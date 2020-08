Le bureau du procureur général du Colorado a annoncé mardi qu’il avait lancé une enquête sur les droits civiques sur les «modèles et pratiques» du département de police d’Aurora, à la suite de plusieurs cas très médiatisés d’allégations de force excessive et d’inconduite.

Cet examen a commencé il y a plusieurs semaines, a déclaré un porte-parole, et est distinct d’une enquête sur la mort en 2019 d’Elijah McClain, 23 ans, un homme noir non armé qui est décédé après que des agents l’aient étouffé. Plus tôt mardi, la famille de McClain a intenté une action en justice contre le département de police d’Aurora et les ambulanciers qui lui ont injecté de la kétamine.

La semaine dernière, une vidéo est devenue virale montrant des officiers d’Aurora tenant une famille noire sous la menace d’une arme, après que les officiers ont pensé à tort que la famille était dans une voiture volée. Alors qu’ils étaient tous allongés face contre terre sur le trottoir, l’un des enfants est entendu sanglotant et hurlant: «Je veux ma mère! Le département s’est par la suite excusé et le chef de police par intérim, Vanessa Wilson, a déclaré qu’il y aurait un examen de la façon dont les agents sont formés pour effectuer des contrôles à haut risque.

