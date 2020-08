La pandémie de Covid-19 a resserré nos cercles sociaux et réduit la portée de nos vies d’une manière que personne n’imaginait il y a à peine un an. Mais le verrouillage a également apporté un réconfort inattendu: tout le monde, semble-t-il, s’est tourné vers la cuisson du pain au levain. Les médias sociaux regorgent de photos de démarreurs au levain mousseux – dont beaucoup sont nommés, comme un animal de compagnie – et des pains frais qui en résultent. Et bien que la pointe du levain soit passée, de nombreux réfrigérateurs contiennent encore ce pot de démarreur.

La plupart des boulangers au levain à la maison savent que leur entrée contient un troupeau dynamique de microbes, qui levent et aromatisent leur pain. Mais là où les pains conventionnels reposent sur une seule espèce de levure de boulanger – l’équivalent microbien d’un élevage de bovins – le levain ressemble plus au Serengeti, un écosystème diversifié de levures et de bactéries en interaction. La nature de cet écosystème, et par conséquent la saveur du pain, est une expression profonde d’une époque et d’un lieu particuliers. Les scientifiques commencent à découvrir que les microbes dans un levain ne dépendent pas seulement de la flore microbienne native de la maison et des mains du boulanger, mais aussi d’autres facteurs comme le choix de la farine, la température de la cuisine, et quand et à quelle fréquence le démarreur est nourri.

«Lorsque nous étudions la science du levain, nous apprenons que nous en savons remarquablement peu sur une technologie qui – quoi? – 12 000 ans », déclare Anne Madden, microbiologiste à la North Carolina State University. Mais même ces connaissances limitées suffisent à éclairer un monde microbien diversifié et tumultueux – et à fournir quelques indices aux boulangers amateurs qui espèrent améliorer leur jeu. (Nous avons probablement encore beaucoup de temps pour cuisiner, hélas.)

La montée des microbes

Mélangez la farine et l’eau dans un bol et vous obtenez de la pâte de papier mâché. Mais presque immédiatement, les levures et les bactéries de l’environnement et la farine elle-même commencent à se nourrir des sucres de la farine, explique Erin McKenney, une écologiste microbienne également à North Carolina State qui a étudié les événements qui se déroulent sous forme de levain. Au début, à peu près n’importe quel microbe peut se développer sur cette nouvelle source d’énergie riche, y compris les bactéries de détérioration. (C’est pourquoi les tout nouveaux démarreurs au levain passent souvent par une phase noire et putride.)

Mais bientôt, les conditions commencent à changer. Un groupe de ces premiers colons commence à acidifier le démarreur. Au troisième jour, ces soi-disant bactéries d’acide lactique – du nom de l’un des principaux acides qu’elles produisent, qui se trouve également dans le yogourt, le fromage et d’autres produits laitiers fermentés – ont rendu le démarreur si acide que de nombreux premiers colons peuvent le faire. t survivre, ne laissant que les bactéries lactiques et quelques levures tolérantes aux acides. Cet acide lactique, associé à l’acide acétique à l’odeur de vinaigre, confère au levain son goût caractéristique.

Crédits: leonori .

Cela peut également améliorer la qualité nutritionnelle du pain, déclare la microbiologiste Guylaine Lacaze de la société belge d’approvisionnement et de conseil en boulangerie Puratos (elle a connaissance de quatre études non encore publiées sur le sujet). L’acidité accrue active une enzyme, la phytase, qui rend les minéraux comme le calcium et le phosphate plus disponibles, dit-elle.

Aux jours 10 à 14, le démarreur s’est installé dans un état stable où les levures et les bactéries lactiques se développent vigoureusement, les levures produisant suffisamment de dioxyde de carbone pour faire lever une miche de pain. Le démarreur est prêt à l’emploi.

Mais le fait que les nouveaux venus s’installent en quelques semaines ne signifie pas qu’ils se retrouvent tous avec le même ensemble de microbes. Dans une étude récente, McKenney et ses collègues ont expédié des sacs de la même farine à 18 boulangers professionnels du monde entier, qui ont ensuite utilisé la farine pour créer des entrées dans leurs propres cuisines en utilisant des techniques identiques. Environ un mois plus tard, les boulangers et leurs démarreurs se sont réunis en Belgique, où les chercheurs ont utilisé le séquençage d’ADN pour identifier les microbes dans chaque démarreur.

