Qu’est-ce que ça fait d’être à la fois vivant et mort?

Cette question a irrité et inspiré le physicien hongro-américain Eugene Wigner dans les années 1960. Il était frustré par les paradoxes découlant des caprices de la mécanique quantique – la théorie régissant le domaine microscopique qui suggère, parmi beaucoup d’autres choses contre-intuitives, que tant qu’un système quantique n’est pas observé, il n’a pas nécessairement des propriétés définies. Prenez la célèbre expérience de pensée de son collègue physicien Erwin Schrödinger dans laquelle un chat est piégé dans une boîte contenant du poison qui sera libéré si un atome radioactif se désintègre. La radioactivité est un processus quantique, donc avant que la boîte ne soit ouverte, l’histoire continue, l’atome s’est à la fois pourri et non pourri, laissant le malheureux chat dans les limbes – une soi-disant superposition entre la vie et la mort. Mais le chat a-t-il l’expérience de la superposition?

Wigner a aiguisé le paradoxe en imaginant un ami (humain) de son enfermé dans un laboratoire, mesurant un système quantique. Il a soutenu qu’il était absurde de dire que son ami existe dans une superposition d’avoir vu et de ne pas avoir vu une décomposition à moins et jusqu’à ce que Wigner ouvre la porte du laboratoire. «L’expérience de pensée de« l’ami de Wigner »montre que les choses peuvent devenir très étranges si l’observateur est également observé», déclare Nora Tischler, physicienne quantique à l’Université Griffith en Australie.

Maintenant, Tischler et ses collègues ont réalisé une version du test d’ami de Wigner. En combinant l’expérience de pensée classique avec un autre grattoir quantique appelé intrication – un phénomène qui relie les particules sur de vastes distances – ils ont également dérivé un nouveau théorème, qui, selon eux, met les contraintes les plus fortes à ce jour sur la nature fondamentale de la réalité. Leur étude, parue dans Nature Physics le 17 août, a des implications sur le rôle que la conscience pourrait jouer dans la physique quantique – et même si la théorie quantique doit être remplacée.

Le nouveau travail est un «pas en avant important dans le domaine de la métaphysique expérimentale», déclare le physicien quantique Aephraim Steinberg de l’Université de Toronto, qui n’a pas participé à l’étude. «C’est le début de ce que j’espère être un énorme programme de recherche.»

Une question de goût

Jusqu’à l’apparition de la physique quantique dans les années 1920, les physiciens s’attendaient à ce que leurs théories soient déterministes, générant avec certitude des prédictions sur le résultat des expériences. Mais la théorie quantique semble être intrinsèquement probabiliste. La version du manuel – parfois appelée interprétation de Copenhague – dit que tant que les propriétés d’un système ne sont pas mesurées, elles peuvent englober une myriade de valeurs. Cette superposition ne s’effondre en un seul état que lorsque le système est observé, et les physiciens ne peuvent jamais prédire précisément ce que sera cet état. Wigner avait alors l’opinion populaire selon laquelle la conscience déclenche en quelque sorte une superposition de l’effondrement. Ainsi, son ami hypothétique discernerait un résultat précis quand il ou elle faisait une mesure – et Wigner ne la verrait jamais en superposition.

Ce point de vue est depuis tombé en disgrâce. «Les gens dans les fondements de la mécanique quantique rejettent rapidement la vision de Wigner comme effrayante et mal définie parce qu’elle rend les observateurs spéciaux», déclare David Chalmers, philosophe et scientifique cognitif à l’Université de New York. Aujourd’hui, la plupart des physiciens conviennent que les objets inanimés peuvent éliminer la superposition des systèmes quantiques grâce à un processus appelé décohérence. Certes, les chercheurs qui tentent de manipuler des superpositions quantiques complexes en laboratoire peuvent constater que leur travail acharné est détruit par des particules d’air rapides entrant en collision avec leurs systèmes. Ils effectuent donc leurs tests à des températures ultra froides et tentent d’isoler leurs appareils des vibrations.

Plusieurs interprétations quantiques concurrentes ont vu le jour au cours des décennies qui utilisent des mécanismes moins mystiques, tels que la décohérence, pour expliquer comment les superpositions se décomposent sans invoquer la conscience. D’autres interprétations soutiennent la position encore plus radicale qu’il n’y a pas d’effondrement du tout. Chacun a sa propre vision étrange et merveilleuse du test de Wigner. La plus exotique est la vision «de nombreux mondes», qui dit que chaque fois que vous effectuez une mesure quantique, la réalité se fracture, créant des univers parallèles pour accueillir tous les résultats possibles. Ainsi, l’ami de Wigner se diviserait en deux exemplaires et, «avec une supertechnologie assez bonne», il pourrait en effet mesurer cette personne comme étant en superposition depuis l’extérieur du laboratoire, explique Lev Vaidman, physicien quantique et fan de plusieurs mondes, de l’université de Tel Aviv.

