Dans les terres agricoles plates à l’extérieur de Decatur, dans l’Illinois, un camion-benne rempli d’épis de maïs roule dans un entrepôt à une extrémité d’une usine d’éthanol gérée par le géant des produits Archer-Daniels-Midland Company. Le maïs est envoyé dans une grande cuve de fermentation qui le convertit en éthanol, qui sera transporté par camion vers une raffinerie qui le mélangera avec de l’essence à vendre dans tout le pays. Le processus de fermentation libère du dioxyde de carbone, qui est capturé dans un grand conduit de fumée, puis envoyé par pipeline vers une tête de puits. Les pompes envoient le gaz profondément sous terre, où il sera emprisonné dans la roche de grès.

Ce projet pilote est sur le point de terminer son essai de trois ans en tant que nouveau moyen d’extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère tout en fournissant un produit commercial viable qui paie la facture. Le CO2 est absorbé par les plants de maïs au fur et à mesure de leur croissance; l’injection du gaz dans le grès le stocke en permanence.

Mais l’utilisation du maïs comme carburant, qui s’est accélérée aux États-Unis dans les années 2000, est controversée. Le maïs pouvait nourrir les gens et le bétail; cultiver des plantes pour les biocarburants prend des terres qui pourraient autrement être utilisées pour faire pousser des cultures. La combustion d’éthanol dans les voitures produit de nouvelles émissions de CO2, tout comme la récolte et le camionnage du maïs. La fermentation, le pipelining et l’injection nécessitent tous de l’énergie qui, dans le Midwest au moins, peut provenir de combustibles fossiles. On ne sait pas si l’éthanol à base de maïs peut produire même une petite réduction nette du CO2 atmosphérique.

L’usine de Decatur est un exemple d’une suite de processus connus sous le nom de bioénergie avec capture et stockage du carbone, ou BECCS. Bien que l’installation utilise des céréales, la plupart des techniques ciblent les plantes ligneuses, y compris les arbres, les arbustes et les herbes, qui sont converties en combustibles liquides ou brûlées pour produire de l’électricité. Les émissions provenant de ces activités pourraient être séquestrées sous terre ou collectées et vendues comme matière première – principalement pour les usines chimiques ou pour pomper dans des gisements de pétrole tenaces pour expulser davantage de pétrole.

Ignorée pour la plupart il y a 10 ans, la biomasse joue désormais un rôle important dans les plans visant à atténuer le changement climatique. La liste des applications est longue et croissante; en plus des biocarburants, il comprend la combustion de la biomasse pour l’électricité et la chaleur, les biodigesteurs qui créent du méthane commercial, le biochar pour améliorer les sols, ainsi que l’isolation, les matériaux de construction et les bioplastiques. Les feuilles de route qui dépendent fortement de la biomasse comprennent le rapport 2018 sur le réchauffement planétaire de 1,5 ° C du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et son rapport spécial 2019 sur le changement climatique et les terres; l’évaluation nationale du climat des États-Unis publiée en novembre 2018; et les scénarios de Project Drawdown dans son 2020 The Drawdown Review. Les industries puissantes telles que l’électricité, les carburants et les plastiques parient gros sur la biomasse comme matière première, poussant la demande projetée à un niveau très élevé.

Le consensus scientifique derrière les feuilles de route est que pour préserver un climat propice à la civilisation, le réchauffement climatique devrait être limité à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Cela nécessite une réduction de 45% des émissions d’ici à 2030 et zéro émission nette d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2010, selon le rapport 1,5 ° C du GIEC. Le budget carbone restant de l’humanité – le montant des émissions futures qui peuvent être tolérées avant de dépasser 1,5 ° C – est compris entre 420 et 580 milliards de tonnes. Pour rester dans cette limite, il faut réduire les émissions et extraire le CO2 de l’atmosphère. Le GIEC estime que la BECCS pourrait séquestrer 0,4 à 11,3 milliards de tonnes par an. Project Drawdown n’inclut pas le BECCS mais calcule en moyenne 1,1 milliard à 2,5 milliards de tonnes par an à partir d’autres applications de la biomasse.

