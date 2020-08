En plus de deux siècles de politique présidentielle américaine, seulement trois femmes et une seule personne de couleur ont jamais été sur un ticket présidentiel majeur. La candidate démocrate de cette année au poste de vice-président rejoindra ce petit club et a une chance très réelle de devenir la première femme à occuper l’un des deux postes les plus puissants de la politique américaine. L’attention et la célébration de ce jalon potentiel sont méritées. Mais nous devrions profiter de ce moment pour célébrer la femme nommée, pas l’acte de nommer une femme.

La sélection d’une femme candidate n’est pas un acte de sacrifice pour la campagne présidentielle de Joe Biden. Le bassin de candidates potentielles à la vice-présidence est riche et diversifié. Les femmes sont parmi les membres les plus efficaces et les plus réactifs du Congrès, ont été parmi les dirigeants les plus prudents des grandes villes et États à travers les crises actuelles et continuent de démontrer la valeur de leurs perspectives distinctes sur la politique et l’élaboration des politiques.

Il y a même une opportunité dans le défi potentiel auquel la campagne Biden a été confrontée pour identifier les femmes, en particulier les femmes de couleur, dans les bureaux traditionnels de la vice-présidence. Parce que les femmes de couleur ont été et continuent d’être particulièrement sous-représentées au Sénat (seulement cinq y ont déjà servi) et parmi les gouverneurs (la gouverneure du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham est le seul démocrate à avoir jamais occupé le poste), l’équipe de Biden a élargi la les limites de l’endroit où il cherche des candidats et pense différemment des références et des qualités auxquelles nous devrions nous attendre et valoriser le prochain vice-président.

Vision courte, femmes non qualifiées

Nommer une femme au ticket présidentiel n’est pas un acte révolutionnaire. Les femmes ont pour la première fois présenté leur candidature aux postes de président et de vice-président à la fin des années 1800, et malgré les obstacles persistants à l’égalité de représentation, les femmes siègent au Congrès américain depuis plus d’un siècle et en tant que gouvernantes depuis presque le même laps de temps. Il n’y a pas eu de pénurie de femmes qui pourraient occuper le poste de vice-présidente pendant cette période, seulement un manque de reconnaissance et d’imagination de la part des personnes habilitées à faire la sélection.

L’histoire continue

La nomination de cette année devrait nous rappeler les coûts d’opportunité que notre pays a endurés en ne sélectionnant pas les femmes pendant si longtemps. Tout comme nous l’avons pris en compte dans toutes les industries et institutions, les coûts liés au renoncement des femmes à la politique au service du maintien d’un statu quo masculin blanc ont été élevés.

Les sens.Elizabeth Warren et Kamala Harris lors d’un débat démocrate à Houston en 2019.

Le privilège des hommes blancs dans la politique américaine est quelque chose que Biden sait bien. Pendant près d’un demi-siècle, il a navigué dans un espace politique construit pour des hommes comme lui. Ce faisant, il a été libéré des obstacles auxquels se sont heurtés nombre de ses opposants et collègues, y compris l’homme qui l’avait désigné comme candidat à la vice-présidence en 2008.

L’élection primaire présidentielle de 2020 a éclairé ce privilège persistant. Par exemple, un sondage précoce auprès des électeurs primaires démocrates a révélé que Biden était le mieux placé – tandis que les candidates étaient les moins bien loties – parmi les démocrates ayant les croyances les plus sexistes. Biden a également bénéficié de l’accent mis par les électeurs démocrates sur l’éligibilité en tant que préoccupation principale et de leur conditionnement à long terme pour supposer qu’un homme blanc était le pari le plus sûr.

Quand la politique revient à la maison: Les mamans pandémiques descendent du football et votent pour les femmes

Lors de la campagne électorale lors de sa propre candidature à la présidentielle, la sénatrice Kamala Harris a déclaré à un public de l’Iowa: «J’ai confiance dans le peuple américain pour savoir que nous ne serons jamais accablés par des hypothèses sur qui peut faire quoi en fonction de qui historiquement l’a fait. «

Sa foi était peut-être prématurée. Le profil de Biden correspondait à tous, sauf un, des 45 hommes qui ont occupé la fonction présidentielle aux États-Unis, tandis que les femmes qui se sont présentées devaient faire valoir qu’elles pouvaient devenir les premières.

Biden a reconnu son propre privilège lors d’une mairie en janvier lorsqu’il a inclus le sexisme parmi les facteurs ayant conduit à la défaite d’Hillary Clinton en 2016 et a assuré au public: « Cela ne va pas arriver avec moi. » Il ne peut pas renoncer à son privilège, mais le moins qu’il puisse faire est de l’utiliser pour amener une femme avec lui au pouvoir présidentiel.

Érosion de la domination masculine blanche

Les femmes sont celles qui ont porté Biden au pouvoir pendant ses nombreuses décennies de service public. Il y a trois décennies, Biden a été réélu au Sénat avec 66% des femmes du Delaware le soutenant, contre 58% du soutien des hommes. Six ans plus tard, un écart de 16 points entre les sexes est apparu dans la course au Sénat de Biden, les femmes jouant un rôle encore plus crucial dans son succès.

Kamala Harris: Les États-Unis frappés par COVID ont désespérément besoin d’un leader fort. Au lieu de cela, nous avons Trump.

Ce sont les femmes – et plus particulièrement les femmes noires – qui se sont révélées être les électrices les plus fiables de la coalition qui a envoyé Barack Obama et Biden à la Maison Blanche en 2008 et à nouveau en 2012. Ainsi, lorsque les électrices noires appellent à un retour sur investissement, il est important de reconnaître que leur investissement n’a pas seulement été dans le Parti démocrate dans son ensemble, mais aussi dans Biden en particulier.

Lorsque Biden nommera son vice-président, nous la célébrerons, la reconnaissance de ses réalisations et le travail qu’elle fera pour réduire davantage la domination des hommes blancs dans la politique présidentielle. Ce que nous devrions être prudents pour célébrer, cependant, c’est la décision de Biden de nommer une femme. C’est le moins qu’il puisse faire.

Kelly Dittmar (@kdittmar) est professeure agrégée de science politique à l’Université Rutgers-Camden et directrice de recherche au Centre for American Women and Politics à Rutgers-New Brunswick. Debbie Walsh (@ DebbieWalsh58) est directrice du centre.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: le choix de la vice-présidence de Biden réduira la domination masculine en politique