Les linguistes utilisent des techniques d’apprentissage automatique pour extraire de grands corpus de texte afin de détecter comment la structure d’une langue donne un sens à ses mots. Ils partent du principe que les termes qui apparaissent à proximité les uns des autres peuvent avoir des connotations similaires: les chiens se retrouvent plus souvent près des chats que les canins semblent proches des bananes.

Cette même méthode de fouille dans les textes – plus formellement appelée recherche de sémantique distributionnelle – peut également fournir un cadre pour analyser les attitudes psychologiques, y compris les stéréotypes de genre qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques et techniques. Des études en anglais ont montré, par exemple, que le mot «femme» apparaît souvent près de «maison» et «famille», alors que «homme» est souvent associé à «travail» et «argent».

La façon dont la langue favorise les stéréotypes linguistiques a intrigué Molly Lewis, une scientifique cognitive et membre du corps professoral spécial de l’Université Carnegie Mellon, qui se concentre sur les façons subtiles que les mots transmettent des significations. Avec son collègue Gary Lupyan de l’Université du Wisconsin – Madison, elle a décidé de s’appuyer sur des travaux antérieurs sur les stéréotypes de genre pour explorer à quel point ces préjugés sont courants dans le monde. Dans une étude publiée lundi dans Nature Human Behavior, les chercheurs constatent que ces stéréotypes sont profondément ancrés dans 25 langues. Scientific American s’est entretenu avec Lewis des résultats de l’étude.

[An edited transcript of the interview follows.]

Comment avez-vous eu l’idée de l’étude?

De nombreux travaux antérieurs montrent que des déclarations explicites sur le sexe façonnent les stéréotypes des gens. Par exemple, si vous dites aux enfants que les garçons sont meilleurs pour être médecins que les filles, ils développeront un stéréotype négatif sur les femmes médecins. C’est ce qu’on appelle un stéréotype explicite.

Mais il y a peu de travaux explorant un aspect différent du langage en examinant cette question des stéréotypes de genre du point de vue des relations statistiques à grande échelle entre les mots. L’objectif est de déterminer s’il existe des informations dans le langage qui façonnent les stéréotypes d’une manière plus implicite. Vous ne savez peut-être même pas que vous êtes exposé à des informations qui pourraient façonner vos stéréotypes de genre.

Pouvez-vous décrire vos principales conclusions?

Dans un cas, comme je l’ai mentionné, nous nous sommes concentrés sur les relations statistiques à grande échelle entre les mots. Donc, pour rendre cela un peu plus concret: nous avions beaucoup de texte et nous avons formé des modèles d’apprentissage automatique sur ce texte pour voir si des mots tels que «homme» et «carrière» ou «homme» et «professionnel» étaient plus susceptibles de coexister, par rapport à des mots tels que «femme» et «carrière». Et nous avons constaté qu’en effet, ils étaient [more likely to do so]—À des degrés divers dans différentes langues.

Ainsi, dans la plupart des langues, il existe une forte relation entre les mots liés à un homme et les mots liés à une carrière – et, en même temps, les mots liés aux femmes et les mots liés à la famille. Nous avons constaté que cette relation était présente dans presque toutes les langues que nous avons examinées. Et cela nous donne une mesure de la mesure dans laquelle il y a un stéréotype de genre dans les statistiques des 25 langues différentes que nous avons examinées.

Et ensuite, nous avons demandé si les locuteurs de ces langues ont ou non le même stéréotype de genre lorsqu’ils sont mesurés dans une tâche psychologique particulière. Nous avons eu un échantillon de plus de 600 000 personnes avec des données collectées par d’autres chercheurs dans le cadre d’une vaste étude participative. La tâche psychologique a été appelée le test d’association implicite (IAT). Et la structure de cette tâche était similaire à la façon dont nous mesurions les relations statistiques entre les mots dans le langage. Dans la tâche, un participant à l’étude est présenté avec des mots tels que «homme» et «carrière» et «femme» et «carrière», et l’individu doit les catégoriser comme étant dans la même catégorie ou dans une catégorie différente aussi rapidement que possible.

