Une énorme explosion dans la zone portuaire de Beyrouth cette semaine a ruiné des bâtiments voisins et causé des dommages et brisé des fenêtres dans la ville, tuant des dizaines de personnes et en blessant des milliers d’autres. Alors que les vidéos de la catastrophe se propageaient sur les réseaux sociaux, les gens du monde entier ont immédiatement commencé à spéculer sur la cause.

Des sources gouvernementales libanaises ont finalement déclaré qu’il s’agissait de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium, un produit chimique couramment utilisé comme engrais agricole et, lorsqu’il est mélangé avec du mazout, comme explosif minier. Le stock se trouvait dans un entrepôt depuis 2014, lorsque le navire qui le transportait au port a été abandonné. Cet incident n’est pas la première fois que le nitrate d’ammonium provoque des ravages. En 2013, par exemple, un stock d’un dixième de la taille de celui de Beyrouth a fait sauter une usine de West Chemical and Fertilizer Company au Texas.

Des experts tels que les ingénieurs Suzanne Smyth et Russell Ogle enquêtent sur les causes et les origines de ces incendies et explosions dans le but de prévenir de futures catastrophes. Smyth et Russ sont respectivement ingénieur en chef et directeur de pratique chez Exponent, une société américaine d’ingénierie multidisciplinaire et de conseil scientifique. Scientific American leur a expliqué comment les détectives d’explosion parviennent aux racines d’un incident et quelles conditions peuvent déclencher une détonation de nitrate d’ammonium.

[An edited transcript of the interview follows.]

Comment recherchez-vous la cause d’une explosion ou d’un incendie en particulier?

SMYTH: Ce que nous suivons essentiellement, c’est la méthode scientifique. Nous parcourons et rassemblons un tas de données, qui pourraient provenir de vidéos, de documents, d’entretiens, en regardant des preuves sur le terrain. Et puis, une fois que vous avez ces données, vous commencez à faire des hypothèses. Une chose à laquelle nous avons essayé de faire très attention est de ne pas émettre d’hypothèses trop tôt dans le processus. Nous n’avons pas une tonne d’informations [for Beirut], mais nous avons vu les vidéos de l’explosion. Voir l’onde de choc – c’est très rare de voir cela. Ce dont nous parlons, c’est de cette forme blanche sphérique très fine qui s’éloigne de l’explosion. Ce que vous voyez réellement, c’est de la vapeur d’eau qui se condense hors de l’air, à cause de la très basse pression juste derrière l’onde de choc haute pression. Et puis vous pouvez le voir disparaître tout de suite, car il s’évapore une fois que la pression s’égale. Vous pouvez voir l’onde de choc réelle, donc vous savez qu’elle a explosé – et seules certaines choses peuvent vous amener à une détonation.

Qu’entendez-vous par détonation?

LORGNER: Une onde de choc se propage plus vite que la vitesse du son, et c’est la marque d’une détonation. Il existe deux types de réactions de décomposition que vous pouvez trouver dans le nitrate d’ammonium lorsqu’il commence à accumuler suffisamment de pression pour causer des dommages. Le premier s’appelle une déflagration. C’est une onde – littéralement une onde de réaction chimique – qui traverse le matériau plus lentement que la vitesse du son. Alors qu’il continue de voyager, il accélère. Et s’il arrive au point où il atteint la vitesse du son, c’est ce que nous appelons une détonation. Une détonation produit des mécanismes beaucoup plus dommageables contre des éléments tels que des structures et des bâtiments.

Que pouvez-vous apprendre d’autre des séquences vidéo de Beyrouth?

SMYTH: Souvent, lorsque nous analysons une vidéo, nous recherchons la séquence et le calendrier des événements. Lorsque nous enquêtons sur une explosion, il y a généralement à la fois des dégâts d’explosion et des dégâts d’incendie. C’est toujours l’un de nos objectifs à comprendre: était-ce un incendie, puis une explosion ou une explosion, puis un incendie? La vidéo que nous voyons qui montre un incendie avant l’explosion est vraiment utile.

OGLE: Il y a un nuage brun rougeâtre très distinctif qui monte à la suite de l’explosion. Ce n’est pas la même chose qu’une analyse chimique, mais [the cloud] est très distinctif et correspondrait aux produits de décomposition du nitrate d’ammonium, le principal étant l’oxyde d’azote. Je pense, au moins visuellement, qu’il y a là une confirmation potentielle que le nitrate d’ammonium [is] participer à la réaction globale.

Qu’est-ce qui peut faire exploser le nitrate d’ammonium?

