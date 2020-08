La couleur brun orangé du nuage après l’explosion de Beyrouth est typique d’une explosion de nitrate d’ammonium, disent les experts – Karim Sokhn / via .

L’un des plus grands experts mondiaux du nitrate d’ammonium a déclaré au Daily Telegraph: «Ce n’est qu’une question de temps avant que quelque chose de similaire ne se reproduise.»

Vyto Babrauskas, expert en criminalistique des incendies et des explosifs basé à New York, a déclaré qu’il y avait des dizaines de milliers de sites dans le monde où le produit chimique était stocké de manière non sûre. Il a mené une enquête sur une catastrophe il y a sept ans à West, au Texas, où 15 sont morts.

Environ 2750 tonnes se sont enflammées pour dévaster Beyrouth mardi. Au Royaume-Uni, il est légal de stocker jusqu’à 1 250 tonnes. Lors de la catastrophe du Texas, seules 30 tonnes ont augmenté.

La scène après l’explosion d’environ 30 tonnes de nitrate d’ammonium à West, au Texas, en 2013, tuant 15 personnes – Tony Gutierrez / AP

Le nitrate d’ammonium, stable lorsqu’il est stocké correctement, est utilisé dans les mines pour aider les explosions ou comme engrais dans l’agriculture. Les incidents majeurs ont tous été associés à une utilisation agricole.

Le Dr Babrauskas a déclaré: «Il y a eu 70 incidents majeurs en 100 ans. Ils étaient tous dus aux incendies et au mauvais stockage. La solution est simple: entreposez-la dans des bâtiments incombustibles et assurez-vous qu’il n’y a rien d’autre dans la zone de stockage.

Une autre option consiste à combiner le nitrate d’ammonium avec du calcium. Il fonctionne toujours comme engrais, mais est plus sûr à transporter. Une demi-douzaine de pays, dont l’Allemagne, sont favorables à cette approche.

Au lendemain de la catastrophe de Beyrouth, les Australiens ont été les premiers à exprimer leurs craintes d’être les prochains. Jusqu’à 12 000 tonnes du produit chimique sont stockées dans l’usine Kooragang du géant des explosifs Orica à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud.

L’expert en explosifs Tony Richards a déclaré au Sydney Morning Herald qu’il y avait suffisamment de nitrate d’ammonium stocké à l’usine pour anéantir Newcastle. «Si cela se produit, les gens de Sydney [more than 160km away] dirait « qu’est-ce que c’était que ça? » Et la réponse serait: c’était Newcastle, « dit-il.

Mais le Dr Babruaskias a déclaré que le stockage dans lequel le nitrate d’ammonium était destiné à être utilisé comme explosif était généralement d’un niveau beaucoup plus élevé. Il n’y a eu aucun incident dans ces circonstances, a-t-il dit.

Les écologistes en France ont pointé du doigt Yara, une entreprise d’engrais et de produits chimiques, qui exploite une installation pouvant stocker environ 20 000 tonnes à Ambès, près de Bordeaux. C’est plus de sept fois la quantité stockée à Beyrouth.

L’histoire continue

Jacky Bonnemains, responsable du groupe environnemental Robin des Bois, a déclaré: «Avec l’utilisation du nitrate d’ammonium dans l’agriculture, il est présent partout: en grande quantité dans les entrepôts d’usine ou portuaires, mais aussi dans les coopératives agricoles, les fermes, sur les navires et transportés sur les routes. »

À Chennai, dans le sud de l’Inde, des contrôles étaient en cours sur 700 tonnes découvertes dans un entrepôt du port. Il existe depuis au moins cinq ans.

Le Dr Babrauskas a déclaré: «Nous reviendrons ici. Nous refusons de tirer les leçons. »