La théorie alternative «bohmienne» (du nom du physicien David Bohm) dit qu’au niveau fondamental, les systèmes quantiques ont des propriétés définies; nous n’en savons tout simplement pas assez sur ces systèmes pour prédire précisément leur comportement. Dans ce cas, l’ami a une seule expérience, mais Wigner peut toujours mesurer cet individu comme étant dans une superposition à cause de sa propre ignorance. En revanche, un nouveau venu sur le bloc appelé l’interprétation QBism embrasse sans réserve l’élément probabiliste de la théorie quantique (QBism, prononcé «cubisme», est en fait l’abréviation de bayésianisme quantique, une référence au travail du mathématicien du XVIIIe siècle Thomas Bayes sur les probabilités.) Les QBists soutiennent qu’une personne ne peut utiliser la mécanique quantique que pour calculer comment calibrer ses croyances sur ce qu’elle va mesurer dans une expérience. «Les résultats de mesure doivent être considérés comme personnels pour l’agent qui effectue la mesure», déclare Ruediger Schack de Royal Holloway, Université de Londres, qui est l’un des fondateurs de QBism. Selon les principes de QBism, la théorie quantique ne peut rien vous dire sur l’état sous-jacent de la réalité, et Wigner ne peut pas non plus l’utiliser pour spéculer sur les expériences de son ami.

Une autre interprétation intrigante, appelée rétrocausalité, permet aux événements du futur d’influencer le passé. «Dans un récit rétrocausal, l’ami de Wigner fait vraiment l’expérience de quelque chose», déclare Ken Wharton, physicien à l’Université d’État de San Jose, qui est un défenseur de ce point de vue décalé dans le temps. Mais ce «quelque chose» que l’ami éprouve au moment de la mesure peut dépendre du choix de Wigner quant à la manière d’observer cette personne plus tard.

Le problème est que chaque interprétation est tout aussi bonne – ou mauvaise – pour prédire le résultat des tests quantiques, donc choisir entre les deux est une question de goût. «Personne ne sait quelle est la solution», dit Steinberg. «Nous ne savons même pas si la liste des solutions potentielles dont nous disposons est exhaustive.»

D’autres modèles, appelés théories d’effondrement, font des prédictions testables. Ces modèles s’attaquent à un mécanisme qui force un système quantique à s’effondrer lorsqu’il devient trop grand – expliquant pourquoi les chats, les personnes et autres objets macroscopiques ne peuvent pas être en superposition. Des expériences sont en cours pour rechercher les signatures de tels effondrements, mais pour l’instant elles n’ont rien trouvé. Les physiciens quantiques placent également des objets de plus en plus grands en superposition: l’année dernière, une équipe de Vienne a rapporté l’avoir fait avec une molécule de 2000 atomes. La plupart des interprétations quantiques disent qu’il n’y a aucune raison pour que ces efforts de surdimensionnement des superpositions ne se poursuivent pas éternellement, en supposant que les chercheurs peuvent concevoir les bonnes expériences dans des conditions de laboratoire immaculées afin d’éviter la décohérence. Cependant, les théories de l’effondrement postulent qu’une limite sera un jour atteinte, quel que soit le soin avec lequel les expériences sont préparées. «Si vous essayez de manipuler un observateur classique – un humain, par exemple – et de le traiter comme un système quantique, il s’effondrerait immédiatement», déclare Angelo Bassi, physicien quantique et partisan des théories de l’effondrement à l’Université de Trieste en Italie.

Une façon de regarder l’ami de Wigner

Tischler et ses collègues pensaient que l’analyse et la réalisation d’une expérience d’amitié de Wigner pouvait faire la lumière sur les limites de la théorie quantique. Ils ont été inspirés par une nouvelle vague d’articles théoriques et expérimentaux qui ont étudié le rôle de l’observateur dans la théorie quantique en introduisant l’intrication dans la configuration classique de Wigner. Supposons que vous preniez deux particules de lumière, ou photons, qui sont polarisées afin qu’elles puissent vibrer horizontalement ou verticalement. Les photons peuvent également être placés dans une superposition de vibrations à la fois horizontalement et verticalement, tout comme le chat paradoxal de Schrödinger peut être à la fois vivant et mort avant qu’il ne soit observé.