OGLE: Il est stable dans des conditions normales, mais vous pouvez faire des choses qui entraîneront un mauvais comportement. Le déclencheur principal est une source de chaleur externe. Selon la façon dont vous voulez le compter, il y a probablement eu entre 20 et 30 explosions catastrophiques majeures avec du nitrate d’ammonium depuis son apparition en tant que produit commercial dans les années 1920. Et le feu est un déclencheur fréquent. C’est la chaleur du feu qui réchauffe le nitrate d’ammonium qui peut devenir un problème. S’il est chauffé par une grande source de chaleur comme un feu, le nitrate d’ammonium commencera à se décomposer – et cette décomposition peut être douce et inoffensive, ou elle peut être catastrophique.

La différence entre les deux est de savoir si le nitrate d’ammonium est ou non mis ensemble dans un stock. Pensez-y comme un feu de joie avec un tas de bûches. Lorsque vous allumez ce feu de joie, ces bûches emprisonnent la chaleur, ce qui accélère la combustion et fait le grand feu. Alors que si vous les étalez, la chaleur s’échappe dans l’atmosphère sans danger. La même chose est vraie avec le nitrate d’ammonium s’il est chargé, par exemple, dans ce qu’ils appellent des supersacks (ces conteneurs flexibles qui peuvent [often] tenir environ un [metric] ton chacun). Si vous les empilez sans flux d’air entre les deux, la chaleur générée lors d’une décomposition est emprisonnée et ne peut pas sortir. Cette chaleur élève la température et accélère la décomposition, et rien ne l’arrête.

Avec le stock de nitrate d’ammonium à Beyrouth, quelles précautions auraient dû être prises?

OGLE: Aux États-Unis, nous nous tournons vers [a nonprofit] l’organisation a appelé la National Fire Protection Association pour nous donner des conseils sur la façon de manipuler en toute sécurité des choses comme les matières dangereuses. Si vous dépassez une quantité seuil de matériau, la moitié d’un [metric] tonne [of ammonium nitrate]- vous devez alors adopter une approche beaucoup plus sophistiquée de la façon dont vous stockez et manipulez le matériel pour le protéger. Si vous avez 2750 [metric] tonnes, avant tout, la chose que vous devez faire est d’éloigner ce matériel de la population. Cela représente un danger important.

Lorsque vous enquêtez sur une explosion, quels autres indices recherchez-vous?

SMYTH: La présence d’un cratère est une autre indication de la taille de l’explosion et de ce qui pourrait être impliqué. Et les rayons des dommages: dans quelle mesure avez-vous des dommages structurels mineurs? Fenêtres cassées? Dommages structurels majeurs? Examiner à quelle distance les objets sont endommagés peut vous aider à estimer la quantité de puissance ou d’énergie ou de force libérée. Ces types d’informations peuvent être utilisées pour confirmer ce qui s’est spécifiquement produit. Si vous regardez une petite explosion dans un bâtiment, vous pouvez rechercher des indications directionnelles: où ce mur a été soufflé vers le nord et ce mur a été soufflé vers l’est. Vous pouvez également regarder des fragments, des missiles ou des éclats d’obus qui ont été lancés pendant l’explosion pour estimer à la fois la force dont vous auriez besoin pour déplacer ce fragment, ainsi que leur provenance. Souvent, nous recherchons des fragments de certaines pièces d’équipement pour les assembler comme un puzzle: vous pourrez peut-être regarder ces pièces et comprendre pourquoi elles se sont fragmentées comme elles l’ont fait. Les délais sont vraiment importants pour notre travail. Comprendre combien de temps quelque chose a été exposé à un incendie, quand quelqu’un était pour la dernière fois dans la pièce [and] a noté que tout était normal, lorsque les gens voient de la fumée pour la première fois, ce type de [establishment of] une chronologie peut être vraiment utile pour nous aider [set bounds on] ce qui se passe, ainsi que potentiellement éliminer différentes hypothèses.

OGLE: Vous recherchez de petites pépites d’or à travers un tas d’autres types de peluches. Mais cela nécessite des entretiens et des recherches dans des documents. L’une des choses, par exemple, dont on parle dans les médias d’information, c’est de savoir s’il y avait ou non des feux d’artifice stockés à proximité ou, éventuellement, dans le même entrepôt. [as the ammonium nitrate in Beirut]. Compte tenu de la dévastation que vous envisagez, il serait probablement difficile de trouver des preuves physiques de cela. Vous allez devoir vous fier à des personnes, et peut-être à des documents, qui vous aideront à déterminer si certains matériaux étaient stockés dans des entrepôts adjacents ou dans le même.