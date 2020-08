Le 1er avril 1950, le New York Times publia un titre sensationnel en première page, «U.S. Censors H-Bomb Data; 3 000 exemplaires de magazine brûlés. » La phrase principale de l’article se lisait comme suit: «Gerard Piel, rédacteur en chef du Scientific American, a attaqué hier les politiques de censure de la Commission de l’énergie atomique lorsqu’il a révélé …» L’article a poursuivi en rapportant que le gouvernement avait détruit toute trace de l’original. texte du physicien Hans Bethe, faisant fondre les «limaces de linotype répréhensibles» à l’imprimerie puis incinérant le «dossier complet des preuves» avec ces 3 000 exemplaires imprimés.

Piel, un descendant de la famille qui a brassé la Piels Beer, a été l’un des premiers journalistes à reconnaître les implications de la recherche nucléaire pour la fabrication d’armes, et il a dû faire face à la censure, à la liste noire et à la surveillance. Reporting for Life de 1943 à 1944, Piel reçut un télégramme du Bureau de la censure en temps de guerre avertissant le magazine que certains sujets, tels que «l’énergie atomique» et «l’uranium», étaient désormais classés. «J’ai pris ce télégramme comme une liste de lecture», se souvient Piel. Lors d’une interview avec Piel, Robert W. Wood de l’Université Johns Hopkins a fulminé à propos d’un projet secret de Manhattan qui passait de lourdes commandes pour son équipement de recherche spectroscopique. Le physicien, cependant, a compris le but de l’entreprise classifiée. «Ils sont engagés dans la fabrication de l’arme la plus effrayante», a déclaré Wood à Piel.

Réalisant que «l’ère de l’atome» naissait, Piel s’est entretenu avec des collègues proches de Life au sujet d’une nouvelle publication avec l’indépendance éditoriale pour une discussion éclairée sur les utilisations de la science. Avec le copain de la vie Dennis Flanagan et l’ami de New York Donald H. Miller, Jr., Piel a relancé le Scientific American moribond en 1948 avec une approche éditoriale simple. Des scientifiques de premier plan expliqueraient les développements dans leurs domaines à des lecteurs intelligents, et les éditeurs de Scientific American traduiraient leurs textes alambiqués en prose lisible. Cette formule éditoriale a captivé son public instruit, attirant finalement les essais de plus de 150 lauréats du prix Nobel, dont Albert Einstein, Niels Bohr et Francis Crick.

Après que Piel ait recruté des collègues de Life, le célèbre informateur Whitaker Chambers, alors rédacteur en chef du Time, a déclaré au FBI « qu’un groupe de trois ou quatre personnes a quitté Time et est devenu rédacteur en chef de Scientific American. » Il a également rapporté qu’ils étaient «probablement des sympathisants communistes», ajoutant à tort qu’une «subvention mystérieuse» était devenue disponible pour acheter Scientific American.

En 1950, Scientific American a rejoint le débat sur le nucléaire avec une enquête en quatre parties sur la bombe à hydrogène. Dans le premier volet, le scientifique Louis Ridenour a critiqué la décision de construire cette arme destructrice et condamné la «faillite de notre politique du secret» qui a étouffé le débat public. Un mois plus tard, dans le numéro d’avril 1950, le physicien Hans Bethe a plaidé pour trouver des moyens de «sauver l’humanité de ce désastre ultime» en reconsidérant la décision du président de construire la nouvelle super bombe. Parce qu’il avait fait circuler son brouillon parmi ses collègues, la Commission de l’énergie atomique (AEC) avait vu le manuscrit et télégramma le magazine pour interdire la publication de l’article de Bethe, qui avait déjà fait l’objet d’une partie de sa tournée de presse. Lorsque Piel a demandé des objections spécifiques, l’AEC a répondu que tout détail pouvait compromettre la sécurité nationale. Lors d’une confrontation à huis clos, l’AEC a finalement accepté d’autoriser la publication avec quelques «suppressions rituelles».

