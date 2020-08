MADRID, 3 août (EUROPA PRESS) –

Le conseil d’administration de la Banque centrale de Colombie, lors de sa dernière réunion de politique monétaire, a exprimé son inquiétude face à la «détérioration marquée» du marché du travail, qui enregistre actuellement un taux de chômage de 19,8%.

Les membres de l’institut émetteur soulignent qu’au cours du mois de juin, les indicateurs du travail ont montré des résultats similaires à ceux observés le mois précédent, avec des chiffres de chômage à des niveaux historiques, et ils prévoient une reprise progressive de l’emploi dans la mesure où réactiver l’activité économique.

Dans cette ligne, l’entité considère que les indicateurs d’activité économique, ainsi que l’extension des mesures d’isolement préventif et des restrictions au fonctionnement des différents sous-secteurs, permettent d’estimer une « contraction significative » du produit intérieur brut (PIB) du pays Andine au deuxième trimestre, bien qu’elle n’ait pas révélé de chiffre exact.

En revanche, les revenus des ménages et des entreprises, souligne la banque, ont été «gravement affectés» et, malgré la meilleure performance de certains indicateurs à haute fréquence à partir de mai, des «excès significatifs» de la capacité de production continueront d’être observés .

À cela s’ajoute une demande extérieure projetée plus faible pour toute l’année, de sorte que, compte tenu de l’incertitude existante, les membres du conseil ont souligné la difficulté d’établir la taille de la capacité excédentaire.

Dans le même temps, les dirigeants ont souligné l’amélioration des conditions financières soutenue par une large réponse des banques centrales qui s’est traduite par une baisse des primes de risque souverain, une moindre volatilité et une plus grande liquidité sur les marchés monétaires internationaux et locaux, la dette publique. et les devises.

De même, les prix du pétrole et les envois de fonds des travailleurs à l’étranger ont eu tendance à se redresser, selon l’institut émetteur. Dans cet environnement, une correction de la forte dépréciation que le peso a subie au début de la pandémie a été observée.

Avec tout cela, les membres du conseil d’administration ont estimé que la politique monétaire devrait conduire à une orientation plus expansive en vue de soutenir la reprise de l’activité économique et de ramener l’inflation à son niveau cible, réduisant ainsi les taux d’intérêt en 25 points de base, jusqu’à 2,25%.