Le problème est que la plupart des plans supposent qu’ils peuvent avoir autant de biomasse qu’ils le souhaitent. La vérité est que la terre nécessaire pour produire toute cette biomasse pose une sérieuse contrainte. Le GIEC rapporte que la mise en œuvre à grande échelle du BECCS nécessiterait à elle seule de 300 à 700 millions d’hectares (Mha) de terres – une superficie à peu près équivalente à celle de l’Inde (328 Mha) ou du continent australien (769 Mha). Et la plupart des terres propices à la BECCS sont aujourd’hui utilisées pour l’agriculture.

La croissance de la biomasse pour BECCS à cette échelle, pour ne rien dire des autres applications, entrerait en conflit sérieux avec les terres agricoles nécessaires pour produire des cultures vivrières et les pâturages nécessaires au bétail. Les forêts seraient également vulnérables car les plans prévoient de les couper pour la biomasse et de les remplacer par des plantations monospécifiques d’eucalyptus ou de pins à haut rendement – de grandes monocultures qui ruinent la biodiversité.

Il est possible qu’une consommation modeste de biomasse pour la séquestration du carbone soit durable. Quelques approches améliorent même les rendements des cultures ainsi que la production de plantes ligneuses. Mais la demande projetée est extrêmement élevée. BECCS est l’éléphant dans la pièce. Le GIEC et d’autres organisations ont mis presque tous leurs œufs de biomasse dans ce même panier, même s’il n’y a qu’environ cinq petits projets de démonstration BECCS dans le monde, selon le Global Carbon Capture and Storage Institute. C’est une stratégie risquée pour atténuer le changement climatique.

Une demande fortement accrue de biomasse aggravera encore ce qui est déjà devenu une lutte majeure sur la manière dont les terres seront utilisées à l’avenir. La tension monte sur la question de savoir si plus de terres devraient être consacrées au soja pour nourrir le bétail afin de répondre à la demande croissante de viande, si les terres cultivées devraient être utilisées pour produire des biocarburants pour remplacer les combustibles fossiles, et comment les forêts peuvent être préservées au lieu d’être coupées. Des options illimitées ne sont pas possibles sur une planète qui a des limites inhérentes. Une ruée mondiale pour la biomasse a commencé et, à moins que des changements importants ne soient apportés aux attentes, les gouvernements et les industries finiront par se heurter.

Les arbustes de café cultivés dans les Andes de l’Équateur fleurissent sous les arbres qui peuvent fournir de l’ombre utile ainsi que de la litière de feuilles pour améliorer le sol. Crédit: Morley Read Alamy

Le brouillage à venir

Notre espèce a toujours compté sur la biomasse pour répondre aux besoins de base, sans pratiquement aucune idée de la quantité que nous utilisons. Les plantes ligneuses ont longtemps été essentielles pour fabriquer des outils, des maisons, des bâtiments, des navires, des nattes, des tapis, du papier et du carton. Le bambou a plus de 1 500 utilisations documentées. Depuis nos débuts, la biomasse a littéralement fourni le combustible de nos incendies. Plus de trois milliards de personnes cuisinent encore quotidiennement au feu de bois.

Au milieu des années 1800, les sociétés ont commencé à passer du bois aux combustibles fossiles pour l’énergie, les matériaux et les produits chimiques. Cette dépendance est à la base de la prospérité actuelle de la civilisation, mais elle nous a également conduits au bord de la catastrophe climatique.

La plus grande partie de la biomasse récoltée aujourd’hui – plus proprement appelée biomasse lignocellulosique – provient des arbres, du bambou, des herbes herbacées et des résidus de cultures comme les tiges de maïs. La biomasse est devenue une solution climatique attrayante car elle est, dans une certaine mesure, renouvelable – elle peut être cultivée encore et encore.

