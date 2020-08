Michael Cohen déclare dans son livre que le président Donald Trump «ne se soucierait pas» si «il était mort». Pendant 10 ans, Michael Cohen a travaillé pour Donald Trump jusqu’à ce qu’il plaide coupable pour des accusations de financement de campagne et de mensonge au Congrès. Le livre de Cohen sur Trump est « l’histoire d’horreur corporative et politique la plus dévastatrice du siècle », selon Skyhorse Publishing.

Michael Cohen, l’un des plus grands alliés du président Donald Trump depuis des années, assure que le président « ne se soucierait pas » qu’il « était mort ».

Selon l’agence de presse AP, les mémoires de Michael Cohen sur le président des États-Unis seront publiés le 8 septembre par Skyhorse Publishing, qui a confirmé la nouvelle à cette agence de presse jeudi.

Le livre de Cohen s’intitule « Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump » (« Unfair: The true story of the true personal avocate of President Donald J. Trump »), détaille l’agence.

« » Déloyal « est l’histoire d’horreur corporative et politique la plus dévastatrice du siècle », a déclaré Skyhorse dans un communiqué à l’AP. «C’est une histoire qu’ils n’ont pas lue dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, ni vue à la télévision. C’est une histoire que seul quelqu’un qui a travaillé pour Trump 24 heures sur 24 pendant une décennie – pas seulement pendant quelques mois ou même quelques années – pourrait la connaître.

L’agence susmentionnée a mentionné que plus tôt dans la journée, Cohen avait publié l’avant-propos de son livre, où il dit à propos de son ancien patron: « Cela ne le dérangerait pas si j’étais mort. » L’avocat n’a pas nommé l’éditeur du livre et, jeudi midi, il n’était pas répertorié sur Amazon.com ou Barnes & Noble.com.

Cohen termine les deux dernières années d’une peine de trois ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de financement de campagne et avoir menti au Congrès.