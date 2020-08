Les démocrates ont publié leur plate-forme climatique la plus solide de l’histoire, mais toute célébration de la gauche a été aigrie par la nouvelle que les responsables du parti avaient supprimé une disposition appelant à la fin des subventions et des allégements fiscaux pour les entreprises de combustibles fossiles.

Le drame de dernière minute fait suite à des mois de négociations entre les militants du climat et les initiés du parti sur la direction démocrate sur le réchauffement climatique. Les pourparlers ont conduit à une sorte de détente, mais le dernier combat de plate-forme risque de perturber cet armistice (Climatewire, 17 août).

Le fait que la plate-forme du Parti démocrate de 2016 comprenait une disposition visant à mettre fin aux subventions et aux allégements fiscaux pour le secteur des combustibles fossiles est particulièrement irritant pour les militants du climat. La plupart des membres du champ démocrate de 2020 – y compris le candidat à la présidence Joe Biden – ont également soutenu la fin de ces subventions.

Le renversement des subventions contraste avec le reste de la plateforme démocrate 2020, qui est généralement plus ambitieuse sur le climat que la version 2016. Les militants et les responsables du parti ont déclaré que le changement reflétait une prise de conscience accrue des électeurs sur l’ampleur de la crise climatique et une conviction parmi les démocrates que le réchauffement climatique est un problème gagnant pour eux contre le président Trump.

«L’ensemble de la plate-forme climatique est un must pour les électeurs maintenant; nous avons atteint ce point de basculement avec beaucoup de gens sur le fait qu’il s’agit d’une crise qui doit être traitée », a déclaré Lori Lodes, directrice exécutive du groupe de défense Climate Power 2020.« C’est la différence que nous constatons, le peuple américain ont changé et cela se reflète vraiment dans la plate-forme.

Voici six changements notables entre les plates-formes démocratiques de 2016 et 2020 sur la question du réchauffement climatique.

Poursuite des subventions aux combustibles fossiles

La plate-forme 2020 des démocrates n’inclut pas d’objectif d’élimination des subventions aux combustibles fossiles, même si la version 2016 le faisait.

La disposition a été ajoutée à la note d’un responsable le mois dernier, mais elle n’a pas été retouchée. Dans une déclaration à Earther, un responsable du Comité national démocrate a déclaré que son inclusion était une erreur et que les campagnes de Biden et de son principal rival, le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) – qui ont travaillé ensemble sur une plate-forme d’unité – ont accepté son omission.

« L’amendement en question a été incorrectement inclus dans la marque du manager », a écrit un porte-parole de la DNC dans un e-mail à Earther. « Après la découverte de l’erreur, la campagne Biden et la campagne Sanders, ainsi que ceux qui ont soumis l’amendement, ont accepté de retirer l’amendement de l’examen. »

Une interdiction des subventions et des allégements fiscaux pour les combustibles fossiles aurait un impact significatif sur l’industrie. Bien que la valeur exacte des allégements fiscaux accordés aux entreprises de combustibles fossiles puisse être difficile à estimer, le Fonds monétaire international a conclu qu’une année de subventions et d’allégements fiscaux aux États-Unis équivalait à 650 milliards de dollars en 2015.

La propre plate-forme de Biden appelle à une «interdiction mondiale des subventions aux combustibles fossiles» car il n’y a «tout simplement aucune excuse pour subventionner les combustibles fossiles, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde».

Transition rapide des combustibles fossiles

En 2016, la plateforme DNC avait pour objectif de réduire les gaz à effet de serre de 80% sous les niveaux de 2005 d’ici 2050.

Désormais, la plateforme demande des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Pour atteindre ce calendrier, la plate-forme DNC s’est fixé comme objectif d’éliminer les émissions de carbone des centrales électriques d’ici 2035, ce qui impliquerait une réinitialisation majeure du réseau électrique et une accélération des énergies renouvelables et de l’énergie nucléaire. La plate-forme DNC comprend également l’utilisation du nucléaire existant et du nucléaire avancé comme outil à utiliser pour atteindre zéro émission.

Michelle Deatrick, membre du DNC qui dirige le Conseil sur la crise environnementale et climatique du comité du parti, a déclaré que la politique vise à faire des États-Unis un chef de file dans la réduction des émissions mondiales.

Cela va au-delà de certains des objectifs climatiques de Paris et place les États-Unis au centre du monde en reconnaissant que les pays riches représentent souvent une part plus importante des émissions qui affectent de manière disproportionnée les pays pauvres, a-t-elle déclaré.