De telles paires de photons peuvent être préparées ensemble – enchevêtrées – de sorte que leurs polarisations se trouvent toujours dans la direction opposée lorsqu’elles sont observées. Cela peut ne pas sembler étrange, à moins que vous ne vous rappeliez que ces propriétés ne sont pas fixées tant qu’elles ne sont pas mesurées. Même si un photon est donné à une physicienne appelée Alice en Australie, tandis que l’autre est transporté chez son collègue Bob dans un laboratoire de Vienne, l’intrication garantit que dès qu’Alice observe son photon et, par exemple, trouve sa polarisation horizontale. , la polarisation du photon de Bob se synchronise instantanément pour vibrer verticalement. Parce que les deux photons semblent communiquer plus rapidement que la vitesse de la lumière – ce qui est interdit par ses théories de la relativité – ce phénomène a profondément troublé Albert Einstein, qui l’a surnommé «action effrayante à distance».

Ces préoccupations sont restées théoriques jusqu’aux années 1960, lorsque le physicien John Bell a conçu un moyen de tester si la réalité est vraiment effrayante – ou s’il pouvait y avoir une explication plus banale derrière les corrélations entre partenaires intriqués. Bell a imaginé une théorie de bon sens qui était locale, c’est-à-dire dans laquelle les influences ne pouvaient pas voyager instantanément entre les particules. Il était également déterministe plutôt que intrinsèquement probabiliste, de sorte que les résultats expérimentaux pourraient, en principe, être prédits avec certitude, si seulement les physiciens comprenaient mieux les propriétés cachées du système. Et c’était réaliste, ce qui, pour un théoricien quantique, signifie que les systèmes auraient ces propriétés définies même si personne ne les regardait. Bell a ensuite calculé le niveau maximum de corrélations entre une série de particules intriquées qu’une telle théorie locale, déterministe et réaliste pourrait soutenir. Si ce seuil a été violé dans une expérience, alors l’une des hypothèses derrière la théorie doit être fausse.

De tels «tests de Bell» ont depuis été réalisés, avec une série de versions étanches réalisées en 2015, et ils ont confirmé l’effroi de la réalité. «Les fondations quantiques sont un domaine qui a vraiment été lancé expérimentalement par Bell [theorem]— Maintenant plus de 50 ans. Et nous avons passé beaucoup de temps à réimplémenter ces expériences et à discuter de leur signification », déclare Steinberg. «Il est très rare que les gens puissent proposer un nouveau test qui dépasse Bell.»

L’objectif de l’équipe de Brisbane était de dériver et de tester un nouveau théorème qui ferait exactement cela, en fournissant des contraintes encore plus strictes – des limites de «convivialité locale» – sur la nature de la réalité. Comme la théorie de Bell, celle imaginaire des chercheurs est locale. Ils interdisent aussi explicitement le «superdéterminisme» – c’est-à-dire qu’ils insistent sur le fait que les expérimentateurs sont libres de choisir ce qu’ils doivent mesurer sans être influencés par les événements du futur ou du passé lointain. (Bell a implicitement supposé que les expérimentateurs peuvent également faire des choix libres.) Enfin, l’équipe prescrit que lorsqu’un observateur effectue une mesure, le résultat est un événement réel et unique dans le monde – il n’est relatif à personne ou à quoi que ce soit.

Tester la convivialité locale nécessite une configuration astucieuse impliquant deux «super-observateurs», Alice et Bob (qui jouent le rôle de Wigner), qui surveillent leurs amis Charlie et Debbie. Alice et Bob ont chacun leur propre interféromètre – un appareil utilisé pour manipuler des faisceaux de photons. Avant d’être mesurées, les polarisations des photons se superposent à la fois horizontales et verticales. Les paires de photons intriqués sont préparées de telle sorte que si la polarisation de l’un est mesurée comme étant horizontale, la polarisation de son partenaire doit immédiatement basculer pour être verticale. Un photon de chaque paire intriquée est envoyé dans l’interféromètre d’Alice et son partenaire est envoyé à Bob. Charlie et Debbie ne sont pas réellement des amis humains dans ce test. Ce sont plutôt des déplaceurs de faisceau à l’avant de chaque interféromètre. Lorsque le photon d’Alice frappe le déplaceur, sa polarisation est effectivement mesurée et il dévie soit vers la gauche, soit vers la droite, selon la direction de la polarisation dans laquelle il s’insère. Cette action joue le rôle de Charlie, l’ami d’Alice, qui «mesure» la polarisation. (Debbie réside également dans l’interféromètre de Bob.)

