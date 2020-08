Un article sur les femmes ingénieurs, publié en 1908, a un début prometteur: si les femmes fréquentent des écoles techniques et ne sont pas légalement empêchées de travailler dans une forge ou une entreprise, pourquoi se heurtent-elles à tant d’obstacles à l’emploi? Un lecteur en 2020 qui découvre une question aussi socialement progressiste dans les archives de Scientific American anticipe une discussion sur la discrimination sexuelle. Peut-être que des femmes comme Emily Warren Roebling, qui a repris le rôle de son mari en tant qu’ingénieur en chef dans la construction du pont de Brooklyn après qu’il soit devenu cloué au lit, seront retenues pour leurs contributions dans le domaine. L’article comportera sûrement la voix de Nora Stanton Barney, qui s’était récemment battue pour devenir la première femme acceptée comme membre junior de l’American Society of Civil Engineers et était active dans le mouvement pour le suffrage.

Hélas non. L’auteur Karl Drews l’explique simplement: les obstacles «sont inhérents à la nature de l’affaire et sont dus à la faiblesse relative des femmes, tant corporelle que mentale». Il précise: «Le travail de l’ingénieur est créatif au sens le plus élevé du terme. De son cerveau jaillissent les merveilles de l’industrie moderne, « contrairement aux femmes, » dont les performances remarquables se sont jusqu’ici limitées aux arts reproductifs. » Le chemin vers l’atelier prend «des mains boursouflées, pas des poteries dilettantes et des observations». Drews déclare que même «la femme la plus résolue et la plus infatigable» ne peut surmonter ces difficultés. Son raisonnement est solide, dit-il, car il n’y a pas eu «de grande femme compositrice, peintre ou sculpteur». Même «les meilleures romancières sont surpassées par les hommes».

Après avoir tiré ces conclusions dans les premiers paragraphes, Drews fait quelque chose de plus insidieux: il invoque des données pour étayer son cas. L’auteur a envoyé une lettre d’enquête à des dizaines de firmes d’ingénierie et de sociétés techniques pour «obtenir des informations précises sur le sujet». Mais il manipule les résultats de l’enquête triés sur le volet pour confirmer sa thèse. Drews dénigre les quelques femmes qui arrivent en attaquant sans fondement leurs compétences; le seul ingénieur qu’il juge digne est uniquement «masculin». Lorsque Drews découvre que certaines femmes du recensement américain s’identifient comme chaudronnières, il demande à un institut de génie électrique si cela peut être vrai. Ils répondent qu’ils sont «trop chevaleresques» pour permettre une telle chose. Et pouf! Ces carrières de femmes cessent d’exister.

Dans les termes d’aujourd’hui, nous dirions que l’auteur met en lumière les expériences des femmes ingénieurs alors qu’il ne les efface pas carrément. Bien que l’article soit d’un ton scandaleux, il est encore plus instructif en tant qu’étude de cas sur la façon dont les pièges de la science ont parfois été mal utilisés dans ces pages pour soutenir l’oppression systémique. Sous le couvert de preuves empiriques, Drews et d’autres écrivains ont enraciné la discrimination en la présentant comme une vérité irréprochable.

C’est impossible pour faire une évaluation exhaustive des erreurs du magazine, mais nous avons parcouru nos archives à la recherche de certaines des plus illustratives. Notre identité a considérablement changé au fil des décennies, passant d’un recueil d’inventions au dynamisme industriel, en passant par le reportage sur des événements scientifiques et des experts expliquant leurs recherches jusqu’à aujourd’hui, où une approche journalistique guide la couverture. Une chose qui est restée assez cohérente, cependant, est la position du magazine selon laquelle la science pourrait répandre la prospérité et résoudre les problèmes du monde.

En 1856, les éditeurs, qui critiquaient la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) comme «peu pratique» (trop d’articles sur le système solaire, pas assez sur les codes de sécurité de la construction), écrivaient: «Qu’est-ce que la science? mais des faits bien arrangés issus de l’étude et de l’observation? Ce n’est pas simplement une spéculation – une hypothèse – c’est une vérité positive. Comment étrangement arrogant. S’il était aussi simple d’établir et de véhiculer une réalité partagée, nous n’aurions pas eu besoin de consacrer un numéro entier en 2019 à la déformation de la vérité, à la rupture de la confiance, au chaos de la désinformation. Le port de masques et la réduction des gaz à effet de serre ne seraient pas des enjeux politiques. Aujourd’hui, nous serions plus enclins à dire que la science peut expliquer les problèmes du monde, y compris ceux qu’elle a contribué à créer.