Le BECCS est la principale source de biomasse identifiée dans tous les plans. Il s’agit encore principalement d’un processus théorique, capturant les émissions de CO2 en utilisant la même technologie que celle qui épurerait le gaz des centrales à combustibles fossiles. Le plus gros problème est le volume de biomasse qui serait nécessaire. Dans son rapport à 1,5 ° C, le GIEC déclare que toutes les voies qui limitent le réchauffement climatique à 1,5 ° C ou 2,0 ° C nécessitent l’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère, de l’ordre de 100 à 1 000 milliards de tonnes au cours du 21e siècle. L’élimination comprend la replantation des forêts, et les pratiques agricoles peuvent aider à séquestrer le carbone dans les sols et les plantes pérennes, mais dans le schéma du GIEC, le BECCS est présenté comme l’outil principal pour rester dans le budget global du carbone. La conversion de 300 à 700 millions d’hectares de terres cultivées en production de biomasse est tout simplement incompatible avec l’augmentation des besoins alimentaires.

Si la production alimentaire n’est pas négociable, il est difficile de trouver des terres importantes. Certaines terres cultivées précédemment abandonnées pourraient être ramenées à la production de cultures issues de la biomasse qui peuvent pousser sur ce sol marginal, mais les éleveurs et les pasteurs font déjà paître le bétail sur une bonne partie de cette zone, une grande partie étant des pâturages. Pendant ce temps, pour nous, couper dans les forêts pour créer des plantations de biomasse – ce que les grands plans climatiques considèrent comme indésirable mais inévitable si les émissions mondiales ne sont pas rapidement réduites – est un non-démarreur. Les forêts sont d’importants puits de carbone; la déforestation est déjà la source de 9 pour cent des émissions anthropiques. Pour réduire le dioxyde de carbone et préserver la biodiversité, les forêts doivent être protégées et agrandies, et non rasées. Les projections de Project Drawdown sont quelque peu uniques en ce qu’elles ne prennent en compte que les nouvelles sources d’approvisionnement qui ne compromettent pas la sécurité alimentaire ou la protection et la restauration des forêts.

Les voies vers 1,5 ° C qui n’impliquent pas de BECCS nécessitent toujours des quantités irréalistes de biomasse. L’appétit sans limites du monde pour les biocarburants liquides est également insoutenable; il n’y a tout simplement pas assez de terres cultivables pour produire des matières premières pour remplacer les énormes quantités de combustibles que nous utilisons. Si 100% de tout le maïs cultivé aux États-Unis était fermenté en éthanol, cela ne satisferait que 25% de la demande nationale d’essence et de diesel – et cela ne laisserait pas de maïs pour les humains ou les animaux.

Pour voir quel niveau de déploiement de BECCS pourrait pousser la biomasse mondiale et les approvisionnements alimentaires dans un territoire non durable, nous avons analysé la quantité totale de biomasse utilisée dans le monde à toutes fins en 2015, puis projeté la demande jusqu’en 2050, y compris les niveaux bas et élevés de BECCS comme appelé pour dans les grands rapports. Dans les deux scénarios, l’augmentation de l’offre, à elle seule, ne pourrait pas répondre à la demande sans déforestation. La réduction de la demande, à elle seule, ne pouvait pas maintenir la production dans les limites de la capacité de biomasse de la planète. Ce n’est qu’en réduisant agressivement certaines demandes tout en augmentant agressivement certaines formes d’approvisionnement qu’il a été possible de fournir la biomasse nécessaire – dans le cas d’une dépendance modeste à la BECCS [see graphic below]. Répondre au scénario de BECCS élevé a fini par nécessiter 450 Mha de terres, plus que la superficie de l’Union européenne.

Même le cas de faible BECCS soulève de grandes préoccupations sociales. Une grande partie des terres nécessaires est maintenant exploitée par de petits exploitants, pâturée par des pasteurs ou abritant des forêts gérées par des peuples autochtones – des terres qui pourraient être prises contre leur gré. Quelque 12 millions de personnes dans le monde ont déjà été victimes de ces accaparements de terres ces dernières années. Des terres ont été appropriées en Asie du Sud-Est et au Brésil pour développer la production de palmiers à huile et dans certaines régions d’Afrique pour produire des plantations telles que le cacao.

Crédits: Jen Christiansen

Réduire le besoin

Réduire la demande de biomasse tout en poursuivant certaines stratégies d’approvisionnement durable peut réduire le CO2 sans affecter la production alimentaire ou défricher les forêts. La première étape consiste à réduire la consommation. Dans le monde entier, le recyclage du papier réduit déjà la demande de bois à pâte provenant des forêts et des plantations de 484 millions de tonnes métriques (MMT) par an. Project Drawdown prévoit que le recyclage passera à environ 1 100 MMT par an d’ici 2050. Le projet estime également que le remplacement des cuisinières à bois traditionnelles par des cuisinières propres, dont il existe de nombreux types, pourrait réduire la consommation de bois de 1 700 MMT d’ici 2050. Les poêles peuvent également améliorer la santé en diminuant la fumée domestique, un avantage important.

Certains déchets de biomasse qui sont maintenant jetés comme déchets peuvent plutôt devenir des matières premières pour la production d’énergie, y compris les déchets de la transformation du bois et de l’aménagement paysager résidentiel. Les résidus de culture – les restes tels que les tiges de maïs et les épis de maïs qui restent après la récolte des cultures vivrières – pourraient également offrir une certaine biomasse sans changement dans l’utilisation des terres. Cependant, une partie est déjà prise en compte: environ un quart de la matière nourrit désormais le bétail ou augmente les pratiques agricoles. Il vaut mieux laisser 50 pour cent supplémentaires dans les champs pour se décomposer et reconstruire le sol. Cela ne laisse qu’un quart des résidus annuels comme nouvelle matière première.

Ensemble, de telles approches peuvent réduire considérablement la demande de biomasse. Mais ils ne libèrent pas assez de biomasse pour freiner le changement climatique.

Augmentation de la production

La deuxième étape vers un approvisionnement durable en biomasse consiste à en produire davantage sur la même empreinte mondiale. L’approche la plus largement préconisée est peut-être une expansion massive des plantations commerciales de bois – d’immenses bosquets d’eucalyptus, de pins et d’autres espèces. Ces plantations produisent beaucoup plus de bois à l’hectare que les forêts naturelles. Mais couvrir de vastes étendues de terre avec une seule espèce d’arbre peut nuire à la biodiversité, à la qualité de l’eau et à l’atténuation des inondations. Dans le monde, quelque 294 Mha sont déjà utilisés pour les plantations de bois aujourd’hui, selon l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture. Ajouter à cette superficie sera difficile parce que, encore une fois, il n’y a que peu de terres à parcourir.

Les forêts naturelles détiennent d’énormes réserves de carbone dans le bois et les sols, une protection accrue des forêts est donc importante. Cependant, ils sont également vulnérables aux incendies de forêt et tout le carbone qui est retiré de l’atmosphère n’est pas séquestré en permanence; les arbres morts et en décomposition en ramènent une partie dans l’air.

Certaines techniques plus récentes de production de biomasse se développent. L’un d’eux fournit la matière première de l’éthanol cellulosique, dans lequel certaines herbes et les tiges des cultures vivrières sont transformées en carburant liquide. Les scientifiques ont fait des progrès dans la recherche de moyens efficaces de décomposer ce matériau fibreux. Les agriculteurs plantent de grandes étendues d’herbes vivaces telles que le miscanthus et le panic raide pour brûler la biomasse et espèrent voir les marchés des carburants se développer. Une autre stratégie, appelée taillis à rotation courte, consiste à planter des arbres à croissance rapide comme les saules et les peupliers en rangées extrêmement denses. Les arbres sont récoltés tous les deux à trois ans par de l’équipement lourd qui déchiquette la biomasse directement sur le terrain. La superficie de croissance combinée de ces systèmes – environ 200 000 hectares, selon Project Drawdown – est encore petite, mais l’industrie devrait se développer considérablement.

