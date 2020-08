La science ne connaît pas de frontières. La recherche fondamentale, effectuée par des talents nationaux ou étrangers, sous-tend le progrès et stimule l’innovation et, en fin de compte, améliore nos vies. Il est essentiel de continuer à attirer des scientifiques étrangers hautement qualifiés aux États-Unis et de les fidéliser pour bâtir un avenir radieux qui repose sur des technologies émergentes telles que l’informatique quantique et l’intelligence artificielle (IA).

Nous avons besoin de ces scientifiques – et nous en avons grandement besoin.

Au fil des ans, des physiciens, des chimistes, des informaticiens, des mathématiciens, etc., nés à l’étranger, ont grandement contribué au leadership américain en matière de quantique et d’IA. Regardez simplement IBM Research. IBM est une société américaine avec une empreinte mondiale, et aux États-Unis, nous avons trois laboratoires de recherche – à Yorktown Heights, New York, Almaden, Californie, et Cambridge, Massachusetts. Parmi nos chercheurs qualifiés en IA, 58 pour cent viennent de l’étranger. En informatique quantique, c’est un quart de nos effectifs. Et dans le cloud, un autre domaine important pour nous, c’est 55% de notre communauté de recherche.

Je suis le directeur d’IBM Research. Quand je parle, je parle avec un accent, comme tous mes collègues nés à l’étranger. Je suis né en Espagne et je suis arrivé aux États-Unis à l’adolescence. J’ai terminé ma dernière année de lycée ici en 2003, à Los Altos High près de Palo Alto, en Californie, et j’ai tellement aimé le pays que j’ai décidé de rester. Depuis, je travaille pour faire de l’Amérique un meilleur endroit où vivre, après avoir obtenu un doctorat du MIT. en génie électrique et en informatique. Je me suis alors promis de donner mon esprit, mon éducation, mon dévouement et ma passion à ce pays, ma nouvelle patrie.

Mon cas est loin d’être unique. L’Amérique a longtemps été appelée la Terre des opportunités. Mais chaque opportunité individuelle rapporte des dividendes pour toute la nation. Le talent est la ressource la plus essentielle de l’économie du savoir d’aujourd’hui. Nous devons donner la priorité au développement, à l’attraction et à la rétention de travailleurs hautement qualifiés. Un taux de natalité en baisse, la nature en constante évolution du travail qui exige de plus en plus de compétences en STEM et pas assez de formation STEM à domicile – un problème que nous devons résoudre de toute urgence – signifie que les États-Unis doivent rester un phare pour attirer les meilleurs talents mondiaux. Les pays qui comprennent l’importance de développer, d’attirer et de conserver le capital humain seront dans une position unique pour créer le meilleur avenir et bénéficier des progrès de la science et de la technologie.

Notre monde n’a pas manqué de problèmes à résoudre – des pandémies aux changements climatiques en passant par la création d’opportunités économiques pour tous. L’urgence de la science n’a jamais été aussi grande.

Ne fais pas d’erreur. Alors que les technologies émergentes comme l’IA et le quantum sont absolument cruciales pour notre économie, notre société et le progrès continu de notre pays, ce sont les meilleurs talents qui font des États-Unis un chef de file mondial dans ces domaines et bien d’autres. Et ce sont les meilleurs talents qui sont en pénurie. Le président du MIT, Rafael Reif, l’a clairement exprimé dans un récent article d’opinion du New York Times. «Pourquoi les talents étrangers sont-ils si importants aux États-Unis? Pour la même raison, les Red Sox de Boston ne se limitent pas aux joueurs nés à Boston: plus votre bassin est grand, plus l’offre de talents exceptionnels est grande », a-t-il soutenu. «En se stimulant, en s’inspirant et en s’étirant les uns les autres, ils s’améliorent, tout comme les joueurs vedettes élèvent le niveau de jeu de toute une équipe.

Prenez le quantum. Cette technologie du futur proche est en passe de révolutionner le monde de l’informatique et aura probablement un impact profond sur notre société et notre économie. Ayant été confiné aux laboratoires de recherche pendant des années, il émerge enfin comme une industrie naissante. Pour des tâches spécifiques, les ordinateurs quantiques promettent de libérer une puissance de traitement bien supérieure à celle des ordinateurs traditionnels et classiques. Avec des progrès continus, ils devraient être capables d’effectuer des calculs et de générer des simulations d’une complexité sans précédent en une fraction du temps qu’il faudrait à un ordinateur classique. Ils devraient même être capables de gérer des problèmes qu’un ordinateur classique ne pourrait jamais résoudre. Les implications du quantum pour la sécurité, la chimie, la conception des matériaux, les marchés financiers, l’IA et l’apprentissage automatique sont immenses.

