Notre océan est la clé de certains des plus grands défis de notre monde, tels que la lutte contre le changement climatique et la garantie d’une énergie propre et abordable pour tous.

L’un de ces défis sera de satisfaire la demande mondiale croissante de minéraux essentiels pour soutenir une société future fondée sur les énergies et la technologie renouvelables. Alors que la population mondiale continue de croître, passant de 7,8 milliards aujourd’hui à 9,6 milliards en 2050, il sera essentiel de trouver de nouvelles sources de minéraux fiables et éthiques.

S’ils sont extraits d’une manière écologiquement durable, les métaux trouvés dans les grands fonds marins tels que le nickel, le cuivre, le manganèse et le cobalt, ont le potentiel de contribuer à atteindre nos objectifs mondiaux en matière d’énergie propre.

Mais pour y parvenir, nous avons besoin de recherches en haute mer pour nous aider à identifier les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les impacts environnementaux potentiels. La recherche en haute mer est également essentielle pour faire progresser les connaissances mondiales sur la biodiversité marine et les processus écologiques.

La science et l’innovation en haute mer seront essentielles pour créer un océan plus durable. Elle est également essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), et elle est essentielle pour libérer les promesses de l’économie bleue.

Récemment, 30 des plus grands scientifiques et juristes du monde participant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) ont clôturé la 26e session annuelle de la Commission juridique et technique de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA). En tête de l’ordre du jour se trouvait une question: comment développer durablement les ressources minérales marines, tout en assurant la protection de l’environnement et de la biodiversité?

RÉPONDRE À LA DEMANDE D’ÉNERGIE PROPRE

Dans un rapport publié récemment, la Banque mondiale estime que plus de trois milliards de tonnes de minéraux et de métaux seront nécessaires d’ici 2050 pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius ou moins.

La production de métaux de batterie tels que le lithium et le cobalt à elle seule devra augmenter de près de 500% d’ici 2050 pour répondre à la demande croissante de technologies d’énergie propre telles que l’énergie éolienne, solaire et géothermique, ainsi que le stockage d’énergie nécessaire pour passer à un économie sobre en carbone.

Beaucoup de ces minéraux essentiels se trouvent dans les grands fonds marins. Trois types de ressources ont été identifiés à ce jour: les nodules polymétalliques, les sulfures polymétalliques et les croûtes de manganèse riches en cobalt. Le mandat de l’ISA en vertu du droit international est de veiller à ce que ces minéraux soient extraits de manière durable: à travers un cadre réglementaire mondial qui contient des garanties solides pour assurer la protection de l’environnement marin et de la biodiversité.

UNE RESSOURCE GLOBALE

L’ISA est une organisation internationale composée de 167 États membres et de l’Union européenne, ainsi que de 92 observateurs dont 30 États observateurs, 32 organisations intergouvernementales et 30 ONG. L’ISA est mandatée en vertu de la CNUDM pour réglementer toutes les activités liées aux minéraux dans la zone des grands fonds marins au-delà de la juridiction nationale. C’est un peu plus de la moitié du fond marin de l’océan.

Cette zone et ses ressources minérales ont été mises de côté par l’UNCLOS en tant que patrimoine commun de l’humanité, pour être accessible uniquement avec la permission de l’ISA. Les avantages financiers et autres avantages économiques découlant des activités entreprises dans ce domaine doivent être équitablement partagés entre tous les États.

Au cours des 25 dernières années, l’ISA a élaboré un ensemble complet de règlements traitant de l’exploration des ressources minérales dans ce domaine. Sur cette base, et comme l’exploration est devenue de plus en plus mature, un effort majeur est en cours pour élaborer une réglementation pour l’extraction de ces minéraux, connue sous le nom de Code minier. Une fois en place, le code exigera que toutes les sociétés minières qui envisagent d’entreprendre des activités dans la zone internationale des fonds marins se conforment aux exigences environnementales mondiales strictes.

PARTENARIATS DE DURABILITÉ

L’ISA et la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO) ont uni leurs forces pour exploiter le potentiel de l’exploration des grands fonds marins et contribuer aux objectifs de la Décennie des Nations Unies, en améliorant la cartographie des fonds marins et en renforçant les réseaux d’observation des océans.

En construisant un partenariat inclusif et innovant, l’ISA et la COI-UNESCO atteignent leurs objectifs stratégiques et ceux de la Décennie des Nations Unies pour promouvoir universellement des actions visant à faire progresser les sciences océaniques au profit de l’humanité.

Les partenariats multilatéraux de cette nature seront essentiels pour atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies.

PARTAGE DES DONNÉES

Les données sont l’un de nos atouts les plus importants dans cet effort. L’ISA a exploité la puissance de l’industrie impliquée dans les travaux d’exploration pour recueillir des connaissances scientifiques critiques afin d’éclairer les processus de prise de décision.

Au cours des 30 dernières années, il y a eu plus de 800 croisières de recherche dans la zone Clarion-Clipperton dans le seul océan Pacifique, totalisant plus de 6 000 jours en mer. En termes financiers, cela représente un investissement en sciences marines de plusieurs centaines de millions de dollars.

Cela comprend la cartographie du fond marin, à des niveaux de résolution extrêmement fins, de certaines des parties les plus profondes et les plus reculées du fond marin, ainsi que la collecte et l’analyse de milliers d’échantillons de roches et de sédiments et de spécimens biologiques.

La plupart de ce que nous avons appris sur la géologie du fond marin et ses caractéristiques environnementales au cours des 25 dernières années est venu des projets d’exploration autorisés par l’ISA.

Et c’est grâce à cette recherche – largement partagée avec toutes les parties prenantes via la toute première base de données sur la flore et la faune des grands fonds marins de l’ISA, appelée DeepData – que nous pourrons identifier les meilleures mesures nécessaires pour protéger le milieu marin maintenant et à l’avenir.

DeepData est un référentiel de toutes les informations sur ces écosystèmes trouvées par les explorateurs des grands fonds sous contrat par l’ISA. Nous avons maintenant la possibilité de fournir des connaissances transformatrices sur la biodiversité des fonds marins et de créer un héritage de nouvelles données, outils et formations pour protéger efficacement l’environnement marin.

Ensemble, nous devons nous efforcer de favoriser une meilleure compréhension de notre océan et de contribuer à créer un avenir plus durable pour tous.