C’est ainsi que les stéréotypes de genre des gens sont quantifiés. Essentiellement, nous avons alors comparé ces deux mesures. Haut-parleurs [who] ont des stéréotypes de genre plus forts dans leurs statistiques linguistiques ont également des stéréotypes de genre plus forts [themselves], tel que mesuré par l’IAT. Le fait que nous ayons trouvé une relation forte entre ces deux éléments est cohérent avec l’hypothèse selon laquelle la langue que vous parlez pourrait façonner vos stéréotypes psychologiques.

N’avez-vous pas examiné une autre mesure?

La deuxième constatation est que les langues varient dans la mesure dans laquelle elles utilisent des mots différents pour décrire des personnes de sexe différent dans les professions. Donc en anglais, nous faisons cela avec «serveur» et «serveuse» pour décrire des personnes de sexes différents. Ce que nous avons constaté, c’est que les langues qui font plus de ce genre de distinctions entre les sexes dans les professions étaient plus susceptibles d’avoir des locuteurs avec un stéréotype de genre plus fort, tel que mesuré par l’IAT.

Certaines langues n’ont-elles pas ces distinctions dans leur grammaire?

Nous avons également examiné si les langues qui marquent le genre grammaticalement – comme le français ou l’espagnol – en plaçant un marqueur à la fin d’un mot de manière obligatoire [“enfermero” (masculine) versus “enfermera” (feminine) for “nurse” in Spanish, for example] ont plus de préjugés sexistes. Et là, nous n’avons pas trouvé d’effet.

Cette observation était-elle surprenante?

C’était surprenant, car certains travaux antérieurs suggèrent que [the existence of a bias effect] pourrait être le cas – et nous nous attendions donc en quelque sorte à le trouver, et nous ne l’avons pas fait. Je ne dirais pas que nos travaux sont concluants sur ce point. Mais il fournit certainement un point de données qui suggère que [aspect of language is] pas de biais psychologique.

Certaines de vos découvertes sur les stéréotypes de genre avaient déjà été étudiées en anglais, n’est-ce pas?

Ce que je dirais, c’est que notre contribution ici est d’explorer cette question de manière inter-linguistique et de comparer directement la force du biais psychologique de genre à la force du biais statistique dans le langage – les modèles de mots qui révèlent le biais de genre. Nous avons montré qu’il existe une relation systématique entre la force de ces deux types de biais.

L’un des points que vous faites valoir est que davantage de travail sera nécessaire pour prouver une relation de cause à effet entre les langues et les stéréotypes de genre. Pouvez-vous parler de ça?

Je pense que c’est vraiment important. Tous nos travaux sont corrélatifs, et nous n’avons vraiment pas de preuves solides pour une affirmation causale. Je pourrais donc imaginer plusieurs façons d’obtenir des preuves de causalité plus solides. La première consisterait à examiner cela de manière longitudinale pour trouver un moyen de mesurer les préjugés et le langage au fil du temps, disons au cours des 100 dernières années. Le changement dans la force du biais linguistique permet-il de prédire un changement ultérieur dans les stéréotypes de genre des gens?

Une façon plus directe de trouver des preuves de l’idée causale serait de faire des expériences dans lesquelles nous manipulerions statistiquement le type de modèles de mots (statistiques linguistiques) auxquels une personne était exposée – puis mesurer les stéréotypes de genre psychologiques qui en résultent. Et s’il y avait une sorte de preuve d’une relation entre les statistiques d’une langue et les stéréotypes, cela fournirait une preuve plus solide de cette idée causale.

S’il s’avère vrai que certains de nos stéréotypes de genre sont façonnés par la langue, cet effet entravera-t-il d’une manière ou d’une autre la capacité des gens à les changer?

Je pense le contraire, en fait. Je pense que ce travail nous révèle un mécanisme par lequel les stéréotypes se forment. Et je pense que cela nous donne une idée de la façon dont nous pourrions éventuellement intervenir et, en fin de compte, changer les stéréotypes des gens. J’ai donc un autre travail sur les livres pour enfants et mesurant les stéréotypes implicites dans [those] des textes. Et là, nous constatons que les stéréotypes sont encore plus grands que ceux que nous rapportons dans notre article. Une direction future prometteuse consiste à changer les livres qui sont lus aux enfants ou les médias numériques fournis aux enfants. Et cela pourrait modifier les stéréotypes développés.