À un moment où l’accès à des informations précises est plus critique que jamais, le leadership de Voice of America (VOA), le diffuseur d’informations international financé par le gouvernement, sape activement la capacité des États-Unis à atteindre ceux qui en ont le plus besoin dans le monde entier.

VOA produit du journalisme dans 46 langues à travers le monde, fournissant des informations à travers une lentille américaine sur les questions critiques de la journée. VOA embauche fréquemment des journalistes internationaux parce qu’ils maîtrisent non seulement les langages critiques, mais aussi connaissent le paysage journalistique et disposent de sources dans les pays desservis par VOA. Souvent, leurs reportages sont parmi les seules nouvelles qui dépassent le rideau de fer de la propagande dans les bastions despotiques comme la Russie ou le Venezuela, fournissant des informations impartiales sur le monde et leurs pays d’origine qui ne sont pas souillées par les régimes locaux.

Mais le nouveau chef de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, Michael Pack, qui supervise VOA, a discrètement refusé de signer les renouvellements de contrat des journalistes internationaux, obligeant les journalistes concernés à quitter le pays dans les 30 jours à moins qu’ils n’aient déjà trouvé un nouvel emploi qui fournit un visa.

Des dizaines d’employés de VOA se retrouvent désormais dans les limbes. Déjà, beaucoup ont constaté que leurs contrats n’avaient pas été renouvelés, sans aucune explication, souvent avec un préavis de quelques jours seulement, indiquant qu’ils devront bientôt quitter le pays. Les journalistes de pays tels que l’Iran font face à de graves persécutions pour leur travail pour le gouvernement américain; les renvoyer met leur vie en danger en raison de leur attachement à nos valeurs.

Dans un communiqué de presse le mois dernier, le PDG Pack a formulé sa non-décision dans une large accusation contre VOA, citant «des défaillances de sécurité systémiques, graves et fondamentales» au sein de l’agence. Mais si c’est la cause de la décision de Pack d’autoriser l’expiration des contrats, il devrait le dire; au contraire, non seulement la presse et le peuple américain, mais aussi ses employés sont accueillis dans le silence. Le manque de spécificité et de preuves à l’appui de ses affirmations fait que les accusations semblent illégitimes.

L’organisation a fait l’objet de critiques, plus récemment pour ses reportages sur le coronavirus qui ont été perçus par de nombreux conservateurs et l’administration Trump comme trop souples envers la Chine pour avoir refusé d’interroger le nombre de décès falsifiés de coronavirus en Chine. Mais cette préoccupation a également été appliquée, avec des exemples non moins flagrants, à de nombreux organes de presse au pays et à l’étranger. La réponse ne devrait pas être de dépouiller le département en pleine nuit.

Les inquiétudes de la Maison Blanche à propos de VOA – aussi réelles qu’elles soient – sont endémiques à l’environnement médiatique actuel, et non à une menace d’influence étrangère qui se métastase au sein de l’agence. La croissance et la menace de la propagande étrangère dans les médias américains est un sujet que VOA a couvert en détail il y a à peine deux mois. Ce que les inquiétudes exigent, c’est une réforme – un leadership réfléchi qui peut revigorer une organisation qui diffuse un point de vue américain à ceux qui souffrent sous le joug de gouvernements répressifs remontant à l’Allemagne nazie.

À un moment où l’Amérique se retire de son leadership mondial, VOA sert de moyen de communication indispensable chargé de «raconter l’histoire de l’Amérique». Cela est particulièrement vrai dans les endroits où des gouvernements étrangers hostiles diffusent activement de la désinformation sur les États-Unis. La réduction du personnel international de VOA sapera la capacité de l’Amérique à diffuser nos valeurs et à promouvoir la liberté alors que les forces autocratiques et antidémocratiques se multiplient dans le monde entier.

L’urgence d’agir est cruciale. La perte ressentie par l’évacuation de nos capacités journalistiques internationales se fera sûrement sentir dans les années et les décennies à venir – mais la fenêtre d’action pour y remédier se rétrécit rapidement. Les journalistes étrangers étant déjà dans les limbes et avec seulement 30 jours avant le début des expulsions, le Congrès doit agir immédiatement.

Les dirigeants de Capitol Hill sont venus en aide à l’agence assiégée ces derniers mois. En défendant l’agence, ils ont non seulement souligné le courage des journalistes qui affrontent les dictateurs dans leur pays d’origine, mais ont également appelé les principes directeurs énoncés pour que VOA «agisse comme un rempart contre la désinformation à travers un journalisme crédible».

Quatre républicains ont signé cette lettre: les sénateurs Marco Rubio, Lindsey Graham, Jerry Moran et Susan Collins. Ils ont exhorté le PDG Pack à ne pas «investir dans une entreprise qui dénigre ses propres journalistes et son personnel à la satisfaction des dictateurs et des despotes, ni à ne pas tenir sa promesse de donner accès à une presse libre et indépendante».

La réalisation de ces objectifs – à la frustration des dictateurs et des adversaires américains du monde entier – nécessite l’aide des indispensables journalistes étrangers de VOA, ce que le personnel de VOA a souligné à maintes reprises. En particulier, lorsque ceux qui veulent créer des perceptions fausses et négatives de l’Amérique n’ont épargné aucune dépense pour coopter, corrompre et attirer autrement les journalistes, il n’est plus temps pour l’Amérique d’abandonner volontairement le haut niveau moral que nos libertés démocratiques de la presse offrent.

Les avantages les plus convaincants de l’Amérique dans la guerre mondiale contre la désinformation et la propagande sont la liberté de nos voix et la droiture de notre cause. Celles-ci existent malgré les problèmes que nous rencontrons au niveau national et dans nos propres rangs journalistiques. Ce qui nous distingue, c’est notre capacité à nous améliorer, à mieux vivre selon nos idéaux. Ce différentiateur n’est pas moins précis pour décrire ce qui souffre actuellement de VOA.

Les sénateurs Rubio, Graham, Moran et Collins devraient prendre position pour ces idéaux et lutter activement contre l’approche irresponsable de Pack. En tant que membres du parti présidentiel, ils sont les seuls en mesure d’appliquer le genre de pression qui pourrait éviter de nuire à l’héritage international et à la réception mondiale de l’Amérique. Il n’a jamais été plus important de raconter l’histoire de l’Amérique et de le faire d’une manière qui reflète la vérité dans un monde qui en a désespérément besoin.

