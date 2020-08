Après le violent explosions s’est produit hier dans la capitale de Liban qui ont fait, à ce jour, plus de 100 morts et 4 000 blessés, diverses vidéos ont inondé les réseaux sociaux montrant des moments avant et pendant l’explosion.

C’est le cas de la chaîne d’information arabe de la télévision publique du Royaume-Uni, la BBC, qui a partagé, via ses réseaux sociaux, une vidéo de la entrevue que le journaliste Maryam Toumi Il dirigeait le chef de projet de l’Agence marocaine pour l’énergie durable, Faisal Al-Aseel, juste avant les explosions provoquées par 2700 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans le port de Beyrouth.

La vidéo montre la journaliste posant une question à son interlocuteur, alors que son environnement semble bouger comme si un tremblement de terre se produisait. Une forte détonation se fait entendre et l’intervieweur est vu regardant le plafond et debout, l’image devient rouge et la femme est entendue crier.

Pouvez-vous expliquer? (…) Une explosion à Beyrouth! Je dois m’enfuir! étaient les mots de Toumi.

Faisal Al-Aseel est choqué par ce dont il a été témoin et ne fait que montrer à une femme qui était avec lui ce qui se passait de l’autre côté de la caméra.

Enfin, on constate que le communicateur parvient à se lever et à récupérer la caméra. Les images choquantes de moins d’une minute, diffusées sur les réseaux, sont rapidement devenues virales.

Président libanais Michel Aoun a convoqué mardi soir une « réunion urgente » du Conseil supérieur de la défense. Peu de temps après, l’agence a déclaré Beyrouth une «zone sinistrée».

Pour sa part, le Premier ministre Hassan Diab a décrété mercredi le deuil national pour «les victimes de l’explosion.

Tu pourrais aussi aimer:

Petite amie libanaise était en pleine séance photo au moment de l’explosion à Beyrouth (VIDEO)