Au cours des dernières semaines, Ours Ils ont été pertinents dans les médias, car à Monterrey, Nuevo León, ce type d’animaux interagit avec plusieurs personnes.

Cependant, à cette occasion, une observation de lionceaux n’a pas eu lieu au Mexique, mais en États Unis, spécifiquement dans Maryland.

Une famille en vacances dans une forêt est tombée sur un ours, qui s’est approché de la table où ils faisaient un pique-nique.

Quatre hommes et une femme étaient à table en train de manger et de boire de la bière, lorsque la femme regarde nerveusement l’animal, qui semble attendre quelque chose à manger.

L’animal noir s’assied patiemment pendant qu’un homme lui prépare un sandwich au beurre de cacahuète.

Par la suite, le sujet remet le sandwich et le ours commencez à le manger. Une femme nommée Kaitlyn Nesbit a enregistré le moment et l’a partagé sur ses réseaux sociaux. Elle a expliqué que cet événement s’est produit jeudi dernier alors qu’elle et sa famille se trouvaient dans la zone connue sous le nom de Deep Creek, où ils logeaient dans une cabane.

C’était la cabane d’un ami et il m’a dit que l’ours était toujours proche et ne les dérangeait jamais », a assuré la femme à un média local.

Il a ajouté que plusieurs des participants étaient habitués à être dans une forêt et connaissaient les mesures pour éviter les attaques de ces animaux, telles que ne pas faire de mouvements brusques et s’éloigner. Il a souligné que certains d’entre eux ont fui lorsqu’ils ont vu le ours, mais « les plus courageux » ont tenté leur chance.

Le ministère des Ressources naturelles de Maryland Il a averti que les visiteurs ne devraient pas laisser de nourriture à la portée des animaux. L’agence a expliqué que ceux qui fréquentent la forêt devraient utiliser de la nourriture sèche ou en conserve, afin d’empêcher les odeurs de la nourriture d’attirer la faune.

Avec des informations de Daily Mail.