Même si tous les boulangers ont commencé avec la même farine, leurs entrées étaient toutes différentes. La plupart contenaient diverses souches de levure de boulanger commune, Saccharomyces cerevisiae, ainsi qu’une foule d’autres levures dans des proportions variables, ont-ils trouvé. Les démarreurs contenaient également un large éventail de bactéries lactiques, principalement du genre Lactobacillus – bien qu’une fois encore, les détails variaient considérablement d’un démarreur à l’autre. La plupart des microbes semblent provenir de la farine – un tirage différent à chaque fois – bien que quelques-uns proviennent également des mains ou de la cuisine du boulanger.

D’autres groupes de recherche en Europe ont constaté une diversité similaire. «Ma conclusion est que chaque levain est différent», déclare Marco Gobbetti, microbiologiste à l’Université libre de Bozen-Bolzano en Italie. En effet, soupçonne-t-il, un flux constant d’espèces peut être la norme pour un levain donné au fil du temps, bien que le peu de preuves disponibles soit encore équivoque. Cela jette un doute sur les levains d’héritage précieux, dont certains sont transmis depuis des générations. Alors que leurs propriétaires peuvent aimer penser qu’ils cuisinent avec les mêmes microbes que leurs ancêtres utilisés, Gobbetti est sceptique.

Mais même si chaque levain est différent, pourraient-ils appartenir à plusieurs groupes distincts en fonction des microbes présents, de la même manière que les communautés végétales terrestres peuvent être regroupées en prairies et forêts malgré un mélange d’espèces changeant? La réponse à cette question pourrait arriver bientôt. Elizabeth Landis, microbiologiste à l’Université Tufts de Boston, et ses collègues (dont Madden et McKenney) ont identifié les microbes dans 560 entrées soumises par des boulangers du monde entier, puis ont recherché des regroupements récurrents de microbes. Certaines espèces semblent coexister fréquemment, ont-ils constaté, peut-être parce qu’elles se spécialisent dans l’alimentation de sucres distincts. La levure de boulangerie, par exemple, ne peut pas utiliser le sucre maltose, qui est donc disponible pour les bactéries lactiques. (Le document décrivant ces résultats est toujours en cours de révision, donc Landis ne partage pas encore les détails.)

Chaque communauté microbienne semble également produire son propre profil de saveur unique, dit McKenney. Certains produisent plus d’acide lactique, ce qui donne une saveur de yogourt; d’autres donnent une note plus nette et plus vinaigrée à partir de beaucoup d’acide acétique. Et comme chaque espèce de microbe a des voies métaboliques légèrement différentes, chacune est susceptible d’ajouter d’autres sous-produits métaboliques savoureux au mélange – une grande raison pour laquelle le levain a tendance à avoir une saveur plus subtile et plus complexe que le pain ordinaire. «Vous pouvez le comparer à une seule fleur par rapport à un joli bouquet de fleurs différentes. La complexité de tous ces différents composés est ce que vous trouvez dans un pain au levain », explique Karl De Smedt, qui tient à jour une bibliothèque de démarreurs au levain chez Puratos.

Soins et alimentation

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que les communautés microbiennes du levain sont si variables. Dans les levains des boulangers du commerce, qui sont nourris quotidiennement ou même plus souvent, les microbes ont toujours beaucoup de nourriture. Cela crée une course, avec les microbes qui se reproduisent le plus rapidement dominant au fil du temps, explique Michael Gänzle, microbiologiste alimentaire à l’Université de l’Alberta, au Canada. À long terme, dit-il, les gagnants sont la levure Kazachstania et la bactérie lactique Lactobacillus sanfranciscensis (récemment rebaptisée Fructilactobacillus sanfranciscensis).

Ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le pain obtenu: L. sanfranciscensis se développe plus rapidement car il possède l’un des plus petits génomes parmi les bactéries lactiques, ce qui signifie qu’il a moins de voies métaboliques et donc moins de sous-produits producteurs d’arômes que les autres bactéries, dit Gänzle. . (Marquez un pour les levains maison, ce qui, selon Landis, pourrait être plus diversifié.)

Mais la saveur d’un pain au levain ne dépend pas seulement des espèces de microbes présentes dans le démarreur. «Vous pouvez avoir des levains vraiment différents même si la microflore est la même», explique Lacaze. «Cela dépend aussi de la recette du levain, des paramètres de la culture.» Les entrées plus rigides – c’est-à-dire celles faites avec une plus faible proportion d’eau – emprisonnent plus d’oxygène dans la pâte, ce qui encourage les bactéries lactiques à produire de l’acide acétique au goût plus net; dans les démarreurs plus fluides, les mêmes bactéries produisent de l’acide lactique au goût plus doux.

