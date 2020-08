Alors que les États-Unis sont aux prises avec le jugement national sur la race suscité par le meurtre de George Floyd, il est devenu de plus en plus clair que même une pandémie ne frappe pas de la même manière. Dans tout le pays, les Noirs ont été 3,7 fois plus susceptibles que les Blancs de mourir du COVID-19, compte tenu de l’âge; dans certains États, les Noirs sont morts du COVID-19 à des taux ajustés selon l’âge cinq à neuf fois plus élevés que ceux des Blancs.

Dans ce contexte, l’importance d’étudier les disparités raciales dans les résultats sociaux, économiques et de santé publique a rarement été plus claire. Mais les chercheurs et les journalistes qui rendent compte de leurs découvertes doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils tentent de découvrir les sources de ces divergences flagrantes. L’étude de la race, et en particulier de la relation entre la race et les résultats sociaux tels que la santé ou la violence policière, comporte des défis à la fois statistiques et conceptuels, qui permettent de comprendre exactement pourquoi les Noirs meurent du COVID-19 à des taux plus élevés plus difficile qu’il n’y paraît.

Le plus gros problème découle peut-être de ce que les statisticiens appellent le «biais post-traitement». L’identité raciale étant attribuée à la naissance, elle affecte un large éventail d’autres aspects de la vie des gens – où vit une personne, comment elle est éduquée, les types d’opportunités qu’elle a et combien d’argent elle gagne. Pour comprendre l’effet de la race sur un certain résultat – par exemple, la violence policière ou la probabilité de décès chez les patients COVID-19 – les chercheurs contrôleront souvent des facteurs comme l’éducation, le revenu, l’état de santé ou la profession. Mais toutes ces variables sont «post-traitement», ou en aval, de la race, en ce sens que la race elle-même peut façonner la manière dont une personne est élevée, éduquée et employée. Le contrôle de ces variables peut fausser les résultats que les chercheurs pourraient trouver.

Considérez l’analogie suivante: si les chercheurs tentent de déterminer si le tabagisme entraîne la mort, mais contrôlent si une personne contracte un cancer du poumon, ils pourraient constater que le tabagisme n’augmente pas la mortalité, car ils ont effectivement éliminé une voie importante par laquelle le tabagisme influence santé. De plus, en contrôlant le cancer du poumon, ils comparent maintenant la durée de vie des fumeurs qui ne contractent pas de cancer du poumon, qui sont susceptibles d’être en santé inhabituelle, à des non-fumeurs sans cancer du poumon (et comparent les non-fumeurs qui ont un cancer du poumon, un groupe très inhabituel, aux fumeurs qui contractent un cancer du poumon). Dans le contexte de la race, le contrôle de presque toutes les variables socio-économiques ou de santé – comme le font la plupart des études sur les disparités ethniques dans les décès par COVID-19 – peut créer de sérieux biais dans une analyse, remettant en question de nombreux résultats empiriques.

Des problèmes similaires abondent dans l’étude de la race et du maintien de l’ordre. Prenons le débat récent sur la question de savoir s’il existe des preuves de racisme dans la police américaine. Roland Fryer, économiste à Harvard, a découvert que la police tirait sur des Américains blancs, noirs et hispaniques qu’elle avait arrêtés à des taux égaux. Cependant, comme le soulignent les politologues Dean Knox, Will Lowe et Jonathan Mummolo, s’il y a une discrimination initiale pour savoir qui est arrêté en premier lieu, estimer les disparités raciales dans la façon dont les gens sont traités une fois qu’ils ont été arrêtés devient beaucoup plus compliqué. d’autant plus que les policiers sont plus susceptibles d’arrêter les Noirs et les Hispaniques que les Blancs, et plus de ces interpellations sont injustifiées. Si les Noirs sont arrêtés par la police pour des infractions moins graves (ou inexistantes), «l’égalité de traitement» en termes de recours à la force indiquerait en fait un maintien de l’ordre profondément inégal dans l’ensemble. Être arrêté par la police est un «post-traitement» à la race, et ne pas tenir compte de ce biais peut conduire à des conclusions erronées qui peuvent masquer l’ampleur du racisme dans les institutions américaines.

