BEYROUTH (AP) – Les 10 pompiers qui ont reçu l’appel peu avant 18 heures. – à propos d’un grand incendie dans le port voisin de Beyrouth – ne pouvait pas savoir ce qui les attendait.

La brigade de neuf hommes et une femme ne pouvait pas connaître le stock de nitrate d’ammonium entreposé depuis 2013 le long d’une autoroute très fréquentée, au cœur d’un quartier résidentiel densément peuplé – un danger qui ne faisait qu’augmenter d’année en année.

Eux et presque toute la population de Beyrouth n’étaient tout simplement pas au courant. Ils n’étaient pas au courant des avertissements que les autorités avaient reçus, encore et encore, et ignorés: le nitrate d’ammonium est hautement explosif, utilisé dans les engrais et parfois pour fabriquer des bombes. Le stock se dégradait; quelque chose doit être fait.

Ils savaient, bien sûr, qu’ils vivaient dans un pays dysfonctionnel, son gouvernement en proie à la corruption, au factionnalisme et à la négligence qui causaient tant de douleur et de chagrin. Mais ils ne pouvaient pas savoir que cela conduirait à la pire catastrophe en une seule journée de l’histoire tragique du Liban.

Partout dans la ville, les habitants qui ont remarqué la fumée grise se répandant au-dessus de l’établissement ont été attirés vers les rues, les balcons et les fenêtres, regardant curieusement le feu s’aggraver. Les téléphones ont été sortis des poches et pointés vers les flammes.

Les pompiers se sont entassés dans un camion de pompiers et une ambulance et se sont précipités sur les lieux – et à leur perte.

Il y a sept ans, un navire nommé Rhosus est parti du port géorgien de la mer Noire de Batoumi, transportant 2 755,5 tonnes de nitrate d’ammonium à destination d’une entreprise d’explosifs au Mozambique.

Il a fait un détour imprévu, s’arrêtant à Beyrouth le 19 novembre 2013. Le propriétaire russe du navire a déclaré qu’il était aux prises avec des dettes et qu’il espérait gagner de l’argent supplémentaire en achetant des pièces de machinerie lourde au Liban. Cette cargaison supplémentaire s’est avérée trop lourde pour le Rhosus et l’équipage a refusé de la prendre.

Le Rhosus a été rapidement saisi par les autorités libanaises pour ne pas avoir payé les frais de port. Il n’a jamais quitté le port; il y a coulé en février 2018, selon des documents officiels libanais.

Le port de Beyrouth est considéré comme l’une des institutions les plus corrompues d’un pays où presque toutes les institutions publiques sont criblées de corruption. Les responsables du port sont connus pour accepter des pots-de-vin. Un pot-de-vin d’un importateur, par exemple, garantira qu’une expédition entrante sera mal étiquetée pour obtenir des droits de douane moins élevés – ou échappera complètement aux droits et taxes. Les marchandises confisquées sont parfois vendues en cachette pour un profit.

Pendant des années, les factions politiques au pouvoir au Liban se sont réparties les positions dans le port et les ont distribuées à des partisans – car elles ont des ministères, des entreprises publiques et d’autres installations dans tout le pays.

Le chef des douanes de longue date est connu pour être un fidèle du président Michel Aoun, par exemple, tandis que le chef du port se trouve dans le camp de Saad Hariri, le dirigeant sunnite qui a exercé à plusieurs reprises la fonction de Premier ministre. Le groupe militant du Hezbollah et, plus encore, son allié chiite, la faction Amal dirigée par le président du Parlement, Nabih Berri, ont également des loyalistes au port, bien que le Hezbollah n’ait pas la même influence que, par exemple, à l’aéroport, qui il contrôle et utilise pour transporter des espèces d’Iran.

Le résultat est un port divisé en fiefs factionnels qui ne fonctionnent pas nécessairement ensemble et sont parfois carrément rivaux. Les autorités portuaires individuelles sont parfois plus préoccupées par leurs escroqueries que par le bon fonctionnement. Et les responsables gouvernementaux évitent de regarder de trop près les événements du port pour protéger leurs loyalistes.

Le premier avertissement connu est survenu le 21 février 2014, trois mois après l’accostage du navire au port.

Dans une lettre adressée au département anti-contrebande des autorités douanières, le colonel Joseph Skaff, haut fonctionnaire des douanes, a écrit que le matériel à bord était «extrêmement dangereux et mettait en danger la sécurité publique».

On ne sait pas si Skaff a déjà reçu une réponse ou s’il a envoyé d’autres lettres. Il a été retrouvé mort devant sa maison près de Beyrouth dans des circonstances mystérieuses, peu de temps après sa retraite en mars 2017. Au moins un rapport médical suggérait qu’il aurait pu être assassiné.

Le fils de Skaff, Michel, a déclaré qu’il avait été tué d’un coup à la tête. Il a dit que son père s’occupait d’autres questions sensibles, y compris le trafic de drogue. «Quelqu’un essayait peut-être de cacher ce qui se passe au port», a-t-il déclaré par téléphone depuis son domicile à New York.

Dans les années qui ont suivi, la lettre de Skaff a été suivie d’autres correspondances qui ont fait des allers-retours entre les hauts fonctionnaires des douanes et du port et les membres de la justice et de l’armée.

Le 27 juin 2014, alors que le nitrate d’ammonium était toujours à bord du Rhosus, Jad Maalouf, juge pour les affaires urgentes, a averti le ministère des Travaux publics et des Transports par correspondance que le navire transportait des matières dangereuses et pouvait couler. Il a dit que le ministère devrait s’occuper du navire, enlever le nitrate d’ammonium et «le placer dans un endroit convenable qu’il (le ministère) choisit, et il devrait être sous sa protection».

Il n’est pas clair s’il y a jamais eu une réponse. Les fonctionnaires du ministère n’ont pas répondu aux demandes de l’Associated Press demandant des commentaires.

En octobre 2014, le nitrate d’ammonium a été transféré dans l’entrepôt 12 du port, qui contient les matériaux saisis.

Un expert en chimie médico-légale, mandaté par les tribunaux et les propriétaires du nitrate d’ammonium, a jeté un coup d’œil sur le stock peu après. Il était «en très mauvais état», a-t-elle déclaré dans son rapport de février 2015. La plupart des sacs – selon elle, plus de 1 900 des 2 750 sacs – ont été déchirés et leur contenu s’est répandu. Certains cristaux s’étaient assombris, signe de décomposition. Les sacs étaient empilés si au hasard qu’elle ne pouvait pas les compter pour être sûre que tous étaient toujours là.

L’inspecteur a recommandé que les produits chimiques soient éliminés conformément aux directives environnementales. Son reportage a été découvert par Riad Kobaissi, un journaliste d’investigation à Al Jadeed TV qui a suivi la corruption au port et au sein des autorités douanières depuis 2012.

Le 26 octobre 2015, le commandement de l’armée a demandé aux douanes d’échantillonner le matériau et de vérifier le niveau d’azote «et sur cette base, nous pouvons donner une suggestion à leur sujet».

Le chef du service des douanes de l’époque, Shafeeq Merhi, a écrit en février 2016, affirmant qu’un expert avait constaté que le niveau d’azote était de 34,7%, un niveau très élevé et dangereux, bien au-dessus de la concentration acceptable d’environ 11%.

Le commandement de l’armée a répondu en avril suivant, disant qu’il n’avait pas besoin de nitrate d’ammonium. Il a demandé aux douanes de contacter la libanaise Explosives Co. – un fabricant d’explosifs pour la construction de routes et de tunnels et pour l’implosion de structures – pour voir si cette société privée pouvait l’utiliser.

Sinon, le matériel doit être exporté aux frais de l’armateur qui l’a amené au Liban, a indiqué l’armée dans sa lettre.

Un administrateur de Lebanonese Explosives a déclaré à l’AP qu’il n’était «pas intéressé par l’achat de matériel confisqué car nous ne savions pas d’où ils venaient, quelle en est la qualité ni son expiration».

Merhi et son successeur en tant que chef des douanes, Badri Daher, ont envoyé plusieurs lettres au cours des années suivantes aux tribunaux des affaires urgentes, mettant en garde contre le danger et demandant l’autorisation de vendre le matériel ou une décision sur un autre moyen de s’en débarrasser.

Daher a déclaré à l’AP et aux autres médias qu’il n’avait jamais reçu de réponse du tribunal. Mais Kobaissi, le journaliste d’enquête, a trouvé des documents montrant que le tribunal avait répondu à chaque fois qu’il n’était pas compétent et que le ministère des Travaux publics devait trancher.

Au fil des ans, les Libanais ont construit et acheté une propriété de luxe en face du port, une marina de Beyrouth à proximité comprenant des restaurants, des cafés et des magasins de détail a été construite, des concerts ont été organisés, des enfants ont fait du vélo et les travailleurs vaquaient à leurs occupations quotidiennes, inconscients de l’immense » bombe « en attente d’exploser.

À un moment donné, quelqu’un a battu une porte de l’entrepôt 12 et a percé un trou dans l’un de ses murs.

Quand n’est pas connu. Cela a été rapporté lorsque la sécurité de l’État a inspecté le site cet été. Dans un rapport du 20 juillet, il a averti que la «porte numéro 9 de l’entrepôt avait subi un coup au milieu, la repoussant suffisamment du mur pour permettre à quiconque d’entrer et de voler le nitrate d’ammonium». Il a également noté le trou dans le mur et a souligné qu’il n’y avait pas de garde à l’entrepôt, «rendant le vol encore plus facile».

Le rapport adressé au président Michel Aoun et au premier ministre d’alors Hassan Diab prévient que des voleurs pourraient voler le matériel pour fabriquer des explosifs. Ou, dit-il, la masse de matériel pourrait provoquer une explosion «qui détruirait pratiquement le port». Kobaissi a partagé le rapport avec l’AP.

Aoun est en fonction depuis 2016. Après l’explosion, il a déclaré que le rapport de la sécurité de l’État était la première fois qu’il entendait parler du stock dangereux. Il a dit qu’il avait immédiatement ordonné aux agences militaires et de sécurité de faire «ce qui était nécessaire» – bien qu’il ait ajouté qu’il n’avait aucune autorité sur le port.

Après avoir été critiqué par des politiciens rivaux et sur les réseaux sociaux pour ne pas en faire plus, le bureau d’Aoun a publié une nouvelle déclaration disant que son conseiller militaire avait immédiatement transmis le rapport de sécurité de l’État au Conseil supérieur de la défense, le principal organe de défense du pays.

Mais un responsable gouvernemental a déclaré que les agences de sécurité avaient envoyé à plusieurs reprises des avertissements directement au gouvernement.

«Le même mémo a été envoyé à peu près chaque année depuis l’arrivée de ce navire, et il est devenu clair que tout ne bougeait pas. Donc, c’était comme une tradition et ce n’était pas considéré comme prioritaire », a déclaré le responsable à AP, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Kobaissi, le journaliste d’investigation, a déclaré que toutes les factions politiques du pays bénéficiaient de l’utilisation du port à des fins de favoritisme et de la plupart des transactions douteuses négligées. Il a déclaré que de nombreuses personnes étaient au courant de l’avertissement initial de Skaff, y compris l’ancien pointeur du Hezbollah au port.

Les fonctionnaires des ports et des douanes «sont un gang, une mafia, nommé par un gang mafieux qui est arrivé au pouvoir à l’issue d’un processus électoral», a déclaré Kobaissi à l’AP.

Il pense que les responsables du port tentaient de trouver une couverture légale pour vendre le nitrate d’ammonium et écumer une partie de l’argent. Il a noté qu’un programme similaire avait été mis en place dans le passé lorsque des conteneurs d’amiante confisqués étaient vendus aux enchères. Il a dit qu’il y avait de nombreux cas de fonctionnaires du port profitant des expéditions saisies, même en gardant certains produits – comme les Mini Coopers – pour eux-mêmes.

Le chef des douanes Daher et le chef du port, Hassan Koraytem, ​​font partie des personnes arrêtées à la suite de l’explosion.

Dans l’après-midi du 4 août, selon les responsables de la sécurité, trois métallurgistes qui travaillaient depuis plusieurs jours pour souder la porte numéro 9 cassée de l’entrepôt 12 ont terminé le travail et ont quitté les installations.

La cause de l’incendie d’origine n’a toujours pas été déterminée et est au cœur de la présente enquête. Certains se sont demandé si le soudage pouvait avoir déclenché des stocks de liquides inflammables utilisés dans la fabrication de détergents, ainsi que des tonnes de feux d’artifice qui étaient également conservés dans l’entrepôt 12. D’autres possibilités telles que le sabotage sont également à l’étude. Les métallurgistes, qui ont été embauchés pour réparer la porte par les autorités portuaires en réponse au rapport de sécurité, ont été arrêtés pour interrogatoire, selon des responsables de la sécurité.

Peu de temps après l’arrivée des 10 pompiers au port, ils ont envoyé un appel urgent au quartier général, demandant des renforts. Des photos qu’ils ont envoyées de leurs téléphones portables à leurs collègues les montraient en train d’essayer d’ouvrir la porte de l’entrepôt 12.

«Lorsqu’ils nous ont appelés, ils ont dit qu’ils entendaient le bruit des feux d’artifice», a déclaré le chef des pompiers de Beyrouth Nabil Khankarli à l’AP.

Personne n’a dit aux secouristes que des matières dangereuses étaient stockées dans l’entrepôt. Aucun responsable du port n’était même là pour les aider à ouvrir la porte, a déclaré Khankarli.

Une deuxième équipe a sauté dans leurs véhicules et s’est dirigée vers le port. Partout dans la ville, on pouvait voir des flammes et le pilier de fumée noire se déverser dans le ciel, éclairés par des feux d’artifice éclatants. De nombreux habitants rapporteraient plus tard avoir entendu un avion à réaction ou un drone et supposer qu’il était israélien, car Israël envoie des vols de reconnaissance au-dessus du Liban presque quotidiennement. Aucune preuve n’a encore émergé d’avions de guerre.

Il y a eu une première explosion, envoyant des débris déchiquetés dans l’air. Cette première explosion, les survivants raconteront plus tard, envoya certains qui avaient observé le feu se précipiter pour se mettre à l’abri.

Douze secondes plus tard, à 18 h 08, le nitrate d’ammonium a explosé dans l’une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées.

En un instant, une explosion avec la force de centaines de tonnes de TNT aspirée dans l’air – une vidéo montrait une vitrine de magasin de luxe explosant vers l’extérieur sous l’effet de l’aspiration, pulvérisant une mariée et un marié prenant leur vidéo de mariage sur le trottoir à l’extérieur – puis déchaînée sa puissance à travers la ville.

Il a soufflé un cratère de près de 200 mètres de large hors du port où se trouvait autrefois l’entrepôt 12, et de l’eau de mer s’est déversée pour le remplir. Le port a été nivelé. Un silo à grains juste à côté de l’entrepôt a été déchiqueté et cisaillé en deux – bien que son volume massif ait partiellement protégé des sections de la ville de l’explosion. À des kilomètres à la ronde, dans les maisons des gens, dans les magasins et les hôpitaux, les fenêtres ont été brisées, les portes cassées de leurs gonds, plafonds ou murs soufflés dans un tourbillon vicieux sur ceux à l’intérieur.

Alaa Saad et ses amis étaient en train de plonger, à environ 2,5 kilomètres au large de Beyrouth, lorsqu’ils ont commencé à entendre des bruits venant de la direction du port et ont vu la fumée. Était-ce des feux d’artifice? Munition?

«Il y avait beaucoup d’éclairs à l’intérieur de la fumée», dit-il. Il a entendu une sorte d’éruption, comme un volcan. «Quelque chose qui bouillait beaucoup», dit-il.

«Cinq secondes se sont écoulées, et c’est là que j’ai vu le nuage ou la vague qui venait vers nous à très grande vitesse», a-t-il déclaré. «C’était une vitesse folle. Je ne pouvais même pas penser si je voulais sauter à l’eau ou rester sur le bateau.

Saad est tombé sur le pont. Un ami est tombé dans l’eau.

«Après cela», a-t-il dit, «je pensais que c’était la fin de Beyrouth ou la fin du monde ou la guerre avait commencé.»

Plus de 6 000 personnes ont été blessées et au moins 180 ont été tuées – parmi lesquelles les 10 premiers intervenants. Il faudrait des jours de recherche avant que des collègues ne trouvent tous leurs corps dans les décombres.

Près de trois semaines plus tard, les théories abondent. Dans ce pays profondément polarisé, certains ont tourné leurs soupçons vers le Hezbollah, qui maintient un énorme stock d’armes dans le pays et domine sa politique. Un membre du groupe militant a été condamné à six ans de prison après avoir été arrêté à Chypre en 2015 en relation avec la saisie de neuf tonnes de nitrate d’ammonium dans une maison où il résidait.

Une équipe d’enquête qui comprend Kobaissi, travaillant avec The Organized Crime and Corruption Reporting Project, a découvert que le propriétaire fantôme du Rhosus était en fait un chypriote qui devait de l’argent à une banque libanaise liée au Hezbollah – ce qui soulevait des spéculations selon lesquelles il aurait introduit le nitrate d’ammonium pour le groupe. L’homme d’affaires, Charalambos Manoli, a démenti le rapport, insistant auprès de l’AP sur le fait qu’il avait vendu le navire en mai 2012.

D’autres ont colporté une théorie selon laquelle les rivaux du groupe avaient cherché à accumuler l’engrais pour l’utiliser comme explosifs dans la guerre en Syrie voisine.

Les documents montrent clairement une négligence et un échec; la question de savoir si quelque chose de plus a déclenché l’explosion dépend d’une enquête qui, jusqu’à présent, a semblé comme prévisible lente et inefficace.

Le chef des pompiers, Khankarli, est furieux. Tant de destruction. Tant d’effusion de sang. Tout cela évitable.

«Nous attendons l’enquête», a-t-il déclaré. «Mais ce qui est parti ne peut pas être récupéré.»