Que nous vérifions constamment le nombre de nouvelles infections, suivons les progrès des essais de vaccins ou «faisons défiler l’anxiété» sur Twitter, les nouvelles concernant la pandémie de COVID-19 peuvent être accablantes. Il n’est pas facile de trier les bonnes informations des mauvaises et de mettre en contexte les développements de chaque jour.

Carl Bergstrom, professeur de biologie à l’Université de Washington, est un expert sur la manière dont l’information circule dans la science et la société. Lui et son collègue de l’Université de Washington, Jevin West, donnent un cours sur le raisonnement des données dans le monde numérique (ses documents sont disponibles en ligne). Ils ont également écrit un livre basé sur le cours, Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World, qui devrait être publié ce mardi. Bergstrom a suivi de près la pandémie, partageant de fréquentes mises à jour sur Twitter et luttant contre la désinformation. Scientific American a parlé avec lui de sa boîte à outils pour naviguer dans le déluge quotidien d’informations sur le nouveau coronavirus, de la recherche de sources fiables à l’interprétation des rapports sur la recherche préimprimée.

[An edited transcript of the interview follows.]

Quels conseils avez-vous pour gérer l’énorme quantité d’informations sur les coronavirus et les utiliser de la manière la plus saine possible?

Une information de haute qualité n’a pas grand-chose à voir avec la rapidité d’actualité sur l’échelle de quelques minutes à quelques heures. Cela a tout à voir avec la qualité de la vérification, de la triangulation et de la présentation de ces informations. Ce que j’encourage les gens à faire dans une crise comme celle-ci, c’est de ralentir et [read] un article de journal publié il y a 12 heures – ou il y a 18 heures ou 36 heures – qui a été écrit par un journaliste professionnel qui couvre les maladies infectieuses depuis des années [and] qui a parlé à un groupe d’experts pour synthétiser ce qui se passe, interpréter les choses et mettre [them] dans le contexte.

J’encourage les gens à se tourner vers leurs sources médiatiques traditionnelles de confiance plutôt que de se tourner vers Twitter, Facebook ou WhatsApp, car lorsque vous faites cela, vous obtenez des informations un peu plus récentes, mais la qualité de ces informations est beaucoup, bien inférieure. Vous êtes très sensible à toutes les rumeurs qui se propagent sur Internet, et cela peut être un gros problème.

Comment recommanderiez-vous de trouver ces meilleures sources d’information?

Pour moi, tout tourne autour des journalistes individuels. Par exemple, je pense qu’Helen Branswell fait le meilleur reportage sur qui que ce soit autour du COVID-19. Elle fait des maladies infectieuses depuis une vingtaine d’années. Elle comprend l’image entière et fait un travail brillant pour la présenter. Je pense qu’il s’agit de trouver les voix en qui vous avez confiance, puis de compter sur ces voix.

La compréhension des scientifiques du coronavirus est en constante évolution. Souvent, des choses qui semblaient vraies il y a quelques mois sont maintenant connues pour être fausses. Dans cette situation, comment pouvons-nous savoir si quelque chose est une bonne information ou une désinformation?

La première chose à reconnaître [is that] parce que la science change, les conseils que vous recevez des professionnels de la santé changent également avec le temps. Vous verrez des gens dire: « Eh bien, vous ne pouvez pas faire confiance [National Institute of Allergy and Infectious Diseases director Anthony] Fauci, car il disait une chose en février, et il en dit autre en juillet. » C’est complètement à l’envers. Les personnes en qui vous ne pouvez pas faire confiance sont celles qui n’ont pas changé d’avis et de conseils, bien qu’elles aient énormément plus de preuves. Ceux qui changent leurs points de vue et leurs conseils sur la base de preuves sont ceux qui font de la science et ceux qui font de bonnes recommandations.

Pour ce qui est de la manière dont vous triez les informations erronées, il est important d’examiner les sources des informations. Peut-être que quelqu’un tweete qu’il y a ce document et qu’il renvoie à un article de journal. Eh bien, revenez à l’histoire du journal. Et puis l’histoire du journal pourrait être liée au papier original. Revenez au papier d’origine. La triangulation est une autre chose vraiment importante. S’il y a une réclamation qui existe, assurez-vous que cette réclamation est faite par plusieurs sites, et [that it is] non seulement tweeté par plusieurs comptes, mais provient en fait de personnes différentes. Si quelque chose semble trop bon ou trop mauvais pour être vrai, c’est probablement le cas.