Les bosquets de bambous offrent un approvisionnement immédiat en biomasse pour de nombreuses utilisations; On voit ici la Bambouseraie d’Arashiyama à Kyoto, au Japon, promue comme une attraction touristique. Crédits: .

Le soulagement

Il existe des moyens d’augmenter considérablement la séquestration du carbone sans retirer les terres agricoles de la production alimentaire, dont certains peuvent en fait augmenter les rendements des cultures. La technique la plus répandue est l’agroforesterie, qui intègre des arbustes et des arbres dans les champs de culture et d’élevage. En France, les arbres à bois et les céréales d’hiver poussent sur les mêmes terres sans se concurrencer car les arbres feuillent en été et le blé sort en hiver. Les agriculteurs peuvent y cultiver 100 hectares, ce qui prendrait entre 130 et 140 hectares si le bois et les céréales étaient cultivés séparément.

Les plantes ligneuses peuvent également être cultivées dans les pâturages. Une approche particulièrement prometteuse appelée silvopasture se répand rapidement en Amérique latine. Les arbustes sont plantés dans des andains denses, que le bétail recherche des feuilles comestibles, et des rangées d’arbres à croissance rapide tels que l’eucalyptus se développent largement espacées pour laisser un espace de pâturage abondant. La sylvopasture intensive peut augmenter la productivité du bétail par deux ou plus tout en séquestrant de grandes quantités de carbone.

Une autre approche connue sous le nom d’énergie à feuilles persistantes permet aux petits exploitants des tropiques de produire de la nourriture et du bois pour l’énergie à partir de la même terre. Les agriculteurs plantent des arbustes légumineux tels que Gliricidia sepium dans les champs de culture. Le feuillage feuillu des arbustes féconde le sol et fournit du fourrage pour le bétail. Le bois d’arbustes est récolté à la fin de la saison sèche pour le combustible domestique ou pour la vente aux producteurs locaux qui le brûlent pour produire de l’électricité. L’approche peut augmenter considérablement la production alimentaire et l’énergie de la biomasse et peut stocker du carbone chaque année dans le sol et les racines. Elle peut également améliorer les revenus agricoles et les emplois des populations rurales. L’énergie à feuilles persistantes est déjà répandue au Sri Lanka, est en cours de développement en Afrique et pourrait bien fonctionner en Asie et en Amérique latine. Ce serait un moyen idéal de produire de la biomasse pour BECCS, si cette technologie devenait disponible, sans sacrifier la production alimentaire.

L’agroforesterie élargie a un potentiel important. Selon la Global EverGreening Alliance, les arbres et arbustes fertilisants à eux seuls devraient produire 1 200 MMT de biomasse d’ici 2050. L’agroforesterie est déjà répandue; 43 pour cent des terres agricoles du monde ont plus de 10 pour cent de couvert arboré, la plupart de celles situées sous les tropiques. Les arbres dans les exploitations agricoles ont augmenté de 2 pour cent dans le monde entre 2000 et 2010. Des millions de familles d’agriculteurs à travers les tropiques ont adopté des techniques d’agroforesterie, et d’autres y adhèrent. La Global EverGreening Alliance a lancé une campagne visant à réduire chaque année 20 milliards de tonnes de CO2 d’ici le milieu du siècle. La réalisation de ce potentiel exigera cependant un soutien plus soutenu des agriculteurs par la vulgarisation agricole.