Et maintenant, regardez les gens qui dirigent cette révolution quantique aux États-Unis; IBM, Google, Microsoft, Honeywell, Intel et des startups comme Rigetti et IonQ poursuivent toutes des recherches sur l’informatique quantique ici en Amérique. Chez IBM, parmi les chercheurs quantiques nés à l’étranger se trouve le responsable de notre programme quantique, le boursier IBM Jay Gambetta. Australien, il travaille dans l’informatique quantique depuis 20 ans, étant venu aux États-Unis en 2004 pour faire ses études universitaires. Il est devenu citoyen l’année dernière.

Lorsque Gambetta est arrivé aux États-Unis, l’informatique quantique n’était pas encore courante. C’est grâce à des chercheurs hautement qualifiés nés à l’étranger comme lui que ce pays a pu devenir un leader mondial dans ce domaine crucial. C’est son équipe quantique, qui comprenait le boursier IBM Matthias Steffen – un autre immigré et naturalisé américain – qui, en 2012, a placé IBM Research sur la carte mondiale de l’informatique quantique expérimentale. Ils ont créé des qubits supraconducteurs stables, les éléments constitutifs des ordinateurs quantiques. Et quatre ans plus tard, Gambetta et ses collègues sont devenus les premiers au monde à rendre les ordinateurs quantiques disponibles dans le monde entier et gratuitement via le cloud – à tout le monde.

Selon un rapport de 2019 du Center for Security and Emerging Technology (CSET), plus de 50% des informaticiens titulaires d’un diplôme d’études supérieures actuellement employés aux États-Unis sont nés à l’étranger – et près de 70% des étudiants diplômés en informatique inscrits. Le même rapport a cependant révélé que la grande majorité de ces talents nés à l’étranger souhaitaient rester aux États-Unis dans les domaines liés à l’IA en particulier, environ 80% des titulaires de doctorat formés aux États-Unis. les diplômés sont restés dans le pays, tout comme les 58% des chercheurs en IA nés à l’étranger qui travaillent maintenant dans les laboratoires américains d’IBM.

Ces statistiques montrent que nous devons continuer à investir dans nos citoyens hautement qualifiés avec vigueur et ambition – qu’ils soient naturalisés ou de naissance. Les opportunités économiques à l’étranger se multiplient et il sera bientôt de plus en plus difficile d’attirer et de retenir ces travailleurs – les travailleurs dont nous avons désespérément besoin ici en Amérique. Nous devons également considérer la sécurité de notre entreprise de recherche, en particulier lorsqu’il s’agit de pays qui ne partagent pas nos valeurs démocratiques, le respect des droits de l’homme et la primauté du droit. Mais par-dessus tout, investir dans nos citoyens est tout simplement la bonne chose à faire, car cela signifie que nous reconnaissons et valorisons le potentiel intrinsèque des talents présents dans chaque coin de notre pays.

Nous devons également nous attaquer au sous-financement chronique des collèges et universités historiquement noirs (HBCU) – grands moteurs scientifiques, économiques et culturels. Ils accomplissent beaucoup avec un investissement très modeste. Considérez simplement que bien que seulement 9% environ des étudiants noirs américains s’inscrivent dans les HBCU, environ 16% de tous les scientifiques et ingénieurs noirs sont leurs diplômés. Imaginez ce qu’ils pourraient réaliser avec plus de financement.

Chaque année, plus de 50 000 diplômes de licence en informatique et dans des domaines connexes sont décernés à des citoyens américains ou des résidents permanents. Il a été recommandé «d’agrafer» les cartes vertes pour les diplômes de tous les doctorants nés à l’étranger diplômés en STEM des universités américaines. De même, nous devrions octroyer des bourses d’études supérieures à toutes les majors américaines de premier cycle en informatique avec des GPA supérieures à un certain niveau.

Notre pays et le monde regorgent de talents. Nous devrions embrasser la diversité et les travailleurs étrangers hautement qualifiés autant que nous adoptons la technologie émergente qu’ils nous apportent. Les compétences et la passion de nos citoyens et immigrants sont les piliers de la force pour faire progresser le leadership scientifique et technologique de notre pays. Comme Avi Loeb, directeur du département d’astronomie de l’Université Harvard, l’a écrit dans ces mêmes pages, la science est un jeu à somme infinie. La diversité est notre force et notre avantage concurrentiel. Il est temps de réinitialiser l’engagement des États-Unis en faveur de la science et d’élever notre niveau d’ambition pour faire en sorte que notre pays demeure un phare et un foyer pour les meilleurs talents STEM du monde.