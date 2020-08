Il Journée mondiale de l’éléphant J’arrive. Et ce 12 août, National Geographic Wild a préparé un programme spécial pour célébrer les pachydermes.

Par conséquent, ce mardi, vous pourrez profiter de divers documentaires sur l’éléphant. Parmi eux, la première de «Love and Bananas», une histoire touchante sur le sauvetage d’un éléphant aveugle.

Voici les documentaires que vous pouvez apprécier au National Geografic Wild pour le Journée mondiale de l’éléphant:

LE ROI DE KALAHARI

À 14 h 45, la première spéciale de ce mardi commence. Ce documentaire nous place au Botswana, où vit le plus grand nombre d’éléphants. Vous pourrez suivre le voyage de plus de 11 mille kilomètres que chaque éléphant fait pour chercher de l’eau et de la nourriture pour survivre.

Mais sur le chemin, le groupe d’éléphants doit esquiver les «prédateurs les plus impitoyables de la Terre»: les lions.

Vidéo publiée sur YouTube par National Geographic Africa

LA VIE DE L’ÉLÉPHANT

Puis, à 15h25, vous suivrez des troupeaux d’éléphants au Kenya, en Inde et au Mali. Cependant, c’est aussi une analyse de l’esprit de l’éléphant: comment il communique, éduque et sympathise avec les autres.

Malgré la force et l’intelligence de ces créatures majestueuses (l’éléphant), les êtres humains font diminuer massivement leur population à travers le monde », préviennent-ils dans le synopsis de ce documentaire.

Le personnel du zoo doit trouver des moyens inventifs pour apprendre aux éléphants à communiquer et à coopérer les uns avec les autres. #SecretsOfTheZoo pic.twitter.com/VO3VJU8hDp – Nat Geo WILD (@natgeowild) 9 août 2020

OPÉRATION ÉLÉPHANT

À 16 h 12 exactement, vient l’histoire d’un éléphanteau abandonné au Sri Lanka.

Le docteur Pruthu Fernando cherche comment mettre fin au conflit des éléphants en captivité: il propose d’entourer les humains au lieu d’entourer les pachydermes.

AMOUR ET BANANES

Enfin, à 17h00, le documentaire « Love and Bananas: Story of an elephant » sortira.

Ce film met en vedette et dirige l’actrice Ashley Bell (Le dernier exorcisme), avec l’explorateur Lek Chailert et son équipe. En 48 heures, ils ont une mission très importante en Thaïlande: sauver un éléphant aveugle de 70 ans de captivité.

Vidéo publiée sur YouTube par Film Daily