Dans Calling Bullshit, vous parlez des moyens de détecter les vraies données utilisées de manière trompeuse. Pouvez-vous donner un exemple d’outil décrit dans le livre qui vous a aidé à identifier de telles informations trompeuses dans les actualités COVID-19?

Le biais de sélection se produit lorsque vous échantillonnez dans une population, puis vous tirez des conclusions sur une population différente, et l’échantillon que vous avez examiné n’est pas vraiment représentatif de la population sur laquelle vous tirez des conclusions. Au début de la pandémie, il y avait quelques médecins de Bakersfield, [Calif.], qui tentaient d’estimer la prévalence de la maladie en Californie. Ils ont examiné la fraction des patients se rendant dans leurs cliniques de soins d’urgence qui avaient le coronavirus, et ils ont constaté que cette fraction était assez élevée. Et puis ils [essentially] a dit: «D’accord, eh bien, cela nous donne une estimation de la fraction en Californie qui a le coronavirus.» Ils ont juste supposé que [the prevalence for] toute la Californie [could be extrapolated from] les gens qui viennent dans leurs cliniques. Mais, bien sûr, c’est une hypothèse complètement déraisonnable au milieu d’une pandémie. Si vous êtes la clinique de la ville qui effectue les tests, une grande partie des personnes qui viennent dans votre clinique pense qu’elles ont un coronavirus. Sinon, ils ne viendraient pas.

Cette évaluation a beaucoup de sens. Mais il est facile d’oublier ces détails si vous lisez simplement le titre et passez à autre chose.

Ouais absolument. Je pense qu’il y a aussi beaucoup de raisonnement motivé. Une chose que nous soulignons vraiment [in the book] est d’essayer d’éviter le biais de confirmation. Soyez tout aussi sceptique envers les idées qui confirment vos croyances et vos désirs que celles qui remettent en question vos croyances et vos désirs. C’est une chose très difficile à faire. Je tombe dans ce piège et je me mets constamment au défi de faire un meilleur travail pour éviter les biais de confirmation. Mais c’est quelque chose auquel nous sommes tous susceptibles.

Avec le nouveau coronavirus, il y a également eu beaucoup de rapports sur les papiers pré-imprimés. Ce sont des études qui n’ont pas encore été évaluées par des pairs, mais qui ont été rendues publiques en ligne. Quelle est la meilleure façon d’interpréter les reportages sur les pré-impressions?

Il n’y a pas de différence de nature complète entre un article qui a été évalué par des pairs et un article qui se trouve dans une archive pré-imprimée, bien que les articles évalués par des pairs aient une probabilité plus élevée d’être à la fois intéressants et corrects. Il faut regarder [preprints] comme une vue antérieure de la conversation scientifique que vous obtenez habituellement. Une grande partie des discussions qui se déroulent généralement dans la communauté universitaire, [which] ne seraient pas nécessairement accessibles au public, tous ont été transférés sur Twitter, PubPeer et d’autres sites en ligne. Pour les personnes qui souhaitent suivre la science et voir comment la science fonctionne, c’est vraiment une opportunité passionnante. L’inconvénient est qu’il est facile d’être induit en erreur par des résultats qui n’ont pas été correctement vérifiés.

Mais je pense que le plus grand danger est le fait que toute cette pandémie a été tellement politisée que lorsqu’un résultat est publié dans un journal ou sur un serveur de pré-impression, ce résultat tombe au bout d’un certain spectre. Dès que le papier sort, quel que soit le côté supporté par le papier, il prend ce papier et l’utilise pour battre l’autre face. Les deux parties choisissent souvent de manière sélective les résultats qui les favorisent. Il revient, encore une fois, à trouver ces sources fiables. Vous voulez trouver des sources qui n’essaient pas de promouvoir un discours politique particulier autour de la maladie.