La température compte aussi. Les bactéries lactiques fonctionnent mieux dans des conditions relativement chaudes, par exemple, de sorte que la fermentation dans une cuisine chaude donne une pâte plus acide, tandis que des conditions plus fraîches conduisent à davantage de saveurs fruitées produites par la levure. De plus, les bactéries lactiques, malgré ce que vous pensez, n’apprécient guère les environnements très acides. Les boulangers à la maison qui laissent une entrée acide dans un réfrigérateur froid pendant des semaines entre les cuissons peuvent se retrouver avec un pain plus doux qui n’a pas la saveur distinctive apportée par les bactéries. (Conseil de pro: si vous prévoyez de laisser votre entrée au réfrigérateur pendant plus d’une semaine, assurez-vous de la réfrigérer immédiatement après avoir ajouté de la farine fraîche, lorsqu’elle est la moins acide. Cela, dit Lacaze, aidera les bactéries lactiques à survivre. le froid prolongé pour acidifier la pâte qui monte.)

L’un des plus grands moyens pour les boulangers d’influencer la saveur de leur pain au levain est de choisir des farines pour l’entrée. Pour le démontrer, McKenney et son équipe ont fabriqué quatre entrées chacune à partir de 10 grains différents. Parce que les céréales diffèrent dans le mélange de sucres qu’elles mettent à la disposition des microbes du levain – le maïs, par exemple, n’a pas d’enzyme digérant l’amidon qui crée du maltose – elles pourraient conduire à différents ensembles de microbes et, par conséquent, à des saveurs différentes. Et c’est exactement ce que McKenney a trouvé (encore une fois, les résultats ne sont pas encore publiés). Les entrées à base de farine d’amarante avaient tendance à dégager des arômes de viande et de grillé. Celles à base de teff (une céréale africaine) et de sorgho donnaient des odeurs fermentées, tandis que l’amidonnier et le sarrasin donnaient plus de vinaigres.

Jusqu’à présent, McKenney et d’autres chercheurs sur le levain n’ont fait que des petits pas vers les levains de créateurs: leur science n’a pas encore rattrapé la sagesse populaire. «Les gens aimeraient savoir étape par étape:« Comment puis-je fabriquer le produit final que je désire? », Déclare McKenney. « Nous ne pouvons pas commencer à offrir quelque chose de meilleur que les connaissances traditionnelles en pâtisserie ou les meilleures pratiques que vous apprenez sur les blogs ou en discutant avec des amis. »

D’autres réponses pourraient être bientôt disponibles, grâce à de nouvelles initiatives de science citoyenne. McKenney, Madden et leurs collègues dirigent le Wild Sourdough Project, qui invite les boulangers amateurs à expérimenter les farines et les conditions de croissance et à rendre compte de leurs résultats. De même, Puratos a lancé la quête du levain, où tout le monde, des débutants aux professionnels, peut enregistrer son levain. Ceux qui ont des entrées particulièrement intéressantes ou uniques pourraient être invités à les soumettre à la bibliothèque de levains de Puratos pour une analyse plus approfondie.

Mais le levain est intéressant pour plus que les boulangers. Le levain et d’autres fermentations alimentaires telles que celles qui nous donnent du fromage, de la choucroute et du kimchi fournissent des écosystèmes modèles relativement simples et faciles à manipuler pour étudier l’écologie microbienne de manière plus générale. «L’étude des aliments fermentés offre de nombreuses informations que vous pouvez également transférer vers des communautés microbiennes plus complexes», déclare Paul Cotter, microbiologiste au Teagasc Food Research Center en Irlande et co-auteur d’un article sur l’alimentation microbiologie dans la revue annuelle des sciences et technologies alimentaires.

Le levain offre un avantage supplémentaire, particulièrement pertinent en période de pandémie, lorsque le monde microbien semble si plein de menaces. «Le levain est cet espace où nous sommes tous d’accord, en tant que société, que les microbes nous aident à faire des choses merveilleuses», dit Madden. «Si vous aimez le levain, vous aimez les microbes sauvages dans nos vies.»

Cet article a été initialement publié dans Knowable Magazine, une entreprise journalistique indépendante de Annual Reviews. Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations.