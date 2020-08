Rodolfo Villanueva, 37 ans, et sa famille dirigent un magasin maman-et-pop près de la résidence du président mexicain. L’entreprise dépend de la vente de boissons gazeuses pour une grande partie de ses activités.Villanueva pense donc qu’une proposition de taxe sur les boissons sucrées entraînera une baisse des ventes, du moins à court terme.

MEXICO CITY – Lors de sa tournée dans l’État du sud du Chiapas le mois dernier, le tsar mexicain des coronavirus s’est attaqué à un vice local qu’il juge coupable des problèmes de pandémie en cours dans le pays: la consommation endémique de Coca-Cola.

Le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, a relié la consommation de soda aux décès par COVID-19, accusant le sucre d’être à l’origine de comorbidités telles que l’obésité, le diabète et l’hypertension – des maladies courantes au Mexique, où près des trois quarts de la population est en surpoids, selon une étude du Organisation de coopération et de développement économiques.

«Pourquoi avons-nous besoin de poison en bouteille dans les boissons gazeuses?» Demanda López-Gatell. «La santé au Mexique serait très différente si nous cessions d’être trompés par ces modes de vie vendus à la télévision et entendus à la radio et que nous voyons dans les publicités – comme si c’était du bonheur.»

Alors que les cas de COVID-19 augmentent au Mexique et que le nombre de morts monte en flèche – le Mexique ne traîne que le Brésil et les États-Unis en termes de décès dus à une pandémie totale – López-Gatell et le président Andrés Manuel López Obrador ont de plus en plus lié les problèmes de pandémie du Mexique à ses mauvaises habitudes alimentaires – consommation de soda chef parmi eux.

Les Mexicains boivent plus de soda par habitant que tout autre pays – environ 163 litres par an. Et les embouteilleurs, comme Coca-Cola, livrent ses produits dans les coins reculés du pays – où l’eau potable est rare et où le soda est souvent vendu moins cher que l’eau.

López-Gatell et López Obrador s’interrogent sur l’efficacité du port de masques. Mais ils ont exprimé moins de doutes sur l’impact négatif de la malbouffe et de la consommation de soda et de son lien avec les décès dus au COVID-19.

RÉGIME CORONAVIRUS?: L’obésité et l’exercice affectent la gravité du COVID-19

«Les preuves sont très claires, mais il existe de nombreux intérêts, qui ont conduit à la dissimulation d’informations dans d’autres administrations (passées)», a déclaré López-Gatell qui a également affirmé que la consommation de boissons sucrées faisait 40 000 morts par an au Mexique. «Avec des produits qui causent des dommages, nous devons décourager leur consommation afin que moins de personnes soient en mauvaise santé.»

L’histoire continue

Les attaques contre les gros sodas et les avertissements de mieux manger surviennent alors que López-Gatell est critiqué pour sa gestion de la pandémie – en particulier une politique consistant à ne pas tester largement et à ne pas effectuer de recherche des contacts – alors que le nombre de morts se clôture dans 60000 morts.

MEXIQUE: Les cinémas rouvrent malgré le COVID

Au 21 août 2020 foin 549,734 casos confirmados y 82,953 sospechosos de # COVID19. Se han enregistrer 606 446 negativos, 59 610 defunciones confirmadas y 376 409 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/sBhsYCbt6x – Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 22 août 2020

López Obrador, quant à lui, a colporté des listes d’entraide alors que la pandémie s’aggrave – avec des conseils tels que manger un «régime traditionnel» de maïs, de riz et de haricots, éviter le consumérisme et trouver la spiritualité. Et il a parlé favorablement du fait que les familles agissent comme un filet de sécurité sociale plutôt que d’annoncer de solides programmes d’aide économique.

«Dr. López-Gatell a décidé d’adopter une nouvelle stratégie: trouver des boucs émissaires », a déclaré Malaquías López-Cervantes, professeur de santé publique à l’Université nationale autonome du Mexique. « C’est un prétexte car le fait est que les boissons sucrées contribuent à la prise de poids et l’obésité au Mexique n’a rien de nouveau. »

L’industrie mexicaine des boissons a riposté à López-Gatell, affirmant que les Mexicains consomment moins de 6% de leurs calories quotidiennes à partir de boissons sucrées et alléguant que ses commentaires «montrent la nécessité de trouver un ennemi public pour tenir responsable de la crise sanitaire à laquelle le pays est confronté en raison de Pandémie de covid19. »

Cependant, les partisans de la santé publique appellent le châtiment du gros soda depuis longtemps. Et certains États commencent à agir.

