Chômage inférieur à un million. Le ministère du Travail a rapporté que 963000 personnes ont demandé des allocations de chômage Le chiffre est définitivement une bonne nouvelle, car il a toujours dépassé le million chaque semaine depuis le début de la crise du coronavirus La nouvelle survient après que le président Trump a signé quatre décrets avant le absence d’accord au Congrès pour approuver un nouveau programme d’aide

Chômage inférieur à un million. Quelque 963000 personnes étaient au chômage au cours des sept derniers jours, selon le nombre de demandes de chômage des États du pays la semaine dernière, ce qui montre une baisse et pour la première fois la semaine se clôt sur moins d’un million de demandes depuis que la pandémie a commencé.

Le département du travail a signalé moins d’un million de chômeurs jeudi après vingt semaines consécutives au cours desquelles il a signalé plus d’un million de personnes sans travail. La nouvelle intervient après que Trump a signé quatre décrets pour maintenir certains avantages pour beaucoup au milieu de la crise, comme l’extension de l’aide-chômage hebdomadaire, bien qu’il l’ait fait passer de 600 $ à 400 $

L’économie s’effondre en raison de la pandémie au deuxième trimestre

L’économie américaine a chuté à un taux annuel de 32,9% au deuxième trimestre de 2020 en raison des effets de la pandémie de coronavirus, la plus forte baisse trimestrielle depuis qu’il existe des records, a rapporté le gouvernement ce jeudi.

Le département du Commerce a publié jeudi son premier rapport sur l’évolution du produit intérieur brut (PIB) entre avril et juin dans le pays, après la contraction annuelle de 5% au cours des trois premiers mois de l’année.

Le chiffre est légèrement inférieur à celui estimé par les analystes, qui avaient prévu une baisse de 35%.

«La baisse du PIB au deuxième trimestre reflète la réponse au COVID-19, car les ordres de verrouillage émis en mars et avril ont été partiellement levés dans certaines régions du pays en mai et juin, et les paiements du gouvernement pour la pandémie ont été distribués aux foyers et aux entreprises », a expliqué le communiqué.

«Cela a conduit à des changements rapides d’activité, les entreprises et les écoles continuant leur travail à distance et les consommateurs annulant, restreignant ou modifiant leurs dépenses», a-t-il ajouté.

Les dépenses de consommation, qui représentent les deux tiers de l’activité économique aux États-Unis, ont diminué de 34,6%.

SIGNALEMENT DES CAS

L’effondrement trimestriel coïncide avec des restrictions strictes de mobilité et des mesures de fermeture d’entreprise pour contrôler la propagation du virus.

A partir de juin, plusieurs Etats du pays ont appliqué une réouverture progressive de l’activité, raison pour laquelle les économistes estiment qu’une croissance positive reprendrait au troisième trimestre.

Cependant, ces dernières semaines, il y a eu un rebond des infections dans les États du sud et de l’ouest du pays comme la Californie, le Texas et la Floride, ce qui a forcé le renversement de certaines de ces mesures.

Ce mercredi, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a indiqué « qu’il semble que les données pointent vers un ralentissement du rythme de la reprise » mais il a précisé qu’il est encore trop tôt pour dire à quel point et à quel point cela être ».

Tous les économistes mettent en garde contre les difficultés de prévision compte tenu de l’incertitude extraordinaire.

