Rédaction MundoHispánico

Mis à jour dans

2h39 HAE (6h39 GMT) 4, 2020

Peso mexicain 4 août: C’est ainsi que le dollar est vendu aujourd’hui Le dollar commence par un gain de 38 cents La friction avec la Chine et l’avancée du COVID-19 affectent les marchés

Peso mexicain le 4 août. Le dollar débute ce mardi par rapport au taux de change avec le peso mexicain, après avoir terminé la séance d’hier avec un gain de 38 cents.

Ainsi ce mardi 4 août, le dollar commence la journée à 23,03 pesos à vendre et 22 pesos à acheter chez Citibanamex, selon des informations rapportées par Agencia Reforma.

En gros, la devise américaine a progressé de 41,50 cents, offrant 22,6250 pesos, selon les chiffres de la Banque du Mexique (Banxico).

Le dollar a terminé lundi 3 août, en hausse de 38 cents, sur fond de frictions entre les États-Unis et la Chine et l’avancée du COVID-19.

Le gouvernement du président Donald Trump prépare des mesures contre « un large éventail » de logiciels appartenant à des Chinois qui, selon eux, présentent des risques pour la sécurité, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo.

En outre, les cas de COVID-19 dans le monde dépassent 18 millions, de sorte que la pandémie ajoute désormais un million d’infections tous les quatre jours, frustrant les espoirs que la propagation diminuera pendant l’été, comme le rapporte Bloomberg.

Les États-Unis ont atteint lundi le chiffre de 4 millions 711 mille 323 cas confirmés de COVID-19 et le chiffre de 155 mille 366 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00 heure locale (00h00 GMT mardi) représente 48 463 infections de plus que dimanche et 532 nouveaux décès.

Malgré le fait que New York n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 32 719, plus qu’en France ou en Espagne.

Rien qu’à New York, 23 550 personnes sont décédées.

Le gouvernement britannique, pour sa part, a révélé qu’il envisageait un plan de fermeture de Londres et d’ordonnance aux membres à risque de la population de rester chez eux, comme une option en cas de contagion supplémentaire.

Victoria, deuxième État le plus peuplé d’Australie, a déclaré dimanche un état de catastrophe, étendant les restrictions imposées il y a trois semaines aux cinq millions d’habitants de sa capitale, Melbourne, à l’ensemble du territoire.

Dans les informations économiques, il a été révélé que le PMI manufacturier de China Caixin était de 52,8 points en juillet, supérieur au 51,2 rapporté en juin.

Aux États-Unis, l’ISM manufacturier s’est établi à 54,2 points en juillet, contre 52,6 le mois immédiatement précédent.

Enfin, le PMI manufacturier de la zone euro a augmenté à 51,8 points également en juillet, contre 51,1 en juin.

Peso mexicain 4 août: comment le dollar est vendu aujourd’hui

Au guichet bancaire, le dollar s’échange aujourd’hui, le 4 août, à 23,03 pesos mexicains, selon les données de Citibanamex.

De même, la valeur du dollar est traitée en moyenne à 23,03 pesos mexicains; avec une valeur d’achat de 22 pesos mexicains et une valeur de vente de 23,03 pesos mexicains.

Quelle est la meilleure option pour envoyer de l’argent au Mexique depuis les États-Unis?

Afin que vous puissiez prendre une meilleure décision lors de l’envoi d’argent au Mexique depuis les États-Unis, voici une comparaison des principaux fournisseurs qui offrent le service:

Filed Under: Peso mexicain 4 août