Alice doit alors faire un choix: elle peut mesurer immédiatement le nouveau chemin dévié du photon, ce qui équivaudrait à ouvrir la porte du laboratoire et à demander à Charlie ce qu’il a vu. Ou elle peut permettre au photon de continuer son voyage, en passant par un deuxième déplaceur de faisceau qui recombine les chemins gauche et droit – l’équivalent de garder la porte du laboratoire fermée. Alice peut alors mesurer directement la polarisation de son photon à la sortie de l’interféromètre. Tout au long de l’expérience, Alice et Bob choisissent indépendamment les choix de mesure à faire, puis comparent les notes pour calculer les corrélations observées à travers une série de paires intriquées.

Tischler et ses collègues ont réalisé 90 000 essais sur l’expérience. Comme prévu, les corrélations ont violé les limites initiales de Bell et, surtout, elles ont également violé le nouveau seuil de convivialité locale. L’équipe pourrait également modifier la configuration pour réduire le degré d’enchevêtrement entre les photons en envoyant l’une des paires sur un détour avant d’entrer dans son interféromètre, perturbant doucement l’harmonie parfaite entre les partenaires. Lorsque les chercheurs ont mené l’expérience avec ce niveau d’enchevêtrement légèrement inférieur, ils ont trouvé un point où les corrélations violaient toujours la limite de Bell mais pas la convivialité locale. Ce résultat a prouvé que les deux ensembles de limites ne sont pas équivalents et que les nouvelles contraintes de convivialité locale sont plus fortes, dit Tischler. «Si vous les violez, vous en apprenez davantage sur la réalité», ajoute-t-elle. À savoir, si votre théorie dit que les «amis» peuvent être traités comme des systèmes quantiques, alors vous devez soit abandonner la localité, accepter que les mesures n’aient pas un seul résultat sur lequel les observateurs doivent s’accorder ou autoriser le superdéterminisme. Chacune de ces options a des implications profondes – et, pour certains physiciens, nettement déplaisantes -.

Reconsidérer la réalité

«Le document est une étude philosophique importante», déclare Michele Reilly, co-fondatrice de Turing, une société d’informatique quantique basée à New York, qui n’a pas participé aux travaux. Elle note que les physiciens qui étudient les fondations quantiques ont souvent eu du mal à proposer un test réalisable pour étayer leurs grandes idées. «Je suis ravi de voir une expérience derrière les études philosophiques», dit Reilly. Steinberg qualifie cette expérience d’extrêmement élégante et félicite l’équipe pour avoir abordé de front le mystère du rôle de l’observateur dans la mesure.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que la mécanique quantique nous oblige à abandonner une hypothèse de bon sens – les physiciens le savaient depuis Bell – «l’avancée ici est que nous sommes un rétrécissement sur lequel de ces hypothèses il s’agit», dit Wharton, qui n’était pas non plus partie de l’étude. Pourtant, note-t-il, les partisans de la plupart des interprétations quantiques ne perdront pas le sommeil. Les amateurs de rétrocausalité, comme lui, ont déjà fait la paix avec le surdéterminisme: à leur avis, il n’est pas choquant que les mesures futures affectent les résultats passés. Pendant ce temps, les QBistes et les adeptes de plusieurs mondes ont rejeté il y a longtemps l’exigence selon laquelle la mécanique quantique prescrit un résultat unique sur lequel chaque observateur doit s’entendre.

Et la mécanique bohmienne et les modèles d’effondrement spontané ont déjà heureusement abandonné la localité en réponse à Bell. De plus, les modèles d’effondrement disent qu’un véritable ami macroscopique ne peut pas être manipulé comme un système quantique en premier lieu.

Vaidman, qui n’était pas non plus impliqué dans le nouveau travail, en est cependant moins enthousiasmé et critique l’identification de l’ami de Wigner à un photon. Les méthodes utilisées dans l’article «sont ridicules; l’ami doit être macroscopique », dit-il. Le philosophe de physique Tim Maudlin de l’Université de New York, qui ne faisait pas partie de l’étude, est d’accord. «Personne ne pense qu’un photon est un observateur, sauf si vous êtes panpsychique», dit-il. Parce qu’aucun physicien ne se demande si un photon peut être superposé, Maudlin estime que l’expérience manque de mordant. «Cela exclut quelque chose – juste quelque chose que personne n’a jamais proposé», dit-il.