Piel a rappelé qu’à ce stade sensible, Miller a demandé aux agents de sécurité de l’AEC: «Eh bien, que faisons-nous des 3 000 exemplaires déjà imprimés du magazine?» Miller a alors suggéré: «Il y a de bons déchiqueteurs là-haut. Mais alors, vous savez, quelqu’un pourrait prendre les morceaux déchiquetés et les remettre ensemble. Peut-être qu’il vaut mieux le brûler, tu ne penses pas? Ignorant le symbolisme après une guerre contre les nazis qui avaient mis en scène des incendies de livres, les hommes de sécurité sourds du ton AEC ont accepté. Tous ces 3 000 exemplaires ont été incinérés – un acte presque sans précédent en Amérique. Ajoutant de la gravité à l’acte, le numéro présentait un essai d’Einstein qui proposait une théorie des champs complète qui maintiendrait la physique ensemble.

Cependant, l’esprit de Piel n’était toujours pas tranquille. Son magazine était «une petite institution très fragile», avec un peu plus de 100 000 exemplaires. «La Commission de l’énergie atomique ou quelqu’un d’autre à tout moment peut divulguer cela au Comité des activités anti-américaines de la Chambre ou à Joe McCarthy», pensa-t-il, «et nous serons cuits. Alors j’ai appelé le New York Times et j’ai dit que j’avais une histoire.

L’incident est devenu ce que Piel a appelé «une sensation du jour au lendemain dans tout le pays» qui l’a protégé des accusations de violation de la sécurité nationale. Un éditorial du Times a soutenu Scientific American, avertissant que «les censeurs … courent le risque de faire beaucoup de mal».

La position de Piel lui a valu l’admiration du public et une surveillance plus étroite du FBI. Des agents ont rapporté que Piel et sa première femme, alors vivant à Greenwich Village, «étaient actifs dans le« 12th Street Neighbours for Peace », qui était lié à la pétition de paix de Stockholm», un groupe de défense des armes nucléaires.

Au plus fort de la chasse aux sorcières de l’ère McCarthy pour les communistes en mai 1953, un sous-comité du Sénat a convoqué le rédacteur en chef de Scientific American Leon Svirsky. Tout en soupçonnant que Svirsky avait été membre d’une cellule communiste secrète du magazine Time, Piel a fourni des conseils qualifiés qui l’ont laissé sortir indemne de l’audience du Sénat.

Alors qu’il enquêtait sur de présumés communistes au sein de l’armée américaine en juillet 1954, le sous-comité de la sécurité intérieure du Sénat a assigné à comparaître le directeur des promotions de Scientific American, Stephen M. Fischer, qui avait été attaché de presse pour la campagne présidentielle progressiste de Henry Wallace en 1948. Avec l’avocat expert fourni par Piel, Fischer a éludé les poursuites en avouant son appartenance au Parti communiste tout en refusant de citer des noms. Mais le cas de sécurité le plus difficile était celui de Piel. Lorsqu’on a demandé à Piel de devenir conseiller pour une revue publiée par le US Public Health Service, son acceptation a nécessité un contrôle de sécurité du FBI. Le bureau a déterminé, a déclaré Piel, « J’étais un subversif et déloyal envers les États-Unis. »

Lors d’un appel devant le Loyalty Board, le FBI a rapporté que Scientific American avait «tourné en dérision» les preuves dans l’affaire d’espionnage atomique de Rosenberg, ce qui, selon Piel, «c’était certainement le cas. Un autre inconvénient était son amitié avec l’astronome de l’Université Harvard Harlow Shapley, un contributeur au magazine et un militant pour la paix qui avait rejeté les accusations du sénateur Joseph McCarthy de sa déloyauté comme «fausses et vagues». Enfin, le rapport du FBI a accusé Piel d’appartenir au Parti travailliste américain, un groupe progressiste allié au maire Fiorello LaGuardia de New York, auquel Piel a dit: «Je l’étais certainement. Même ainsi, son nom a été effacé de la souillure de la déloyauté.

Toute cette dissidence a établi la réputation du magazine pour son indépendance éditoriale, gagnant des abonnés et des annonceurs. En manipulant habilement les forces historiques en jeu – liberté de la presse contre sécurité nationale – Gérard Piel avait fait de sa publication un forum important pour l’analyse critique de la politique scientifique américaine pendant les années les plus froides de la guerre froide.