Plus particulièrement, les États-Unis seraient tenus de faire leur «juste part» pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus de l’époque préindustrielle, a ajouté Deatrick.

Créer un programme d’emplois d’énergie propre pour les communautés de première ligne

La plateforme de 2016 s’est concentrée sur les emplois pour les régions «productrices d’énergie» – un clin d’œil aux mineurs de charbon licenciés dans les régions à majorité blanche.

La toute dernière plateforme vise à créer un boom d’emplois dans les énergies propres autour des communautés de première ligne, généralement décrites comme celles dont les populations minoritaires et à faible revenu sont les plus susceptibles de ressentir les effets du changement climatique.

Il s’engage à consacrer 40% des avantages globaux de la transition vers une économie d’énergie propre à ces communautés. Cela comprend «l’énergie propre et l’efficacité énergétique; un transit et un transport propres; logement abordable et durable; assainissement et réduction de la pollution héritée. »

Les manifestations contre la mort de George Floyd ont conduit à un jugement national sur la race. Si l’attention a été centrée sur la réforme de l’application de la loi, on s’est également concentrée de nouveau sur les questions de justice environnementale – et sur le fardeau de la pollution auquel sont confrontées les communautés à faible revenu et les minorités.

La plateforme DNC reconnaît cette injustice et lie la politique climatique à un programme d’emploi.

Investissements dramatiques dans les énergies propres

La plate-forme de 2016 a appelé à plus d’énergie renouvelable et à une plus grande dépendance à l’énergie propre pour atteindre les objectifs climatiques.

La plate-forme 2020 a des objectifs spécifiques qui permettraient une transition rapide du réseau énergétique national. Il fixe un objectif sur cinq ans de «500 millions de panneaux solaires, dont 8 millions de toits solaires et de systèmes d’énergie solaire communautaires, et 60 000 éoliennes».

Cela conduirait à un déploiement d’énergie propre inédit dans l’histoire américaine, et qui exigerait des investissements importants du gouvernement, y compris dans les lignes de transmission, qui peuvent coûter des milliards de dollars et prendre des années de planification.

«Avec l’énergie propre en particulier, il réagit au moment où nous en sommes où il y a une meilleure compréhension de la crise et de la réponse à la crise et comment nous devons nous remettre de la pandémie et le rôle que joue l’énergie propre». Lodes de Power 2020 a déclaré. «Le climat est l’un des problèmes qui touche les électeurs qui ne s’identifient pas à un parti ou à un autre, mais qui s’identifient absolument à une urgence climatique, nous devons agir.»

Émissions nettes des bâtiments nulles

La plate-forme 2016 de la DNC ne s’est pas concentrée sur le rôle des bâtiments dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

La nouvelle plateforme fixe un objectif national consistant à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles pour tous les nouveaux bâtiments d’ici 2030, dans le cadre d’une voie vers la création d’un secteur de la construction 100% propre.

Le dernier objectif vise à inciter des dizaines de milliards de dollars d’investissements du secteur privé à rénover 4 millions de bâtiments, y compris la météorisation et la modernisation des systèmes énergétiques dans les hôpitaux, les écoles, les logements publics et les bâtiments municipaux.

À l’instar des objectifs de justice environnementale de la politique d’énergie propre de la plateforme, le plan de réduction des émissions des bâtiments se concentre sur les communautés vulnérables.

Il permettrait de moderniser jusqu’à 2 millions de ménages à faible revenu et de logements sociaux en cinq ans. Il donnerait la priorité aux rénovations écoénergétiques des logements sociaux et à la construction de nouvelles unités.

Reconnaître le rôle de l’utilisation des terres

Pour la première fois, les démocrates considèrent l’utilisation des terres comme un moteur important du changement climatique.

L’utilisation des terres, y compris l’agriculture, les zones humides et la gestion des forêts, contribue à environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine. La DNC considère le secteur comme un moyen principal d’atténuer le changement climatique.

L’un des objectifs déclarés est d’atteindre des émissions nettes nulles dans le secteur agricole.

Cela signifie travailler avec les agriculteurs pour «poursuivre des pratiques agricoles à haute productivité, moins polluantes et régénératrices afin de contribuer à bâtir des systèmes alimentaires locaux et régionaux plus résilients, dynamiques, locaux et régionaux».

La plate-forme fixe un objectif ambitieux de conservation de 30% des terres et des eaux américaines d’ici 2030 avec l’objectif spécifique de préserver les «puits de carbone naturels américains».

Le journaliste Nick Sobczyk a contribué.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.