Deux hommes, un père et son fils, ont été arrêtés pour avoir vendu un prétendu « remède miracle »contre COVID-19 qui a coûté la vie à au moins 7 personnes.

Il s’agit de Mark et Joseph Grenon, qui ont été appréhendés à El Rodadero, Santa Marta, Colombie. Les sujets, de nationalité américaine, ont des ordonnances d’extradition par les États-Unis après avoir vendu la prétendue « potion » qui, promettaient-ils, guérirait le COVID-19, le VIH, le cancer et d’autres maladies.

Selon le bureau du procureur colombien, le père et le fils étaient des guides spirituels d’une congrégation internationale pour vendre le prétendu «remède miracle» contre le COVID-19. Il a également été promu comme traitement de l’hépatite, de l’autisme et de la sclérose en plaques.

Cependant, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le produit n’a aucun effet médicinal. Pas contre le COVID-19 ou toute autre maladie: il est composé de dioxyde de chlore. Et cela a coûté la vie à sept citoyens américains.

Des analyses scientifiques ont conclu qu’il est composé d’un puissant agent de blanchiment textile et industriel. Une substance hautement toxique qui serait à l’origine de la mort de sept citoyens américains », a expliqué le parquet colombien dans un communiqué.

# ATTENTION | #CTI du # Bureau du Procureur, avec le soutien de @FuerzaAereaCol et @GaulaMilitares, a réussi à capturer le père et le fils requis en extradition par #USA pour avoir introduit et commercialisé dans ce pays une prétendue « potion miracle » pour traiter Covid-19 et les maladies de prix élevé. pic.twitter.com/k3rWTkikwF – Bureau du procureur de Colombie (@FiscaliaCol) 11 août 2020

Ils ont distribué la « potion » contre le COVID-19 au monde entier

Bien qu’un juge de Miami ait ordonné en avril à l’Église Genesis II de la santé et de la guérison – basée à Bradenton, en Floride, et dirigée par Mark Grenon – de cesser de vendre la substance, ils l’ont ignorée. Au lieu de cela, les Grenons ont distribué la « potion » qui, face à la pandémie, a promis de guérir le COVID-19[feminine à Santa Marta, Colombie.

De là, ils l’ont exporté aux États-Unis et dans certains pays d’Afrique. Maintenant, père et fils sont confrontés aux crimes de «complot pour frauder les États-Unis. Et commettre un crime contre les États-Unis en introduisant une drogue faussement marquée dans le commerce interétatique. «

L’ingestion de ces produits équivaut à boire de l’eau de Javel. Les consommateurs ne devraient pas utiliser ces produits et les parents ne devraient pas donner ces produits à leurs enfants pour quelque raison que ce soit », a déclaré la FDA en août dernier à propos de faux COVID-19 contenant du dioxyde de chlore.

Avec des informations de Telediario et du parquet colombien.

