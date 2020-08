L’interrogatoire sans réserve de Kamala Harris sur Brett Kavanaugh lorsque le juge de la Cour de circuit de D.C. de l’époque a été nommé à la Cour suprême par le président Trump a remporté les éloges du sénateur pour ses compétences en matière de poursuites.

Les critiques de l’époque, cependant, ont déclaré que le traitement de Kavanaugh par Harris était une tentative évidente et déplacée de rehausser son profil politique. Et maintenant que Harris est la candidate démocrate présumée à la vice-présidence, Trump a attaqué à plusieurs reprises son approche des audiences de Kavanaugh.

« Elle a été extrêmement méchante avec Kavanaugh – le juge Kavanaugh de l’époque, maintenant le juge Kavanaugh », a déclaré Trump aux journalistes mardi lors d’un briefing à la Maison Blanche, peu de temps après que Joe Biden, le candidat démocrate présomptif à la présidentielle, ait annoncé Harris comme son colistier. «Elle était méchante à un niveau qui était juste une chose horrible comme elle l’était», a déclaré Trump.

Dans une interview jeudi avec Maria Bartiromo de Fox Business, Trump a qualifié Harris de «folle».

«Maintenant, vous avez une – une sorte de femme folle, je l’appelle, parce qu’elle était tellement en colère et tellement – une telle haine contre le juge Kavanaugh. Je veux dire, je n’ai jamais rien vu de tel. Elle était la plus en colère du groupe et ils étaient tous en colère.

Le sénateur Kamala Harris lors des audiences du Comité judiciaire du Sénat sur la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. (Tom Williams / Photo de la piscine via AP)

Le rôle de Harris dans les audiences de confirmation de Kavanaugh a fait les manchettes à l’époque. Et, comme Trump l’a suggéré, la réponse à cela préfigure le type d’attaques auxquelles elle continuera probablement à faire face en tant que colistière de Biden.

«Elle sait comment poser des questions approfondies. Et comment mettre quelqu’un dans une position où il est obligé de répondre, et s’il ne peut pas, cela va être révélé », a déclaré Kelly Dittmar, directrice de recherche au Center for American Women and Politics de l’Université Rutgers. «Cela montre son objectivité et sa compétence. Et je pense que beaucoup de gens ont vu ça – en partie pourquoi ça [went] virale, c’est parce que les gens sont impressionnés. »

Mais, a ajouté Dittmar, la gloire virale de Harris s’est produite dans un contexte partisan.

«Les démocrates sont particulièrement impressionnés car ils estiment que son talent a été [used] d’une manière qui fait avancer l’argument démocrate dans cette affaire, qui consiste à ne pas soutenir cette justice », a déclaré Dittmar.

L’histoire continue

«Les républicains, ceux qui ne sont pas d’accord avec elle, vont évidemment l’attaquer. [But] parce que vous ne pouvez pas vraiment l’attaquer sur la compétence, vous devez l’attaquer sur d’autres choses. Dire d’une manière ou d’une autre que c’est inapproprié, qu’elle est méchante ou qu’elle est trop agressive. «

Cela fait presque deux ans que le processus de confirmation de Kavanaugh a commencé le 4 septembre 2018. Après avoir abordé les croyances juridiques de Kavanaugh et les allégations d’agression sexuelle contre lui, le Sénat a voté de justesse (50-48) pour le confirmer le 6 octobre 2018. Harris et tous les autres démocrates du Sénat, à l’exception du sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, ont voté non.

Harris s’est opposé avec véhémence à la nomination de Kavanaugh dès le jour où elle a été annoncée. Cette opposition a semblé s’intensifier pendant plusieurs jours d’interrogation sur le droit à l’avortement et l’immigration, entre autres.

Le candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh répond à une question de Harris alors qu’il témoigne devant le Comité judiciaire du Sénat. (Alex Brandon / AP)

Notamment, Harris a demandé à Kavanaugh s’il connaissait des lois donnant au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions concernant le corps masculin. Kavanaugh hésita dans sa réponse. Ce moment en particulier a aidé à catapulter le sénateur californien de premier mandat à l’attention nationale.

«Je pense qu’elle a été l’une des personnes qui questionnent le plus efficacement», a déclaré Daniel Goldberg, directeur juridique de l’Alliance for Justice Action Campaign. « Et vraiment, si vous repensez à son interrogatoire sur Brett Kavanaugh, » a-t-il déclaré à Yahoo News, « ce qui est étonnant, c’est à quel point elle était prescient.

Goldberg a cité plusieurs exemples, dont l’accent mis par Harris sur l’avortement.

«Elle a demandé à Brett Kavanaugh son point de vue sur les droits reproductifs essentiels, y compris la santé des femmes dans leur ensemble – les restrictions à l’avortement mises en place au Texas», a déclaré Goldberg, «et voilà, le mois dernier, il aurait permis à la Louisiane de porter atteinte au droit des femmes d’avoir un avortement et mettre en œuvre une loi qui aurait fermé toutes les cliniques sauf une dans l’État.

Tasha Philpot, professeur de gouvernement à l’Université du Texas à Austin, a déclaré que Harris semblait plus «calme» que Kavanaugh lors des audiences.

« Mais je pense que cela fait partie d’une image plus large des femmes noires considérées comme, vous savez, la femme noire en colère », a déclaré Philpot, « où tout type de mécontentement face à ce qui se passe est perçu comme illégitime. Je pensais que sa ligne de questions et son ton étaient tout à fait appropriés pour quelqu’un qui finirait par être nommé à vie à la Cour suprême.

Harris interroge Kavanaugh lors de son audience de confirmation du Comité judiciaire du Sénat le 5 septembre 2018 (Crédit: Jacquelyn Martin / AP)

Philpot et Dittmar ont tous deux noté non seulement la dynamique stéréotypée en jeu, mais aussi le contrôle particulier que Harris – qui a également interrogé notamment l’ancien procureur général Jeff Sessions en tant que membre du Comité sénatorial du renseignement en 2017 et l’actuel procureur général William Barr sur la magistrature du Sénat. Comité l’année dernière – fait face à une femme noire qui n’a apparemment pas peur à la fois d’exercer le pouvoir et de le défier.

«Kamala Harris n’est que la deuxième femme noire à siéger au Sénat», a déclaré Philpot. « Donc, l’image d’elle défiant le vieux garde blanc est certainement quelque chose que les gens n’ont pas l’habitude de voir. »

Il reste à voir comment les forces et les vulnérabilités de Harris résonneront auprès des électeurs. Mais Dittmar dit que les électeurs qui rechignent à son affirmation de soi auront déjà été très sceptiques à l’égard du sénateur.

«Cela revient au‘ Je n’aime pas Hillary. Je ne sais pas pourquoi », dit-elle. «Dans ce cas, ce que font Trump et son équipe vous donne une raison précise. Mais la racine de cela est votre inconfort avec une femme exerçant le pouvoir de cette manière. D’une manière qui a été traditionnellement reléguée aux hommes blancs.

_____

En savoir plus sur Yahoo News: