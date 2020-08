Le 30 mai a été un jour historique pour l’humanité, et c’est que le POT et l’entreprise SpaceX mettre le navire en orbite Dragon d’équipage où les astronautes voyagent Bob Behnken et Douglas Hurley.

Deux mois après son arrivée à Station spatiale internationale (ISS), le astronautes reviendra au terre et ici nous vous disons comment suivre ton tour à la planète bleue.

La mission en charge de l’entreprise du milliardaire Elon Musk Il a été catalogué comme un succès, et maintenant Demo-2 commence son voyage de retour ce 1er août. Il devrait se terminer avec succès aujourd’hui dimanche 2.

Les astronautes de la NASA quittent la station spatiale à bord du vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon https://t.co/szyU0cCclq pic.twitter.com/OJbKNgxD52 – jaqueline moran (@jaque_moran) 2 août 2020

Bob Behnken et Douglas Hurley ils ont été licenciés par une cérémonie sur la Station spatiale internationale. Hier à 16h15, le processus de découplage a commencé et à partir de ce moment, la NASA diffuse en direct, via sa chaîne officielle sur YouTube et NASA TV, le retour des astronautes chez eux.

À quelle heure arrivent-ils sur Terre?

Hier, à 18 h 34 (heure du Mexique), le navire a culminé sur processus de découplage pour commencer le voyage qui les ramènera au terre.

Ce sera vers aujourd’hui, à 13h42, lorsque la capsule du Dragon d’équipage Arrivez dans le golfe du Mexique pour faire le débarquement puis tenez une conférence de presse (prévue à 16h00), après Behnken et Hurley sont revus par l’équipe de médecins.

De retour sans problème, le premier vol spatial commercial de POT et Espace x Cela aura été un succès. Ce voyage donnera-t-il le ton aux humains pour voyager dans un espace de vacances?

Ici dans le Chaîne de la NASA sur YouTube, Vous pouvez suivre le parcours des astronautes:

