Je suis assis seul à la tête d’une grande table de conférence quand une voix étrangement familière me salue: «Hé, tu dois être Spiros!» Je me retourne pour trouver Paul Rudd, l’acteur hollywoodien, arborant son célèbre sourire désarmant. Il est en sueur, sur le chemin du retour d’une formation de super-héros.

Quelques minutes plus tard, lui et un groupe d’autres personnes du cinéma sont assis autour de moi. Rudd va droit au but: « Alors, quelles sortes de choses cool se produisent lorsque vous rétrécissez? » J’ai été amené par avion à consulter sur la physique du film de super-héros Ant-Man de Marvel Studios, et maintenant je dois livrer. Pourtant, tout ce que je sais vraiment sur le rétrécissement à la taille d’une fourmi vient de regarder Honey, I Shrunk the Kids! comme un enfant de neuf ans. Pendant un moment, j’envisage de lui dire qu’il se trompe de gars, mais je ne vais pas laisser passer cette opportunité entre mes doigts. Je ne sais peut-être pas grand-chose sur les fourmis, mais je sais une chose ou deux sur la physique quantique. «Les concepts de temps et d’espace perdent leur sens habituel lorsque l’on se réduit à l’échelle quantique», répondis-je avec confiance. En lisant la salle, je peux dire que c’est la dernière chose qu’ils s’attendaient à entendre. Mais ils sont accro. La parole est à moi pour les deux prochaines heures, alors que je plonge de plus en plus profondément dans les règles et l’étrangeté de la mécanique quantique.

Un jour plus tard, l’un des producteurs m’envoie un e-mail: « Hé, comment devrions-nous appeler l’endroit où vous entrez lorsque vous rétrécissez à la taille microscopique? » Je tape à nouveau: « Et le royaume quantique? » Cinq ans plus tard, en 2019, les Avengers de Marvel entrent dans le royaume quantique et voyagent dans le temps pour sauver l’univers. Tout d’un coup, être un expert en physique quantique semble plutôt cool.

Je n’ai pas toujours aimé la physique ou les héros de bandes dessinées. À l’université, je me suis spécialisé en mathématiques et en informatique, passant mes étés à essayer de prédire comment les séquences d’ADN unidimensionnelles se sont repliées en protéines tridimensionnelles. Ce n’est qu’à mes études supérieures que j’ai pris mon premier cours de physique au-delà des exigences de base du collège. Mon doctorat conseiller à l’Université de Californie, Davis, avait décidé de m’inscrire en mécanique quantique de niveau universitaire, et je n’avais pas d’autre choix que de l’accepter. Lorsque le premier jour de cours, on nous a remis un test d’évaluation de premier cycle d’une page, j’ai rendu le mien avec mon nom et un visage souriant à côté. Pourtant, j’ai persisté, obtenant en juin 2008 un doctorat en mathématiques appliquées et un accent sur la physique mathématique et la théorie de l’information quantique. Trois mois plus tard, j’emballais mes affaires et déménagerais à Los Alamos, N.M., le berceau de la bombe atomique, pour occuper un poste postdoctoral au Los Alamos National Laboratory. Je ne le savais pas à l’époque, mais au cours de l’année suivante, je plongerais profondément dans le domaine quantique. C’est l’histoire de ce que j’ai découvert là-bas et comment je suis revenu pour raconter l’histoire à Marvel.

Quelque chose d’intéressant

Tout a commencé par une simple question.

Mon conseiller à Los Alamos, Matthew Hastings, une étoile montante et l’un des esprits les plus aiguisés de la physique, était assis en face de moi dans un restaurant de sushis lorsqu’il a posé la question fatidique: «Pour votre post-doctorant ici au laboratoire, voulez-vous commencez par un échauffement ou voulez-vous travailler sur quelque chose d’intéressant? » Sans demander plus de précisions, j’ai répondu: «Je veux travailler sur quelque chose d’intéressant.» Il semblait satisfait de ma réponse. Plus tard dans la journée, il m’a envoyé un lien vers une liste de 13 problèmes non résolus en physique maintenue par Michael Aizenman, professeur à l’Université de Princeton et figure dominante de la physique mathématique. Je devais travailler sur le deuxième problème de cette liste, une question posée par les mathématiciens Joseph Avron et Ruedi Seiler: «Pourquoi la conductance de Hall est-elle quantifiée?»

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

Vous vous demandez peut-être ce qu’est la conductance de Hall ou ce que cela signifie pour qu’elle soit quantifiée. J’avais les mêmes questions à l’époque. Aucun problème sur la liste à part le troisième – intitulé cryptiquement «Exposants et dimensions» – avait «RÉSOLU!» à côté de cela. En cliquant, j’ai vu qu’il n’était en fait que partiellement résolu. Pourtant, l’une de ces percées partielles avait conduit à une médaille Fields, l’une des plus hautes distinctions en mathématiques, en 2006, et l’autre en gagnerait une quatre ans plus tard. Dans cette entreprise, il était clair que le problème que j’étais chargé de résoudre n’était pas un dilemme ordinaire. J’ai soigneusement réfléchi si je pouvais résoudre une telle question dans un délai d’un an. La raison de la limite de temps est qu’un post-doctorant en mathématiques ou en physique dure généralement deux ans. À la fin de votre première année, si vous avez fait de grandes recherches, vous pouvez postuler dans les meilleures universités pour un poste de professeur menant à la permanence. Si votre recherche est bonne mais pas excellente, vous pouvez postuler pour un deuxième post-doctorant ou rechercher un poste menant à la permanence moins compétitif. Si vous n’avez rien à montrer après votre première année, il y a toujours Wall Street.

Pourtant, l’idée de reculer maintenant, sans même essayer d’attaquer le problème, était difficile à avaler. Pour une personne grandissant à Spata, une petite ville en dehors d’Athènes, en Grèce, les grands rêves étaient inhabituels. Mon père a grandi dans la même maison que moi. Il a joué au football et s’est battu. Lorsqu’il a finalement abandonné ses études secondaires, son père lui a offert un poste à l’épicerie locale. Mon père a refusé. Malgré son abandon, il avait de l’ambition. Il a fait un stage à l’agence immobilière locale et a appris les ficelles de l’achat et de la vente de terrains. Plus tard, il est retourné à l’école pour obtenir son GED sur l’insistance de ma mère. En bout de ligne, quand mon frère aîné, Nikos, a ramené à la maison son bulletin de notes de première année, mon père a pleuré de bonheur quand il s’est rendu compte que son fils était un bon élève. Nikos et moi allions participer à l’Olympiade mathématique internationale, un honneur accordé à six lycéens de chaque pays chaque année. Puis, l’un après l’autre, Nikos, moi et mon frère cadet, Marios, avons échangé le lycée d’Athènes contre l’université au Massachusetts Institute of Technology de Cambridge – une réalisation rare pour toute famille, encore moins celle des moyens modestes, et un testament a mes parents. J’ai pensé que s’ils pouvaient faire des miracles, peut-être que je le pourrais aussi. Ainsi, à l’automne 2008, j’ai commencé à travailler sur le problème numéro deux, visant, comme le dit la liste, à «formuler la théorie de l’effet Hall quantique entier, qui explique la quantification de la conductance de Hall, afin qu’elle s’applique aussi pour les électrons en interaction dans la limite thermodynamique. »

L’effet Hall quantique entier a une longue histoire. L’effet Hall original a été découvert en 1879 par Edwin H. Hall, étudiant à l’Université Johns Hopkins. Young Hall avait décidé de contester une affirmation du père de l’électromagnétisme, James Clerk Maxwell. Dans son Traité sur l’électricité et le magnétisme de 1873, Maxwell a déclaré avec confiance qu’en présence d’un champ magnétique, un matériau conducteur traversé par un courant se pliera à cause de la force magnétique exercée sur le matériau, et non sur le courant. Maxwell a conclu que «lorsqu’une force magnétique constante est amenée à agir sur le système … la distribution du courant sera la même que si aucune force magnétique n’était en action». Pour tester l’idée, Hall a couru le courant sur une fine feuille d’or placée dans un champ magnétique perpendiculaire à sa surface et a remarqué que son galvanomètre (un instrument utilisé pour détecter les petits courants) enregistrait un courant, ce qui impliquait une tension (potentiel électrique) dans une direction perpendiculaire à celle de la trajectoire d’origine du courant. Il a conclu que le champ magnétique poussait les électrons dans le courant vers un bord du conducteur, changeant en permanence leur distribution à la surface du matériau. Maxwell avait tort. Cette accumulation de charge inattendue le long des bords du conducteur est devenue la tension de Hall.

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

L’effet Hall quantique a été observé pour la première fois près d’un siècle plus tard, le 5 février 1980, à Grenoble, en France, par le physicien expérimental allemand Klaus von Klitzing. Son objectif était d’étudier plus attentivement l’effet Hall sous des températures ultra basses et des champs magnétiques élevés. Il recherchait de petits écarts par rapport à l’effet attendu dans certains semi-conducteurs bidimensionnels, les matériaux sous-jacents à tous les transistors modernes. En particulier, il essayait de mesurer la résistance de Hall, une quantité proportionnelle à la tension de Hall. Ce qu’il a observé était étonnant: la résistance de Hall était quantifiée! Laisse-moi expliquer. À mesure que la force du champ magnétique augmentait, la résistance entre les bords du matériau resterait exactement la même, jusqu’à ce que le champ devienne suffisamment élevé. Ensuite, la résistance passerait à une nouvelle valeur au lieu de grimper régulièrement comme Hall l’avait initialement observé – et toute la physique connue à l’époque l’avait prédit. Plus surprenant encore, les valeurs de la conductance de Hall, l’inverse de la résistance de Hall, étaient des multiples entiers précis d’une quantité intimement liée à la constante de structure fine, une constante fondamentale de la nature qui décrit la force de l’interaction électromagnétique entre les charges élémentaires. particules. L’effet Hall quantique entier est né.

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

La découverte de Von Klitzing était remarquable, notamment parce que la constante de structure fine était censée décrire des aspects du domaine quantique qui étaient trop fins pour qu’un phénomène macroscopique, tel que la conductance de Hall, puisse sonder, encore moins définir avec une précision incroyable. Pourtant, non seulement la conductance de Hall a capturé un aspect essentiel du monde microscopique de la physique quantique, mais elle l’a fait avec une facilité impossible. Les plateaux entiers de la résistance de Hall sont apparus indépendamment des variations de taille, de pureté ou même du type particulier de matériau semi-conducteur utilisé dans l’expérience. C’était comme si une symphonie de mille milliards d’électrons maintenait leur accord quantique collectif sur de vastes distances atomiques sans avoir besoin d’un chef d’orchestre et, plus étonnant encore, était imperméable aux principes de la physique qui, pendant des milliards d’années, avaient gardé le royaume quantique des intrus macroscopiques.

Une porte du royaume quantique a été ouverte ce jour-là – une porte macroscopique dont beaucoup pensaient qu’elle n’existait pas. En 1985, cinq ans après la découverte, von Klitzing a reçu le prix Nobel de physique. Sa découverte conduirait à de nouvelles avancées, avec trois autres prix Nobel décernés à deux expérimentateurs (Horst Störmer et Daniel Tsui) et à un théoricien (Robert Laughlin) en 1998, pour avoir découvert que les électrons agissant ensemble dans des champs magnétiques puissants peuvent former de nouveaux types de « particules », avec des charges qui ne sont que de simples fractions de charges électroniques, un phénomène maintenant connu sous le nom d’effet Hall quantique fractionnaire.

Pompe quantique de Laughlin

Laughlin a été l’un des premiers physiciens à tenter une explication de l’effet Hall quantique. En 1981, il a proposé une brillante expérience de pensée – une simulation idéalisée de l’expérience originale qui a fourni une métaphore mathématique pour la comprendre. Laughlin a imaginé des électrons voyageant le long d’une boucle conductrice avec un bord plat, comme une alliance. Un champ magnétique était perpendiculaire à la surface de la bande, mais Laughlin a ajouté une ligne de champ magnétique fictive – appelée flux magnétique – passant par le milieu de la boucle comme un doigt à travers l’anneau. L’augmentation du flux fictif induit un courant circulant autour de la boucle, introduisant ainsi le courant longitudinal présent dans l’effet Hall classique. Le processus, appelé pompe quantique de Laughlin, compléterait un cycle à chaque fois que le flux magnétique fictif augmentait d’un «quantum de flux» – une quantité définie comme h / e, où h est la constante de Planck et e est la charge de l’électron.

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

Après chaque cycle, le système quantique reviendrait à son état d’origine à la suite d’un phénomène appelé invariance de jauge. Laughlin a soutenu que cette réinitialisation impliquait que la conductance de Hall était quantifiée en nombres entiers égaux au nombre d’électrons déplacés par la pompe quantique. Génial! Hélas, il y avait un problème. La conductance de Hall a été mesurée expérimentalement (et moyennée) sur de nombreux cycles de la pompe. Parce que Laughlin supposait (correctement) que le système était décrit par la mécanique quantique, il n’y avait aucune garantie que chaque cycle transférerait le même nombre d’électrons. Comme Avron et Seiler écriront plus tard avec leur collaborateur Daniel Osadchy: «Ce n’est qu’en mécanique classique qu’une reproduction exacte d’un état antérieur garantit la reproduction du résultat mesuré antérieur. En mécanique quantique, reproduire l’état du système ne reproduit pas nécessairement le résultat de la mesure. On ne peut donc pas conclure de l’invariance de jauge seule que le même nombre d’électrons est transféré à chaque cycle de la pompe. Les physiciens avaient besoin d’un nouvel ensemble d’idées pour montrer que le nombre moyen d’électrons transférés sur plusieurs cycles était également un entier.

Inspirées par l’argument de Laughlin, les prochaines tentatives d’explication de la quantification de la conductance de Hall reposaient fortement sur le concept d’évolution adiabatique. L’évolution adiabatique est un processus physique qui vise à capturer l’évolution d’un système qui reste à tout moment dans son état d’énergie la plus basse alors que certains paramètres externes varient. Lorsque l’écart spectral du système – l’énergie nécessaire pour qu’il passe à un état excité – devient petit, l’évolution adiabatique ralentit pour empêcher le système de passer à un état excité. L’argument original de Laughlin a utilisé cette notion pour modéliser mathématiquement l’effet Hall quantique comme l’évolution adiabatique de l’état électronique d’un système Hall quantique sous l’augmentation d’un flux magnétique fictif.

Play-Doh incassable

Pour étudier plus en profondeur l’effet hall quantique, les physiciens se sont tournés vers une branche des mathématiques appelée topologie. La topologie est une façon de penser l’essence fondamentale des formes – les propriétés qui ne changent pas même lorsqu’elles sont continuellement déformées. Pensez à une sorte de Play-Doh qui est incassable et impossible à coller sur lui-même. Vous pouvez transformer un cube de cette substance en boule en arrondissant ses arêtes vives et ses coins, mais vous ne pouvez pas le transformer en beignet. Cette dernière transformation nécessiterait soit de percer un trou dans le cube, soit de l’étirer et de le coller sur lui-même. En ce sens, les cubes et les beignets sont des formes topologiquement distinctes, mais les cubes et les boules sont topologiquement identiques (bien qu’ils soient tous géométriquement différents). La topologie a été officialisée en 1895 mais avait rarement interagi avec la physique jusqu’aux années 1950 et 1960.

Les efforts initiaux pour comprendre le rôle de la topologie dans l’effet Hall quantique ont été jugés si importants, en fait, qu’en 2016, les physiciens théoriciens David Thouless et F. Duncan M. Haldane ont remporté un prix Nobel pour ce travail. Thouless et ses collaborateurs, en particulier, ont prolongé l’argumentation de Laughlin en montrant que la conductance de Hall était quantifiée en moyenne. Parce qu’un flux fictif n’était pas suffisant pour prouver la quantification, ils ont proposé un deuxième flux fictif. Dans la nouvelle expérience de pensée, un flux a induit le courant électrique à travers un semi-conducteur, et l’autre a détecté des changements dans le courant entre les cycles de pompe. Ce scénario simulait des cycles de la pompe de Laughlin dans des conditions initiales distinctes. L’évolution adiabatique générée par le flux extra fictif a joué le rôle de moyennage sur de nombreux cycles de la pompe de Laughlin et a montré que la conductance de Hall moyenne était quantifiée.

À peu près au même moment, Barry Simon, physicien mathématicien au California Institute of Technology, a remarqué que l’évolution adiabatique formait un pont mathématique entre la conductance de Hall et la courbure locale de l’espace de phase bidimensionnel généré par les deux flux magnétiques fictifs. Cette courbure locale est appelée courbure de Berry du nom de son découvreur, le physicien mathématique Michael Berry. En particulier, Simon a montré que la conductance de Hall était égale à h / 2π fois la courbure locale à l’origine de cet espace de phase. C’était une grosse affaire. Un résultat mathématique célèbre de 1848 – le théorème de Gauss-Bonnet – déclarait que la courbure totale d’une forme géométrique était une caractéristique topologique et non géométrique. En d’autres termes, la somme de toutes les courbures locales d’une forme tridimensionnelle est la même pour toutes les formes topologiquement équivalentes avec la même surface. Encore plus excitant, la courbure totale est simplement donnée par 2π (2 – 2g), où g est le nombre de trous dans la forme.

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

Le plus important pour nous, une généralisation moderne de Gauss-Bonnet par le géomètre Shiing-shen Chern a montré que le même résultat s’appliquait à la courbure totale de Berry de notre espace de phase bidimensionnel décrivant l’effet Hall quantique. La courbure de Berry de cet espace était maintenant donnée par 2πC, avec C désignant un entier connu sous le nom de premier nombre de Chern. Pour montrer que la conductance de Hall a été quantifiée, Simon et ses collaborateurs ont examiné la moyenne de la conductance sur tout l’espace des phases, qui est donnée par h / 2π fois (courbure totale) divisée par (surface). En branchant 2πC pour la courbure totale et (h / e) 2 pour la surface, on obtient C × e2 / h. Et voilà. La conductance moyenne de Hall était un multiple entier de e2 / h, comme Thouless l’avait montré. Mais pour la première fois, l’entier devant e2 / h a été identifié avec un «invariant topologique» – une propriété qui ne change pas si vous faites pivoter ou déformez une forme – et donc le résultat était insensible aux petites perturbations et imperfections dans la configuration physique de l’effet Hall quantique. C’était un aperçu révolutionnaire.

Malheureusement, la beauté des arguments précédents de Thouless et Simon a été gâchée par un problème sérieux: la conductance de Hall que les expérimentateurs mesuraient correspondait à la courbure locale à l’origine de l’espace des phases bidimensionnel, et non à la courbure moyenne sur tout l’espace. Pour voir pourquoi la courbure locale d’une forme arbitraire n’est presque jamais égale à sa courbure moyenne, considérons un tore. Gauss-Bonnet implique que la courbure moyenne d’un tore, et de toute forme avec un seul trou, est nulle. Mais la courbure locale d’un tore est évidemment différente de zéro le long de la plupart des points de la surface et peut prendre des valeurs positives et négatives. Thouless et ses collaborateurs ont en fait tenté de résoudre ce problème, mais la question restait: pourquoi la conductance de Hall était-elle quantifiée, si l’on n’était pas autorisé à faire la moyenne de toutes les conditions initiales possibles de la pompe de Laughlin? En effet, c’était la question à laquelle je devais répondre.

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

Un sentiment de désespoir

Mes premiers pas dans le mystère de l’effet Hall quantique étaient censés être éclairés par un livre écrit par Thouless lui-même: Topological Quantum Numbers in Nonrelativistic Physics. Quelques semaines après avoir reçu le livre de Matt, j’ai déterminé que je n’avais pas les connaissances requises pour comprendre la physique à l’intérieur. J’ai verrouillé le livre dans le tiroir de mon bureau et rangé la clé. Pourtant, la simple existence du livre m’a donné un sentiment de désespoir. Comment pourrais-je progresser dans la résolution du problème si je ne comprenais pas le contenu de ce livre? À l’époque, j’étais une ardoise vierge.

Bien sûr, j’avais la possibilité d’aller voir Matt pour obtenir de l’aide. Il pouvait m’apprendre ce que j’avais besoin de savoir. Heck, nous pourrions même travailler en étroite collaboration sur le problème ensemble. Mais environ un mois ou deux après mon arrivée à Los Alamos, Matt m’a dit qu’il quittait le laboratoire. Les entretiens d’embauche prenant maintenant la plupart de son temps, je l’ai à peine vu. Quelques mois plus tard, quand on lui a offert un poste à la Station Q de Microsoft à Santa Barbara, en Californie, mes interactions avec lui ont pratiquement pris fin. Les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, je suis devenu convaincu que Matt avait commis une grave erreur en me donnant un post-doctorat à Los Alamos. Il parlait, et je ne pouvais retenir que quelques combinaisons de mots ici et là. Une des phrases qu’il a répétées était «la continuation quasi-adiabatique», une notion avec laquelle je n’étais pas familier. À mon plus grand désarroi, ce terme ne semble apparaître nulle part dans l’immense littérature consacrée à l’effet Hall quantique jusque-là.

Sans grand-chose d’autre à faire, j’ai fait ce que tous les jeunes scientifiques de ma génération feraient et googlé «effet Hall quantique» et «continuation quasi-adiabatique» (QAC). La première phrase a renvoyé des centaines d’articles de recherche, mais j’ai eu autant de chance de lire l’un d’entre eux qu’avec le livre de Thouless. La seule chose que j’ai tirée de cette recherche, cependant, était un mot qui revenait sans cesse en relation avec l’effet Hall quantique: topologique. Lorsque j’ai ajouté ce mot à ma recherche, la première chose qui est apparue est un article d’Avron, Osadchy et Seiler intitulé «A Topological Look at the Quantum Hall Effect». La pièce, parue dans Physics Today en août 2003, était destinée à des physiciens non experts. Cet article était si clairement rédigé qu’il constituait la base sur laquelle je bâtirais ma compréhension de l’effet Hall quantique.

Contrairement aux centaines d’articles sur l’effet Hall quantique, ma recherche sur la continuation quasi-adiabatique n’a donné que deux résultats, tous deux de Matt. Le premier article, co-écrit avec le physicien théoricien Xiao-Gang Wen, était une introduction au QAC. Le deuxième article contenait, entre autres applications, une brève section sur l’utilisation de QAC pour calculer une version de la courbure de Berry pertinente à l’effet Hall quantique fractionnaire. C’était la première et la seule tentative publiée d’appliquer le QAC à tout type de courbure de Berry. J’étais ravi d’étudier l’argument de Matt à l’intérieur et à l’extérieur. Mais j’avais encore besoin de comprendre ce qu’était le QAC et comment il était lié à l’évolution adiabatique. J’ai donc fouillé dans le premier article, et après un mois de réflexion, j’ai senti que j’avais une bonne maîtrise de la technique. Le QAC a été proposé comme une évolution d’un système quantique conçu pour préserver certaines propriétés topologiques de son état quantique. En revanche, l’évolution adiabatique était mieux adaptée aux propriétés géométriques locales, telles que la courbure de Berry mentionnée précédemment.

La tâche suivante consistait à déterminer comment calculer la courbure de Berry à l’aide de QAC. À ma grande consternation, je n’ai pas pu analyser le bref argument de Matt sur la façon dont les deux concepts pourraient être liés. J’ai décidé de recréer ce pont (ou ma version du moins) à partir de zéro. L’idée était de suivre l’argument de Simon reliant l’évolution adiabatique à la courbure de Berry, tout en se faufilant dans QAC à la place de l’évolution adiabatique. Substituer une évolution à l’autre a parfaitement fonctionné pour une raison simple: j’ai pu montrer que QAC était exactement la même chose que l’évolution adiabatique sous la condition particulière suivante: tout au long de l’évolution du système, l’écart d’énergie entre l’état fondamental et le premier l’état excité devait rester au-dessus d’une valeur positive fixe, indépendante de la taille du système. Par chance, cette condition particulière a été satisfaite précisément près de l’origine de l’espace de phase 2D. En fait, si cette condition était violée, je pourrais montrer que la conductance de Hall n’a pas été quantifiée.

Après avoir effectué l’exercice de connexion du QAC à la courbure de Berry et, par conséquent, à la conductance de Hall, je me suis tourné vers le prochain grand obstacle: recréer l’argument de Simon, qui a calculé la conductance de Hall moyenne comme une quantité topologique inchangée qui donne le premier nombre de Chern. Ce n’était pas une mince affaire. Comme je l’ai mentionné, pour surmonter le problème initial de la simulation de l’évolution adiabatique avec QAC, j’ai profité du fait que QAC suivait exactement l’évolution adiabatique, tant qu’il y avait un écart spectral assez grand entre le sol et les états excités du système. . Malheureusement, cette hypothèse sur l’écart spectral est passée par la fenêtre au moment où j’ai commencé à explorer plus profondément l’espace des phases 2D, dont je devais calculer la courbure totale. En fait, cette hypothèse était si puissante que toutes les tentatives de quantification de la conductance de Hall jusqu’à ce point l’avaient utilisée. En d’autres termes, personne ne pensait qu’il était possible de prouver la quantification sans faire cette hypothèse supplémentaire. Et moi non plus. Quand j’ai finalement contacté Matt à la fin du printemps 2009 avec une solution qui utilisait cette hypothèse clé, il m’a dit: «Beau travail. Mais je pense que vous devriez être en mesure de prouver la quantification sans cela. Matt m’a orienté vers un article apparemment sans rapport de son intitulé «Lieb-Schultz-Mattis dans des dimensions supérieures» (LSM), où il avait jeté les bases pour supprimer cette hypothèse.

Lorsque j’ai commencé à lire LSM, j’ai eu le même sentiment de naufrage que lorsque j’avais essayé d’analyser la tentative de Matt de connecter QAC à la courbure de Berry. Le déchiffrer isolément allait être un voyage long et ardu. Mais dans un deuxième coup du sort, mon doctorat. conseiller, Bruno Nachtergaele, travaillant avec l’un de ses post-doctorants à l’époque, Robert Sims, avait publié ce que certains considéraient comme une version mathématiquement rigoureuse de l’article de Matt sur le LSM. Bien que la plupart des idées brillantes se trouvaient déjà dans l’article original de Matt, la version de Bruno était si bien écrite et approfondie qu’en un mois, j’avais une idée claire de la façon de procéder. Je savais maintenant adapter des éléments de l’argument LSM pour surmonter le deuxième obstacle: montrer que la conductance de Hall moyenne calculée en utilisant QAC, au lieu de l’évolution adiabatique, était encore un multiple entier de e2 / h.

L’argument de la pompe original de Laughlin, qui utilisait l’évolution adiabatique et l’invariance de jauge pour déduire un retour à l’état d’origine du système après un cycle, ne fonctionnait pas avec QAC. Le problème principal était que sous QAC, après l’insertion d’un quantum de flux, il n’y avait plus aucune garantie que le système se retrouverait dans le même état quantique à la fin d’un cycle. L’évolution adiabatique a accompli un tel exploit en interdisant à l’état d’énergie la plus basse du système de s’exciter. QAC, par contre, avait son propre esprit. Si l’écart spectral tombait en dessous d’une valeur critique alors que les scientifiques inséraient de plus en plus de flux magnétique, le QAC permettrait volontiers au système de passer à un nouvel état quantique excité, laissant derrière lui son passé de basse énergie. Malheureusement pour moi, cela signifiait qu’à la fin d’un cycle de Laughlin, même si la dynamique décrivant le système est revenue à son état d’origine, l’état quantique du système lui-même peut avoir changé de manière significative. Si tel était le cas, alors un élément clé des arguments de Laughlin et de Thouless partirait en fumée.

Pour surmonter cet obstacle, j’ai dû introduire deux flux magnétiques fictifs supplémentaires en plus des deux originaux (pour un total de quatre), ce qui m’a permis de transformer l’évolution sous QAC en un seul qui garantissait un retour sûr à l’état fondamental d’origine. à la fin d’un cycle. Cette astuce, empruntée à l’article LSM de Matt, a forcé l’état du système à maintenir exactement la même énergie tout au long de l’évolution modifiée autour de la limite de l’espace de phase 2D, même lorsque cette énergie ne correspondait plus à l’énergie la plus basse possible du système. En d’autres termes, pour garantir le retour du système à son état initial, il suffit de savoir que les deux états ont la même énergie. Le fait que l’état fondamental du système était uniquement spécifié par cette énergie prenait soin du reste. L’insistance de l’évolution adiabatique à maintenir le système dans son état de plus basse énergie tout au long de l’évolution était exagérée. Plus important encore, comme je m’en suis rendu compte plus tard, l’insistance sur l’utilisation de l’évolution adiabatique pour quantifier la conductance de Hall était également la raison pour laquelle les progrès avaient stagné pendant près de deux décennies.

Crédits: Lucy Reading-Ikkanda

À présent, je me sentais épuisé. Mais le principal obstacle était enfin en vue. Tout ce que j’avais accompli jusque-là était une manière sophistiquée de montrer ce que Thouless, Simon et leurs collaborateurs avaient déjà prouvé: que la conductance de Hall moyenne était effectivement quantifiée en multiples entiers de e2 / h. Il semblerait que je n’avais fait aucun progrès dans la suppression de l’hypothèse de moyennage qui sévit dans tous les efforts pour expliquer le mystère de l’effet Hall quantique entier. Sauf pour un détail mineur: l’espace de phase bidimensionnel généré par QAC avait une courbure Berry uniforme presque parfaite. En d’autres termes, la conductance Hall réelle, celle correspondant à la courbure de Berry d’un minuscule patch près de l’origine de l’espace de phase 2-D, était égale à la courbure moyenne sur l’espace de flux total. Parce que ce dernier a été quantifié de manière célèbre, il s’ensuit que la conductance de Hall réelle a également été quantifiée. Quod erat démonstrandum – QED.

Ce dernier obstacle théorique a mis plusieurs mois de journées agitées et de nuits blanches à franchir. J’ai failli abandonner plusieurs fois avant d’atteindre mon objectif. Pendant une période particulièrement sombre, j’ai dit à ma mère que je n’étais pas sûre de vouloir me réveiller le lendemain matin. À la manière typiquement grecque, elle a répondu: «Si vous faites quelque chose de stupide, je vais voler là-bas et vous étrangler de mes propres mains. Perdu dans un monde de pensée hyperanalytique, j’avais besoin d’une déclaration aussi absurde pour m’en sortir. J’ai terminé la preuve en novembre 2009, je l’ai partagée avec Matt, qui a rapidement ajouté une section sur la façon dont le résultat pourrait être étendu pour expliquer également l’effet Hall quantique fractionnaire, puis l’ai mise en ligne. Il nous faudrait encore cinq ans avant de publier le résultat et encore quatre ans avant que la communauté de la physique mathématique puisse le digérer complètement. Le 25 février 2018, j’ai ouvert un e-mail de Michael Aizenman – une lettre que j’avais attendu pendant huit ans pour recevoir. Il disait:

Chers Matt et Spiros,

La page Web Problèmes ouverts en physique mathématique a maintenant été mise à jour avec la déclaration que la question IQHE, qui a été postée par Yosi Avron et Ruedi Seiler, a été résolue dans votre travail conjoint.

Je vous remercie ici pour votre contribution et je vous en félicite également. C’est un plaisir de constater que dans chacun des deux problèmes sur lesquels des progrès sont signalés, le progrès est venu grâce à de nouvelles connaissances approfondies et de nouveaux outils. La liste des solveurs est un véritable tableau d’honneur.

Le mystère fondamental avec lequel nous avons commencé était la question de savoir pourquoi un phénomène microscopique quantique se manifestait à une échelle macroscopique. Au lieu de cela, nous avons découvert que l’une des constantes les plus fondamentales de la nature était le reflet d’un ordre global au-delà de notre portée finie – la communion infinie avec l’infinitésimal. Et bien que nous nous soyons concentrés sur la théorie derrière l’effet Hall quantique, les efforts expérimentaux qu’il a inspirés au cours des trois dernières décennies ont été tout aussi, sinon plus, passionnants. La recherche sur les phases topologiques de la matière au-delà des systèmes de Hall quantique bidimensionnel ouvre la voie à des technologies telles que l’informatique quantique à grande échelle et tolérante aux pannes. Des résultats impressionnants provenant de laboratoires tels que celui d’Ana Maria Rey à l’Université du Colorado à Boulder abordent même des questions fondamentales sur la nature même du temps.

This experience also taught me a valuable lesson: my self-worth is not tied to my success in life. The fateful call with my mom took place three months before I put the finishing touches on the solution. I did not turn into a mathematical genius within the span of a few months. But I made progress by breaking the problem down into simple parts I could understand. To do that, I needed to be okay with feeling incompetent most of the time. Without the faith of my parents in me as a person, whether I was good enough to solve the problem or not, I would have given up right before the finish line. Had I done that, the problem may still be unsolved and Marvel’s Avengers would have had to find an even more scientifically implausible way to save the universe than to jump into the quantum realm via a macroscopic portal.