Ce n’est pas parce que de nombreuses entreprises sont à nouveau ouvertes que la pandémie est terminée. Le coronavirus est toujours en liberté – en fait en augmentation dans de nombreux endroits – ce qui signifie que les gens doivent faire des choix sérieux au sujet de leur santé toute la journée, tous les jours.

Rien dans la vie n’est sans risque et les décisions reposent en fin de compte sur des calculs individuels. Mais, selon les experts en santé publique que nous avons consultés, il y a des mesures que vous pouvez prendre – et des signes à rechercher – pour vous mettre à l’aise et vous aider à décider d’ouvrir la porte et d’entrer. Parfois, vous voudrez peut-être vous retirer .

Avant tout, évaluez votre situation personnelle.

Les personnes souffrant de certains problèmes de santé – des maladies cardiaques au diabète ou à l’obésité, les patients sous traitement contre le cancer ou les personnes plus âgées ou vivant avec des parents plus âgés, par exemple – devraient limiter leurs sorties dans une bien plus grande mesure que les personnes qui ne sont pas plus élevées. catégories de risques.

«Certaines personnes ne devraient pas du tout prendre ce risque», a déclaré le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association. «Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir ou aller quelque part où vous pouvez vous détendre et vous détendre. Mais faites-le loin des autres.

Le conseil que vous avez entendu depuis le début est toujours valable: lorsque vous sortez, portez un masque, gardez vos distances avec les autres et évitez les foules.

Vous devriez également remarquer les habitudes de port du masque dans les magasins et les restaurants que vous pourriez visiter. En général, les experts ont convenu: pas de masque, pas de client. Les employés, les propriétaires, les gestionnaires et les clients devraient tous en avoir. S’ils ne sont pas utilisés, éloignez-vous, ont déclaré les experts, en particulier dans les régions qui exigent des masques faciaux. Recherchez également des signes sur la porte indiquant aux gens de porter des masques.

Voici des considérations supplémentaires pour les situations que vous pouvez rencontrer:

Vente au détail: C’est un plus si un employé vérifie les masques des clients avant qu’ils n’entrent. Autres choses à rechercher: magasins avec désinfectant pour essuyer les paniers, limites du nombre de personnes à l’intérieur et flèches dirigeant la circulation.

« Je trouve qu’un magasin qui s’est donné la peine de délimiter les endroits où les gens doivent se tenir en ligne à 6 pieds l’un de l’autre indique que le magasin le prend au sérieux », a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin en chef de l’Association of State and Territorial Health. Officiels.

Crédit supplémentaire pour les magasins qui disent prendre des mesures pour améliorer leurs systèmes de ventilation et de filtration. Les grands espaces ou extérieurs sont un signe positif. Mais les petits magasins peuvent également organiser des présentoirs et des marchandises de manière à favoriser la distanciation sociale.

Restaurants: Recherchez des tables bien espacées. L’extérieur l’emporte sur l’intérieur. «Allez dans un endroit où vous pouvez faire une réservation à l’extérieur», a déclaré Benjamin, qui a déclaré avoir récemment dîné à l’intérieur aussi. «Mais il y a des problèmes de circulation d’air, donc à l’extérieur, c’est mieux.»

Salons de coiffure: Les espaces communs doivent être nettoyés régulièrement et le nombre de clients limité. Sélectionnez les salons qui prennent des rendez-vous. Des points bonus si vous pouvez attendre à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils vous appellent ou vous envoient un texto pour vous dire que c’est votre tour.

Gymnases / piscines: Recherchez des installations avec de l’espace pour espacer l’équipement. Les produits de nettoyage doivent être abondants. Les exigences en matière de masque sont meilleures que pas, mais certaines activités rendent l’utilisation difficile. Les cours en plein air sont meilleurs qu’en salle. Les piscines doivent limiter le nombre de personnes dans les couloirs et indiquer aux nageurs d’éviter de se regrouper sur les murs ou dans d’autres zones.

Nettoyage / réparation à domicile: Tara Kirk Sell, chercheuse principale au Johns Hopkins Center for Health Security, a souligné qu’il existe des différences de considérations pour une personne, comme un réparateur, qui est un visiteur occasionnel ou rare, et une personne qui vient régulièrement, comme un femme de ménage. «L’idéal est d’avoir un dialogue ouvert sur les pratiques à suivre et les maladies potentielles avec quelqu’un qui est régulièrement chez vous», a-t-elle déclaré.

Un conseil pour la journée de nettoyage: prévoyez de sortir ou de vous déplacer dans différentes parties de la maison – peut-être au deuxième étage pendant qu’ils nettoient le premier – pour minimiser l’exposition.

Pour les situations plus occasionnelles, comme les réparations, les travailleurs doivent porter des masques lorsqu’ils vous parlent ou entrent dans votre maison. Si toutes les activités sont effectuées à l’extérieur, comme le jardinage ou la réparation d’une clôture, les couvertures faciales ne sont pas une telle préoccupation.

Plescia a déclaré qu’il était préférable de poser de telles questions ou d’indiquer vos besoins lors de la planification du rendez-vous. «Si vous communiquez à l’avance et qu’ils se présentent sans masque, vous pouvez dire:« Nous en avons discuté ».» Pour augmenter d’un cran les choses, renseignez-vous sur la santé du travailleur. Ont-ils été malades? Comment se sentent ils? Ont-ils été testés positifs ou fréquenté quelqu’un qui l’a fait?

Il est également important d’être courtois, a déclaré Sell. «Le propriétaire doit également porter un masque lorsqu’il se trouve dans le même espace que le travailleur. Et évidemment, vous ne voudriez pas organiser une telle visite si vous étiez malade. «

Garderie / camp pour enfants: Si l’établissement est à l’intérieur, vérifiez si les conseillers / soignants portent des masques. À l’intérieur, idéalement, les enfants devraient l’être aussi. Autres questions importantes à poser: les membres du personnel sont-ils régulièrement testés pour le coronavirus? Renseignez-vous sur la politique de congé de maladie. En ont-ils un? S’il s’agit d’un petit endroit, il se peut qu’il n’y ait pas de politique officielle. Mais renseignez-vous sur la capacité des travailleurs à rester à la maison sans perdre leur emploi s’ils sont malades ou séropositifs, a déclaré M. Sell.

Hôtels: Les chambres doivent être nettoyées à fond et, dans le meilleur des cas, libérées au moins plusieurs heures avant votre arrivée. D’autres biens tangibles qui peuvent ajouter la tranquillité d’esprit: des séparateurs en plastique dur entre vous et le personnel de la réception et des limites sur les groupes de personnes se rassemblant dans les halls. C’est encore mieux s’ils ont un enregistrement «sans contact». Une fois dans votre chambre, essuyez les surfaces – tables, interrupteurs et surtout la télécommande du téléviseur. Pensez à apporter votre propre oreiller.

À éviter: Les trois experts ont déclaré de sauter les barres, en particulier les paramètres intérieurs, car il est presque impossible de s’éloigner correctement des autres ou de porter des masques. « Vous allez dans les bars parce que vous appréciez le fait qu’il y ait d’autres personnes là-bas et, quand il y a beaucoup de monde, il est difficile de garder une distance de 6 pieds », a déclaré Plescia. «Quand les gens boivent, ils perdent un peu de jugement et sont plus susceptibles de baisser leur garde.» Les événements sportifs, où les gens «sont juste les uns sur les autres», est un autre tabou, a déclaré Benjamin. Vente recommandée contre les fêtes à la maison ou autres grands rassemblements.