Tischler accepte la critique. «Nous ne voulons pas exagérer ce que nous avons fait», dit-elle. La clé pour les futures expériences sera d’augmenter la taille de «l’ami», ajoute Howard Wiseman, un physicien de l’Université Griffith, membre de l’équipe. Le résultat le plus dramatique, dit-il, impliquerait l’utilisation d’une intelligence artificielle, incarnée sur un ordinateur quantique, comme ami. Certains philosophes ont pensé qu’une telle machine pourrait avoir des expériences humaines, une position connue sous le nom d’hypothèse forte de l’IA, note Wiseman, bien que personne ne sache encore si cette idée se révélera vraie. Mais si l’hypothèse se vérifie, cette intelligence générale artificielle (AGI) quantique serait microscopique. Donc, du point de vue des modèles d’effondrement spontané, cela ne déclencherait pas d’effondrement en raison de sa taille. Si un tel test était exécuté et que la limite de convivialité locale n’était pas violée, ce résultat impliquerait que la conscience d’une AGI ne peut pas être superposée. À son tour, cette conclusion suggérerait que Wigner avait raison de dire que la conscience provoque l’effondrement. «Je ne pense pas que je vivrai pour voir une expérience comme celle-ci», dit Wiseman. «Mais ce serait révolutionnaire.»

Reilly, cependant, avertit que les physiciens espérant que la future AGI les aidera à se concentrer sur la description fondamentale de la réalité mettent la charrue avant les boeufs. «Il n’est pas inconcevable pour moi que les ordinateurs quantiques soient le changement de paradigme pour nous amener dans l’AGI», dit-elle. « En fin de compte, nous avons besoin d’une théorie de tout pour construire une AGI sur un ordinateur quantique, point final. »

Cette exigence peut exclure des projets plus grandioses. Mais l’équipe suggère également des tests intermédiaires plus modestes impliquant des systèmes d’apprentissage automatique en tant qu’amis, ce qui plaît à Steinberg. Cette approche est «intéressante et provocante», dit-il. «Il devient concevable que des appareils de calcul à plus grande échelle et à plus grande échelle puissent, en fait, être mesurés de manière quantique.»

Renato Renner, physicien quantique à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), fait une affirmation encore plus forte: indépendamment du fait que de futures expériences puissent être menées, dit-il, le nouveau théorème nous dit que la mécanique quantique doit être remplacée . En 2018, Renner et sa collègue Daniela Frauchiger, alors à l’ETH Zurich, ont publié une expérience de réflexion basée sur l’ami de Wigner et l’ont utilisée pour dériver un nouveau paradoxe. Leur configuration diffère de celle de l’équipe de Brisbane mais implique également quatre observateurs dont les mesures peuvent s’emmêler. Renner et Frauchiger ont calculé que si les observateurs appliquent les lois quantiques les uns aux autres, ils peuvent finir par déduire des résultats différents dans la même expérience.

«Le nouvel article est une autre confirmation que nous avons un problème avec la théorie quantique actuelle», déclare Renner, qui n’a pas été impliqué dans le travail. Il fait valoir qu’aucune des interprétations quantiques actuelles ne peut sortir du soi-disant paradoxe Frauchiger-Renner sans que les partisans admettent qu’ils ne se soucient pas de savoir si la théorie quantique donne des résultats cohérents. Les QBists offrent les moyens d’évasion les plus acceptables, car dès le départ, ils disent que la théorie quantique ne peut pas être utilisée pour déduire ce que les autres observateurs mesureront, dit Renner. « Cela m’inquiète toujours, cependant: si tout est juste personnel pour moi, comment puis-je dire quelque chose qui vous concerne? » il ajoute. Renner travaille actuellement sur une nouvelle théorie qui fournit un ensemble de règles mathématiques qui permettraient à un observateur de déterminer ce qu’un autre devrait voir dans une expérience quantique.

Pourtant, ceux qui croient fermement que leur interprétation préférée est juste voient peu de valeur dans l’étude de Tischler. «Si vous pensez que la mécanique quantique est malsaine et qu’elle doit être remplacée, cela est utile car cela vous indique de nouvelles contraintes», dit Vaidman. « Mais je ne suis pas d’accord pour dire que ce soit le cas – de nombreux mondes expliquent tout. »

Pour l’instant, les physiciens devront continuer à accepter de ne pas être d’accord sur l’interprétation qui est la meilleure ou si une théorie entièrement nouvelle est nécessaire. «C’est là que nous nous sommes arrêtés au début du XXe siècle – nous sommes vraiment confus à ce sujet», dit Reilly. «Mais ces études sont exactement la bonne chose à faire pour y réfléchir.»

[Disclaimer: The author writes frequently for the Foundational Questions Institute, which sponsors research in physics and cosmology, and partially funded the Brisbane team’s study.]