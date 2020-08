Cabine NapCity.

NapCity a commencé par de petites capsules privées que les voyageurs pouvaient louer pour se reposer dans les aéroports.

La société s’est tournée vers la vente du pod en tant qu’espaces privés et sans contact en raison de la pandémie de coronavirus.

Ils sont personnalisables et commencent à 50 000 $.

Depuis mars 2020, des millions de personnes dans le monde ont été obligées de comprendre comment travailler à domicile, des espaces de bureau improvisés aux solutions de garde d’enfants rapides.

NapCity fabrique de minuscules capsules principalement utilisées dans les aéroports, où les voyageurs peuvent faire une sieste rapide lors d’une escale. La pandémie de COVID-19 a complètement bouleversé l’industrie du voyage et la société s’est tournée vers la vente de ce que le président Stephen Rosenfeld appelle «l’espace privé en tant que service». Avec des voyages en baisse et de nombreuses routes internationales fermées, Rosenfeld présente ses Napcabs comme des hôtels, des bureaux, des centres de bien-être et tout ce qui peut tenir dans 50 pieds carrés.

Les fonctionnalités qui étaient auparavant bonnes pour la commodité, comme l’enregistrement sans contact et les paiements en ligne, sont désormais des fonctions de sécurité clés très demandées. Rosenfeld prédit que de plus en plus d’entreprises chercheront des moyens d’utiliser de petits espaces comme les Napcabs. Au cours des derniers mois, Internet a été inondé de minuscules conceptions de bureaux d’arrière-cour, de sorte qu’il peut y avoir de la place pour une croissance accrue dans le petit secteur spatial.

Les Napcabs ont commencé comme une option pratique pour se reposer pendant une escale dans un aéroport.

Dans les aéroports, les pods de 43 pieds carrés offraient une petite zone d’intimité.

Ils ont déjà été mis en œuvre dans les aéroports de Munich et Berlin-Tegel et arriveront bientôt à Francfort.

Ils peuvent être réservés en ligne à l’heure d’environ 12 $ à 18 $ de l’heure.

La société travaillait également à l’installation de Napcabs dans les aéroports et les chaînes hôtelières aux États-Unis avant que le COVID-19 ne frappe.

Depuis mars, le coronavirus a radicalement changé comment et quand les gens voyagent.

Aujourd’hui, la société se tourne vers «l’espace privé automatisé en tant que modèle de service», selon le président de NapCity Americas, Stephen Rosenfeld.

Le pod est disponible en plusieurs versions différentes et peut être personnalisé pour différentes situations.

Si l’entreprise crée un partenariat avec une chaîne hôtelière, les Napcabs pourraient être loués pour des séjours hôteliers plus petits et moins chers.

Les cosses pourraient utiliser le même matelas, les mêmes draps et oreillers que les chambres standard.

Avec l’expérience des Napcabs dans les aéroports, l’enregistrement et le départ pourraient être rapides et sans contact.

Les pods peuvent être équipés de paiements sécurisés et sans contact, de reconnaissance faciale et de biométrie.

L’intérieur et l’extérieur peuvent être personnalisés.

Certains acheteurs sont même intéressés par les options de franchise, a déclaré Rosenfeld à Business Insider.

Un Napcab standard coûte 50000 USD avec l’assemblage, tandis que le pod légèrement plus grand conforme à l’ADA coûte 60000 USD.

La conception est modulaire, de sorte que la vente d’unités simples ou multiples est possible.

Rosenfeld prévoit que davantage d’industries continueront de se tourner vers des options d’espace privé comme NapCity.

«Des entreprises d’espaces de travail aux centres de bien-être, nous avons le seul équipement« d’espace privé dans n’importe quel espace »que les gens veulent dans un monde de chaos», a déclaré Rosenfeld à Business Insider.