De nos jours, lorsque nous délibérons sur des propositions d’articles et une stratégie éditoriale, nous réévaluons le statu quo et nous nous posons des questions plus profondes: qu’est-ce qui fait de quelqu’un un expert? Qui interroge les données? Quelles sont nos responsabilités en tant que gardiens? Qui manque à nos pages? Parce que lorsque nous regardons en arrière, il est plus facile d’identifier les voix et les idées que nous avons publiées qui ont causé du tort; il est plus difficile d’évaluer ce qui a été perdu en négligeant ou en excluant des personnes et des perspectives qui auraient pu façonner les connaissances pour un monde meilleur, plus sûr et plus juste.

La science est faite par des humains faillibles, et le travail des éditeurs (également des humains faillibles) est de l’évaluer avec scepticisme tout en respectant l’expertise. Pendant une grande partie de son histoire, Scientific American s’est taillé une niche entre le journalisme et les revues à comité de lecture. Ce modèle hybride, cependant, nous a également donné une large place sans limites claires. Nous pourrions opérer dans les deux espaces sans avoir à respecter les règles de l’un ou de l’autre. Tant qu’un article pouvait être classé comme scientifique dans son approche, n’était pas trop marginal et, plus important encore, était rédigé par une personne de réputation appropriée (c’est-à-dire principalement des hommes d’élite, blancs et plus âgés), il y avait un attitude éditoriale de «tout est permis». Et trop souvent, quelque chose a fait.

Pendant plus de 100 ans, nous avons vénéré les types d’inventeurs-entrepreneurs avec un ton qui sapait l’esprit de collaboration de la science tout en ignorant les contributions des femmes et des universitaires non blancs. Ce faisant, nous avons perpétué le mythe du génie masculin excentrique dont les découvertes naissent de sa seule brillance. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si des générations d’hommes qui ont absorbé grâce à notre couverture que la plus haute aspiration «scientifique» était de devenir riche en inventant une technologie pratique ont contribué à engendrer les titans de la technologie d’aujourd’hui, qui prennent tout le crédit pour (et le contrôle) leurs produits tout en se dérobant à la responsabilité des conséquences que ces produits auraient sur la société.

Au nom du progrès (et du destin manifeste), nous avons souvent dénigré les connaissances qui menaçaient l’expansion de la civilisation occidentale. Dans une colonne de 1868, les rédacteurs en chef se prononcent sur un rapport du général William Tecumseh Sherman sur la manière dont les «affaires indiennes» entravent la construction des chemins de fer. Sherman, comme vous vous en souvenez peut-être, est tristement célèbre pour son style de guerre «terre brûlée» contre l’armée confédérée et les Amérindiens. Mais les rédacteurs en chef de Scientific American ne pensaient pas que Sherman était assez agressif: «Les Indiens doivent être sommairement et complètement étouffés … Ils sont les plus perfides, ainsi que les plus inhumains, de toutes les races barbares. Plus tard cette année-là, Sherman a lancé une campagne effroyable pour anéantir l’une des ressources les plus importantes pour de nombreuses tribus des Grandes Plaines en massacrant des millions de bisons et en anéantissant presque l’espèce. Affamés et traumatisés, les tribus ont été contraintes de réserver.

Avance rapide vers le présent, lorsque nous faisons face aux inondations des villes, aux océans surexploités et aux sols appauvris. Imaginez si, au XIXe siècle, les rédacteurs de Scientific American envoyaient des correspondants pour rédiger des rapports ouverts d’esprit sur la gestion des ressources et les modes d’alimentation des peuples autochtones. Peut-être auraient-ils appris comment le pâturage des bisons aide à maintenir des sols fertiles, un «service écosystémique» que le bétail ne fournit pas. Dans un renversement tardif, les scientifiques se tournent vers les communautés autochtones pour apprendre à vivre de manière durable et à encourager la biodiversité. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat s’appuie de plus en plus sur les connaissances et les voix autochtones pour évaluer comment l’humanité peut le mieux s’adapter à un monde en mutation.

Au XIXe siècle, Scientific American a publié des articles qui légitimaient le racisme. Le magazine a vigoureusement plaidé pour le système des brevets et sa voie vers la richesse – mais uniquement pour les Blancs. En 1861, les éditeurs ont écrit que même les Noirs américains libres ne pouvaient pas obtenir de brevets, car ils n’étaient «pas considérés comme des citoyens» et ne pouvaient pas se défendre contre la contrefaçon devant les tribunaux.

En 1871, Charles Darwin avait conclu que tous les humains vivants descendaient du même stock ancestral. Les principaux anthropologues allemands faisaient la promotion de «l’unité psychique» de tous. Mais rien de tout cela n’a arrêté la montée du racisme scientifique, y compris de fausses idées sur le déterminisme biologique. Le 5 octobre 1895, le magazine a publié un discours du président de l’AAAS Daniel G. Brinton, dans lequel il soutient que «les races noire, brune et rouge se différencient tellement anatomiquement du blanc … elles ne pourraient jamais rivaliser avec ses résultats. par des efforts égaux. Dès l’utérus, dit-il (n’offrant que son opinion comme preuve), la race d’une personne détermine «ses goûts et ses ambitions, ses peurs et ses espoirs, son échec ou son succès».

Brinton et sa cohorte n’étaient pas des scientifiques malheureux dont la recherche était pervertie pour une politique néfaste. Le but le plus élevé de l’anthropologie, a écrit Brinton, est de mesurer les «particularités» des «races, nations, tribus» afin que les gens puissent être gouvernés en fonction de leur «sous-espèce». Ces différences «fournissent le seul fondement sûr de la législation; pas des notions a priori des droits de l’homme. » En 1896, moins d’un an après la publication du discours de Brinton, la Cour suprême des États-Unis a statué dans Plessy c. Ferguson que les écoles et autres établissements «séparés mais égaux» étaient légaux. Comme l’a expliqué la juge de la Cour suprême de Californie, Loren Miller, dans un livre de 1966, la décision «a introduit clandestinement le darwinisme social dans la Constitution».

Scientific American a également largement couvert l’eugénisme. Les racines intellectuelles de l’eugénisme cherchaient à améliorer l’espèce humaine par l’élevage. Bien avant que cela ne devienne l’obsession du régime nazi, les préjugés raciaux et de classe étaient devenus évidents – pourtant nous avons continué à couvrir l’eugénisme de manière neutre plutôt que critique. Avec la prolifération des deux côtés -isme, nous avons permis aux contributeurs de cacher des agendas politiques racistes sous le couvert de la science. Les articles écrits contre l’eugénisme étaient souvent qualifiés de «l’opposition».

Même après qu’un rédacteur a fait valoir, en 1932, qu’un manque de connaissances sur la génétique et les influences environnementales et des tests d’intelligence peu fiables signifiaient que les eugénistes trompaient «la race humaine faussée», des articles promouvant l’eugénisme en tant que consensus scientifique continuaient de paraître dans le magazine . En 1933, un néo-malthusien a promu le contrôle des naissances, mais uniquement pour empêcher la reproduction de «défectueux». (Les deux photographies d’accompagnement sont une foule de personnes dans ce qui ressemble à une ligne de pain à côté d’un groupe de cobayes en cage.) L’année suivante, le président de la Human Betterment Foundation a écrit que «la tendance à la dégénérescence raciale est évidente dans les statistiques. bien connu qu’ils n’ont pas besoin d’être répétés ici. (Une citation tirée de l’article présente «le célèbre chirurgien viennois» Adolf Lorenz affirmant que la stérilisation eugénique «finira par arriver dans tous les pays civilisés comme un moyen de se débarrasser de l’écume de l’humanité.») En 1935, un article s’intitulait de façon inquiétante « La chose la plus étrange à propos des Juifs.

Nous ne disons pas que le magazine aurait dû ignorer le sujet de «l’amélioration humaine» – il faisait partie du zeitgeist et ses fausses idées sur l’infériorité génétique liée à la race, l’ethnicité et la classe devaient être démystifiées. Mais les mêmes éditeurs qui ont reconnu que l’eugénisme était une pseudoscience dangereuse n’auraient pas du tout dû donner une plate-forme aux eugénistes.

Les années de la Seconde Guerre mondiale ont été une période de faible qualité éditoriale en général; la marque a été sauvée et réinventée par différents propriétaires en 1948. Le nouveau rédacteur en chef Dennis Flanagan a dit plus tard à Mary Carol Zuegner (qui a écrit sa thèse de doctorat sur Scientific American) qu’il était «un grand partisan du contexte». Ce principe a inauguré un travail d’une plus grande intégrité, dont certains sont devenus encore plus pertinents avec le temps. Dans les années 1960, des articles sur le racisme placent le besoin de changement au niveau institutionnel. L’une utilise des données d’enquête pour montrer que les émeutes ne sont pas attribuables au comportement individuel mais à la «théorie des opportunités bloquées». En avril 1967, des études psychologiques montrent que les troubles raciaux se poursuivront jusqu’à ce que la communauté noire obtienne «un véritable pouvoir politique et économique».

Mais des articles comme ceux-ci ne nient pas que notre couverture a encouragé le racisme systémique, et il est effrayant de ressentir les effets de cet héritage sur notre crise pandémique actuelle. Les Américains qui sont prêts à sacrifier la vie de personnes handicapées, pauvres, âgées ou appartenant à des groupes historiquement opprimés pour que l’économie américaine puisse «revenir à la normale» ressemblent à des eugénistes des temps modernes. Comment expliquer autrement l’acceptation que certains d’entre nous sont intrinsèquement plus dignes de la vie que d’autres? Prôner le «retour à la normale» en 2020 n’est pas si différent de protéger «la structure sociale saine» de 1933. Scientific American a contribué à la programmation selon laquelle «normal» et «sain» pour certains signifie oppression et mort pour d’autres.

Dans sa thèse, Zuegner a analysé comment Scientific American a couvert le procès de 1925 d’un instituteur du Tennessee, John T. Scopes, dont le crime était d’enseigner l’évolution. Elle écrit: «La position éditoriale du magazine, exprimée en petites notes dans ses pages d’opinion, était nonchalante parce que les éditeurs étaient si sûrs du résultat que la science prévaudrait.»

Cette foi fondamentale est maintenant notre illusion la plus dangereuse. Vous aussi, cher lecteur, pourriez vous y appuyer pendant ces temps cataclysmiques. Il peut être facile de rire de la popularité du mouvement de la terre plate, de rejeter la conspiration comme stupide. Il est moins amusant d’apprendre que seulement la moitié des Américains dans un sondage de 2020 ont déclaré qu’ils recevraient un vaccin contre le coronavirus lorsqu’il deviendrait disponible. Ce serait une erreur flagrante si nous, éditeurs, ne comprenions pas comment ces positions «antiscience» sont enracinées dans des forces similaires, y compris une montée de la méfiance institutionnelle, une désinformation généralisée, l’héritage du racisme scientifique et une croyance obstinée que nous pouvons combattre le chaos si nous publions simplement plus de «faits bien organisés».

Après tout, Scientific American n’est plus le système de diffusion par excellence de la science au public. Personne ne le fait. Nous sommes un nœud dans un écosystème d’informations vertigineux où l’attention va au bruit le plus fort.

Reconnaître cette attitude de «science comme autorité» signifie que nous pouvons mieux servir un public profondément confus. Nous nous sentons aussi dépassés que vous par les problèmes de notre monde et nous pensons que cette humilité est une bonne chose. Cela signifie que nous sommes conscients des défis auxquels nous sommes confrontés, que nous examinons nos hypothèses. Affronter notre histoire nous donne le courage de comprendre les limites de notre époque et de les dépasser.

Avec la flambée des infections à coronavirus dans une grande partie des États-Unis, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Si Scientific American veut aider à façonner un avenir plus juste et plus prometteur, nous devons apprendre de l’arrogance et des exclusions de notre passé. Non seulement parce que c’est juste, mais parce que la puissance de la connaissance scientifique est plus forte pour elle. Et si vous êtes un scientifique autochtone qui étudie le pâturage des bisons et que vous envisagez d’écrire un article pour nous sur la restauration des prairies, nous serions honorés de vous entendre. Nous regrettons sincèrement que la reconnaissance ait eu 175 ans de retard.

Crédit: Moritz Stefaner et Christian Lässer

Pour plus de contexte, voir «Visualiser 175 ans de mots dans Scientific American»