Un deuxième défi, comme le soulignent les politologues Maya Sen et Omar Wasow, vient de l’instabilité des étiquettes raciales. Comme l’a conclu une étude, «Il n’y a pas deux mesures de race qui captureront la même information.» Dans une enquête de 19 ans menée auprès de milliers d’Américains, 20% de l’échantillon ont changé soit la façon dont ils étaient classés racialement par d’autres, soit la façon dont ils s’identifiaient. Les répondants à l’enquête ont même changé d’identification en réponse à des événements de la vie: l’incarcération, le chômage ou le fait d’avoir un revenu en dessous du seuil de pauvreté ont rendu les répondants plus susceptibles de s’identifier comme noirs, tandis que les personnes qui se marient sont plus susceptibles d’être considérées et de s’identifier comme blanches.

Entre les recensements de 2000 et 2010, près de 10 millions de répondants ont modifié leur race ou leur réponse auto-identifiée concernant l’origine hispanique; seuls 41% des Hispaniques ont identifié leur race et leur origine ethnique de la même manière dans les deux recensements. Une autre étude a révélé que les victimes d’homicide étaient plus susceptibles d’être classées comme noires sur leurs certificats de décès, tandis que les personnes décédées d’une cirrhose du foie étaient plus susceptibles d’être classées comme amérindiennes – même en tenant compte de la race de la victime telle que donnée par leur plus proche parent.

Tout au long de l’histoire américaine, les frontières raciales ont considérablement changé. Les Américains d’origine chinoise du delta du Mississippi étaient autrefois classés comme presque noirs, tandis qu’un comité fédéral américain de 1974 sur les définitions raciales et ethniques se débattait pour classer les personnes d’origine sud-asiatique: il recommandait initialement de les qualifier de blanc / caucasien avant de les classer comme asiatiques ou asiatiques. Insulaires du Pacifique.

Et il existe de grandes différences dans les définitions raciales d’un pays à l’autre: aux États-Unis, grâce à la règle dite du «one-drop», une personne ayant un héritage noir a toujours été classée comme noire; au Brésil, un individu n’est pas «noir» s’il a une ascendance européenne.

En d’autres termes, les identités raciales ne sont en grande partie pas déterminées biologiquement, mais sont plutôt le produit de forces sociales. Pourtant, comme l’a documenté la sociologue Ann Morning, la vision biologique de la race domine toujours dans les manuels de biologie et parmi les étudiants de premier cycle en biologie et les professeurs de biologie aux États-Unis. Et lorsque les sociologues quantitatifs étudient la race, ils n’incluent souvent qu’une variable binaire pour le noir ou le blanc dans un équation. Lorsque ce type de recherche découvre des disparités raciales dans des résultats tels que les taux de mortalité par COVID-19 ou les meurtres par la police, cela soulève souvent plus de questions que de réponses: cela n’explique pas pourquoi ou comment la race affecte les résultats de la vie, ni ne jette beaucoup de lumière sur interventions politiques potentielles qui pourraient aider.

Mais il existe de meilleures façons d’étudier la race. Dans un article de 2016, Sen et Wasow proposent que les chercheurs ne considèrent pas la race comme un ensemble essentiel de caractéristiques biologiques immuables mais plutôt comme ce qu’ils appellent «un paquet de bâtons» qui comprend des facteurs tels que la couleur de la peau, le dialecte, le voisinage, les gènes, la classe , noms et région d’ascendance. Si la «race» elle-même ne peut pas être manipulée dans une étude, bon nombre de ces traits, qui sont étroitement liés à ce que nous entendons par race, peuvent l’être. En se concentrant uniquement sur un bâton dans le paquet à la fois – plutôt que sur la combinaison de l’ascendance, du quartier, du statut socioéconomique, de la couleur de la peau, des noms, etc. qui seraient véhiculés par une simple variable «race» – les chercheurs peuvent tenter de isoler exactement les facteurs qui expliquent les disparités raciales que nous observons.

Par exemple, les chercheurs peuvent manipuler le nom sur un CV pour étudier comment la race perçue d’un candidat à un emploi affecte sa probabilité d’être embauché. Le regretté sociologue de Harvard Devah Pager, par exemple, a constaté que les employeurs répondaient autant à un candidat avec un nom stéréotypé blanc et un casier judiciaire qu’à un candidat noir sans un. Ou les chercheurs peuvent essayer d’isoler le rôle de la couleur de peau perçue, un autre bâton dans le paquet, dans les disparités raciales dans la police. Dans un article récent de Nature Human Behavior, qui examine les contrôles de police vers 19 heures du soir, les chercheurs ont découvert que les conducteurs noirs étaient plus susceptibles d’être arrêtés quand il faisait plus ensoleillé; après le coucher du soleil, un «voile d’obscurité» protège les conducteurs noirs du profilage racial. Encore une fois, en se concentrant sur un facteur dans le faisceau de bâtons – la couleur de peau perçue, dans ce cas – les chercheurs ont isolé d’autres facteurs qui pourraient entraîner des disparités dans les arrêts de la circulation, tels que les caractéristiques socio-économiques et du quartier.

Une autre façon d’éviter les problèmes de biais post-traitement et l’instabilité des étiquettes raciales est de se concentrer sur les différences au sein d’un groupe racial, plutôt que d’essayer de les comparer, pour voir quels mécanismes pourraient entraîner des différences dans les résultats. Étudier les disparités éducatives entre les Noirs et les Blancs, par exemple, au lieu de simplement mener une analyse des résultats scolaires dans l’ensemble de la population et de contrôler les facteurs raciaux et socio-économiques – une approche commune qui est à la fois contaminée par un biais post-traitement et conceptuellement peu claire – les chercheurs pourraient essayer d’isoler la variation intra-groupe de l’un des paquets de bâtons vraisemblablement liés à l’éducation.

Prenons par exemple l’expérience Moving to Opportunity, qui impliquait l’attribution aléatoire de bons de logement. Les chercheurs ont analysé cette expérience pour comparer le rendement scolaire des jeunes noirs de quartiers à forte pauvreté à des jeunes noirs de situation similaire dans des quartiers à pauvreté modérée, constatant que les quartiers peuvent considérablement influencer les résultats socioéconomiques.

Certains des pièges de l’analyse intergroupes peuvent être vus dans le livre notoire et profondément imparfait de Charles Murray, The Bell Curve, qui affirmait que les Américains blancs possédaient un avantage génétique en matière de capacité cognitive sur les Noirs américains. Murray a simplement comparé les différences entre les noirs et les blancs dans les tests de QI et a conclu que ces différences doivent être, au moins en partie, génétiques. Cette analyse considère la race presque exclusivement comme une catégorie biologique essentielle, ne tient pas compte du mélange complexe de facteurs sociaux sous-tendant l’identité raciale et est vulnérable à tous les biais statistiques évoqués ci-dessus. Une conception de recherche plus sophistiquée a examiné des individus noirs dont les niveaux d’ascendance européenne variaient mais partageaient un environnement social et une identité similaires, et n’a trouvé aucune relation entre les gènes associés à l’ascendance blanche et la capacité cognitive. «En identifiant les différences significatives au sein des groupes», ont commenté Sen et Wasow, «les chercheurs peuvent restreindre les mécanismes causaux qui expliquent les résultats disparates entre les races.»

Dans le contexte du COVID-19, les chercheurs devraient éviter de tirer trop de conclusions sur les causes sous-jacentes des disparités raciales à partir d’études qui incluent simplement une variable binaire pour la race – dont «l’effet» n’est pas clair sur le plan conceptuel – et qui contrôlent les caractéristiques socio-économiques et les conditions de santé qui sont probablement en aval de la race. Une approche plus prometteuse consisterait à isoler une explication possible de cet écart – par exemple, les différences dans les établissements de santé du quartier, les taux d’incarcération ou les rôles professionnels et les conditions de santé particuliers – et à étudier les différences au sein des groupes raciaux pour mieux comprendre quels facteurs pourraient être à l’origine des disparités raciales. dans la mortalité COVID-19.

Pour créer une société plus juste, nous devons comprendre les causes sous-jacentes des disparités raciales dans les résultats sociaux, économiques et de santé publique. Mais s’il est essentiel d’étudier l’ampleur des disparités entre les groupes – comme l’écart de richesse noir-blanc ou les disparités dans les taux de mortalité COVID-19 -, si les chercheurs souhaitent expliquer les causes de ces disparités, ils doivent s’assurer qu’ils restent sensibles à la complexités statistiques, conceptuelles et historiques associées à la race. Les chercheurs sont susceptibles de faire plus de progrès s’ils abordent la race comme une mesure composite de caractéristiques liées comme le dialecte, l’ascendance, le quartier, la classe et la couleur de la peau – plutôt que comme une catégorie biologique fixe.