précipitations atteignent 2 pouces cumulativement.

« Cela devrait suffire pour toute la saison », a déclaré Bolsen.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.