L’état du sud d’Oaxaca a approuvé ce mois-ci une interdiction de vendre des sodas et des collations sucrées aux enfants. L’État de Tabasco a approuvé une mesure similaire ce mois-ci et les législateurs fédéraux ont évoqué la possibilité d’approuver une interdiction nationale des ventes de malbouffe aux enfants, invoquant des complications du COVID-19.

Des canettes de Coca-Cola s’asseoir sur un bloc de glace pour se rafraîchir au stand d’un vendeur de rue à Mexico en 2014.

Des étiquettes surdimensionnées devraient apparaître sur les produits contenant de grandes quantités de sucre, de sel, de calories ou de graisses saturées, à partir d’octobre.

«Il y avait déjà une pandémie et nous attirions l’attention sur elle en disant: des gens meurent», a déclaré Alejandro Calvillo, directeur d’El Poder del Consumidor, une organisation de consommateurs et critique de longue date de l’industrie des boissons au Mexique.

L’habitude de la soude commence jeune au Mexique. Une enquête menée par El Poder del Consumidor dans un coin marginalisé de l’État de Guerrero a révélé que 70% des enfants consommaient du soda au petit-déjeuner; 70% des enfants ont déclaré boire des sodas au moins trois fois la veille.

«Ce qui me frappe vraiment, c’est de voir des gens à 7 heures du matin s’empoisonner déjà en buvant du Coca-Cola», a déclaré Pedro Arriaga, un prêtre jésuite de la campagne du Chiapas.

Les sociétés de boissons font partie des plus grands annonceurs et lobbies politiques du Mexique. Calvillo et d’autres partisans d’une taxe sur les boissons sucrées ont été parmi les cibles d’une campagne d’espionnage, dans laquelle des logiciels espions sophistiqués ont été subrepticement installés sur leurs smartphones. (Le gouvernement et l’industrie des boissons ont nié toute implication dans l’espionnage.)

Le Mexique a introduit une taxe sur les boissons sucrées et les collations riches en calories en 2014 dans le cadre d’une réforme fiscale. Selon Juan Rivera Dommarco, directeur général de l’Institut national de santé publique du Mexique, la taxe d’un peso par litre (environ 5 cents) a réduit la consommation de soda de 6% en 2015 et de 7,5% en 2016.

L’argent récolté par la taxe, cependant, n’a pas été versé à la santé publique comme promis ou payé pour l’installation de fontaines dans des écoles délabrées, qui manquent souvent d’eau courante, selon Calvillo.

L’impact de la taxe sur les boissons gazeuses est également contesté par les propriétaires des détaillants omniprésents du Mexique, qui disent que les gens donnent simplement la priorité aux boissons sucrées avant les autres achats.

«Les habitudes de consommation de boissons gazeuses correspondent à la pauvreté et aux besoins économiques du pays», a déclaré Cuauhtémoc Rivera, directeur de l’Alliance nationale des petits marchands, Anpec, qui représente des milliers de magasins maman-et-pop.

«Il n’ya pas d’argent pour consommer un régime (sain) ou mieux», a-t-il dit, ajoutant que les petits commerçants dépendent de la soude pour 25% des ventes.

Dans l’arrondissement de Xochimilco, dans le sud de Mexico, frappé par des cas de COVID-19, les habitants achetant des sodas ont parlé de risques potentiels – et de difficultés à se débarrasser de cette habitude.

«C’est comme une dépendance, même si nous savons que cela fait des dégâts, nous continuons à en consommer», a déclaré Víctor Martínez Alvarado, un employé du gouvernement, après avoir acheté une bouteille de trois litres de Coca-Cola sans sucre. «Ils disent que le sans sucre ne fait pas de mal, mais je pense que c’est la même chose. Cela fait les mêmes dégâts.

«Je suis conscient en tant que consommateur que cela cause des dommages», a déclaré David González Flores, un ouvrier du bâtiment, entre deux gorgées de Coca-Cola. « Mais c’est quelque chose que j’aime. »

COVID ET LA FRONTIÈRE: Restrictions prolongées au moins jusqu’au 21 septembre

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Coca-Cola ou «poison en bouteille»? Le Mexique trouve un méchant COVID-19 dans un soda