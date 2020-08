Comme la plupart des lycéens, Joseph Mullen a eu beaucoup de temps libre ce printemps.

Alors que la pandémie de coronavirus commençait à fermer des écoles à travers la Floride en mars, le jeune homme de 18 ans du comté de Broward – qui s’était de plus en plus intéressé à la politique du changement climatique, à la violence armée et à la politique éducative – a rempli un formulaire pour se présenter en tant que délégué pour Le sénateur du Vermont Bernie Sanders à la Convention nationale démocrate de 2020.

Bien que Sanders ait abandonné et que la Convention nationale démocrate – qui a commencé lundi – soit désormais entièrement virtuelle, Mullen n’a jamais arrêté son travail en ligne pour se connecter avec d’autres jeunes délégués.

Le groupe qu’il a créé en mai, The Young Delegates Coalition, compte aujourd’hui environ 225 membres. La plupart sont des partisans de Sanders, bien que le groupe comprenne des délégués du candidat démocrate présumé à la présidence Joe Biden ainsi que des délégués des anciens candidats à la présidentielle Elizabeth Warren et Pete Buttigieg.

Et maintenant, Mullen, un résident de Weston et diplômé de la Cypress Bay High School qui fréquentera l’Université Cornell cet automne, votera virtuellement sur la plate-forme et pour le candidat 2020 cette semaine au congrès, avec les membres du groupe.

«Beaucoup de gens y voient une occasion de cérémonie, mais les délégués ont le pouvoir. Les jeunes réalisent qu’il y a du pouvoir là-bas », a déclaré Mullen. «La pandémie et le virtuel ont permis à de nombreux jeunes de s’impliquer.»

La Coalition des jeunes délégués a travaillé ensemble pour plaider en faveur de certains changements de politique au sein du Parti démocrate, comme la légalisation de la marijuana et l’élimination de la dette étudiante. Et ils ont également poussé le DNC à inclure plus d’orateurs qui, selon eux, représentent l’avenir du parti, arguant que les jeunes élus comme la représentante de New York.Alexandria Ocasio-Cortez devraient avoir plus de temps de parole que l’ancien gouverneur républicain de l’Ohio, John Kasich. .

Mullen a une perspective unique en tant que seul délégué Sanders du 23e district du Congrès de Floride, qui est représenté par l’ancienne présidente du Comité national démocrate Debbie Wasserman Schultz. Wasserman Schulz a démissionné de la présidence de la DNC lors de la convention de 2016 après que les partisans de Sanders se sont opposés à sa gestion de la primaire de 2016.

«Les gens doivent surmonter la perception du DNC comme n’étant pas amical avec les jeunes», a déclaré Mullen. «J’espère que la DNC pourra être à la hauteur de son nom et être plus démocratique. Cette année, il y a eu beaucoup plus d’efforts pour unir le parti et se concentrer sur le fait de battre Donald Trump.

Anthony Santiago, un délégué de Biden âgé de 19 ans de Kissimmee, a commencé à parler avec Mullen sur Twitter en mai. Ils ont élargi leur discussion sur WhatsApp pour inclure d’autres jeunes délégués, âgés de 18 à 35 ans, et ont ensuite déplacé la conversation vers Slack, un outil de chat virtuel fréquemment utilisé sur les lieux de travail.

Au sein du groupe Slack, différents jeunes délégués ont travaillé ensemble sur des communiqués de presse ou des notes de service avant de présenter leur travail à l’ensemble de la Coalition des jeunes délégués pour approbation.

«Notre objectif principal est d’impliquer les jeunes dans la politique et le vote», a déclaré Santiago. «Et à l’avenir, si cela reste ensemble, nous pourrons élire nos jeunes délégués aux bureaux locaux.»

Bien que Mullen et Santiago représentent des candidats différents, ils ont tous deux salué le travail de la campagne Biden avec les délégués de Sanders et leur engagement en faveur de politiques telles que la gratuité des frais de scolarité dans les collèges publics pour les étudiants issus de familles ayant des revenus allant jusqu’à 125 000 dollars.

« Biden est allé plus loin dans sa politique dans le bon sens, je crois », a déclaré Santiago. «Il va pour une université publique gratuite de quatre ans, ce que je pense est une bonne chose à faire. Je crois qu’il essaie effectivement d’obtenir ces [young] votes et gagnez ces votes. »

Sabrina Javellana, la vice-maire de 22 ans de Hallandale Beach et déléguée de Sanders, a déclaré que les délégués de Biden et Sanders du groupe « n’avaient pas vraiment d’animosité ».

« Nous parlons toujours dans notre chaîne Slack de choses totalement différentes », a déclaré Javellana. « S’il y a un problème qui, selon nous, polariserait un groupe de délégués ou un autre, nous n’y touchons pas. »

Biden compte 2 629 délégués engagés à l’approche de la convention, un chiffre qui éclipse les chiffres de la Coalition des jeunes délégués et les 1 038 délégués de Sanders. Alors que de nombreux délégués de Sanders prévoient de voter contre la plate-forme politique du DNC cette semaine, leurs efforts seront principalement symboliques.

Javellana a déclaré que la convention virtuelle et les efforts d’organisation aident à développer la prochaine génération du parti – et que les jeunes peuvent participer à un rythme plus élevé que dans des circonstances normales.

«La pandémie, et toutes les horribles choses qui l’accompagnent, nous ont facilité la participation», a déclaré Javellana. «Participer à un chat vidéo est tellement plus facile pour les jeunes et pour beaucoup de lycéens et d’étudiants. ont été à la maison. Alors que les personnes plus âgées qui ne sont pas aussi expertes en technologie ont du mal avec Zoom ou ont du mal à créer une page Facebook, nous avons poussé les candidats à travers des histoires Instagram. »

Zenaida Huerta, membre de la coalition de 21 ans et déléguée Sanders de Californie qui a également représenté le sénateur du Vermont à la convention de 2016, a déclaré qu’elle pensait que les membres du groupe utiliseraient leur expérience politique comme tremplin vers une carrière politique. .

«Il y a des jeunes et des jeunes délégués qui ont des histoires vraiment intéressantes et dont je sais avec certitude que lors du prochain congrès, ils seront membres du Congrès ou construiront le banc de ce parti», a déclaré Huerta.