Malgré les efforts de quelques scientifiques et agriculteurs dévoués, l’agroforesterie aux États-Unis est en retard sur le reste du monde. Il n’y a aucune raison biophysique à ce manque d’application: l’agroforesterie réussit bien dans d’autres régions tempérées et dans les essais aux États-Unis. La réticence est plus une question de mentalité en agriculture. L’agriculture mécanisée n’est pas non plus une limitation; environ 9 pour cent des terres agricoles de l’Union européenne sont utilisées pour l’agroforesterie. Peut-être que la production de biomasse peut commencer aux limites des champs et progresser lentement. (La plantation de lignes d’arbres le long des champs pour briser les vents qui causent l’érosion a contribué à faire sortir le centre des États-Unis du Dust Bowl des années 1930.) La France et la Chine se sont développées. systèmes d’intégration d’arbres dans les grandes exploitations mécanisées. L’Inde fait également des progrès importants.

Les fermes mécanisées dans des endroits tels que la ceinture de maïs aux États-Unis pourraient intégrer des graminées vivaces, notamment le panic raide et le miscanthus. Ces hautes herbes peuvent être cultivées, récoltées et transportées vers des bioraffineries qui produisent des carburants ou de l’électricité. Les technologies d’agriculture de précision aident les agriculteurs à identifier les zones de leurs champs qui produisent mal des cultures vivrières et qui pourraient être mieux exploitées pour les graminées pérennes.

La transformation de certaines graminées pour l’énergie peut également fournir un produit appelé concentré de protéines de feuilles. Il contient environ 50% de protéines et est riche en vitamines et minéraux. Bien que comestible par l’homme, il peut être le meilleur substitut du soja pour le bétail. Les graminées peuvent produire des rendements plus élevés de cette protéine par hectare que le soja ou toute autre culture vivrière, et comme les graminées sont pérennes, elles séquestrent le carbone dans le sol.

Une voie à suivre

Il n’est ni possible ni souhaitable de planter de la biomasse sur une superficie de la taille de l’Australie pour répondre à la demande de BECCS et des autres solutions climatiques. Une production et une consommation plus intelligentes de biomasse peuvent réduire le dioxyde de carbone sans nuire à l’approvisionnement alimentaire ou aux forêts, mais elles ne peuvent pas guérir nos maux climatiques. Le GIEC note sagement que dans les scénarios les plus susceptibles de limiter le réchauffement à 1,5 ° C, des politiques cohérentes et coordonnées sont nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et limiter les changements d’utilisation des terres. D’autres transformations rapides et profondes seront encore nécessaires pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre, y compris la réduction de la consommation des nations et des individus riches, la conversion à l’énergie propre et l’électrification des transports et de l’industrie.

Peut-être pouvons-nous nous inspirer des populations locales qui essaient déjà de vivre un avenir intelligent dans le domaine de la biomasse. Les membres de la coopérative campesino Las Cañadas de Veracruz, au Mexique, en offrent un exemple intéressant. L’exploitation forestière avait converti 70 à 90 pour cent de la forêt nuageuse indigène de la région en pâturages. Dans ce paysage montagneux, le solaire et le vent ne sont pas des options prometteuses. La vingtaine de familles utilisent les meilleures pratiques de biomasse du monde entier pour répondre à leurs besoins. Ils ont intégré des plantes ligneuses dans leurs champs de maïs et leurs pâturages, ont planté du bambou et des arbres de bois de chauffage à croissance rapide, ont installé 50 000 arbres indigènes pour le reboisement et ont adopté des cuisinières propres qui préservent le bois. Ils expérimentent un gazéificateur qui brûle du bois pour produire de l’électricité. Le membre Ricardo Romero estime qu’une famille peut répondre à ses besoins annuels en combustible de cuisson à partir d’une parcelle d’environ 26 mètres sur 26. Peut-être que le reste d’entre nous peut apprendre de la vision de la coopérative.