Le sport se joue dans des stades vides. Les Jeux olympiques ont été reportés. Les équipes professionnelles d’athlétisme sont isolées et leurs saisons réduites – à des niveaux de succès variables. Mais les organisations d’athlétisme ne sont pas les seules à essayer de déterminer à quoi ressemble la compétition à l’époque du COVID-19. Les concours pour les jeunes STEM peuvent avoir une empreinte plus petite et attirer moins de titres, mais ils sont tout aussi importants – et leur perte tout aussi écrasante – pour les étudiants qui y participent.

Lorsque les États-Unis ont commencé à reconnaître la portée du COVID-19 au début du printemps, de nombreuses compétitions de jeunes STEM ont commencé ce qui aurait dû être le dernier swing de leur saison. Les plans qui avaient pris forme au fil des mois ou des années devaient être repensés ou abandonnés en quelques semaines ou quelques jours. Il ne s’agissait pas seulement des étudiants le jour du concours; il s’agissait du voyage et du logement de ces étudiants et de l’armée de volontaires (souvent plus âgés) venant tous au même endroit. Avec la fermeture des écoles et la réduction des déplacements dans tous les domaines, beaucoup n’avaient d’autre choix que d’annuler. Certains ont reporté avec optimisme les échéances du printemps, reprogrammant ce qui serait sûrement un juin ou un juillet plus stable. Pour les étudiants américains, ce paysage plus stable ne s’est pas encore matérialisé.

L’une des compétitions qui a pu passer d’un report précoce à une nouvelle vision plus tardive a été la recherche de talents scientifiques Regeneron. Maintenant dans sa 79e année, la STS reconnaît l’excellence de la recherche originale menée par des étudiants américains individuels en dernière année de lycée. Les près de 2000 candidatures envoyées en novembre sont examinées par des équipes de scientifiques titulaires d’un doctorat qui évaluent les projets dans leur domaine pour identifier les 300 premiers. Ces 300 premiers sont ensuite réduits par une équipe interdisciplinaire de juges à 40 finalistes. En règle générale, les 40 meilleurs voyagent lors d’un voyage payé à Washington pour participer à des entrevues, présenter leurs recherches et réseauter avec des scientifiques et des dirigeants politiques. Ensuite, les gagnants sont annoncés et les prix sont distribués aux meilleurs concurrents.

Typiquement.

En mars dernier, l’équipe de direction de la STS de la Society for Science & the Public n’était qu’à quelques jours d’accueillir leur top 40 à D.C. Ils ont examiné les risques et ont décidé de reporter le concours. En quelques jours, les bureaux de la Société ont été fermés et les employés ont été envoyés travailler de chez eux. Dans une grande partie du pays, les taux d’infection sont bien plus élevés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en mars. En mai, il était clair que les dernières étapes de la recherche de talents scientifiques Regeneron 2020 devraient être virtuelles, sinon elles n’auraient pas lieu du tout.

Maya Ajmera, présidente-directrice générale de la Society for Science & the Public et éditeur de Science News, a déclaré que le pivot dramatique ne se limitait pas à la simple mise en ligne d’une session d’affiches. Les finalistes qui viennent à D.C. participent à une série d’entretiens, de réunions avec des représentants d’organisations et d’écoles sur les opportunités futures, des activités de liaison légères au sein du groupe, etc.

Ils sont devenus créatifs. Sur le plan professionnel, il y avait des rendez-vous virtuels d’éducation, des discussions de stage et des entretiens. Plus personnellement, il y avait des spectacles, un spectacle de talents virtuels, une soirée de jeux scientifiques, du yoga, une salle d’évasion virtuelle et même des cours de danse K-pop depuis la Corée du Sud. Ajmera a participé à certains des spectacles, partageant certains des livres pour enfants qu’elle a publiés.

Ajmera a déclaré que les entretiens posaient un défi particulier lorsqu’il s’agissait de maintenir tous les étudiants sur un pied d’égalité. Plutôt que de parcourir les salles avec trois juges en personne, les concurrents devaient rencontrer leurs quatre jurys pendant deux jours virtuellement. La Société a envoyé aux 40 finalistes le même ordinateur portable de location, une webcam haute définition, des kits d’éclairage professionnels, un point chaud, un arrière-plan virtuel normalisé et une chemise assortie. Les juges ont reçu le même matériel, pour éviter que des problèmes de connectivité ne créent des problèmes de part et d’autre. De plus, du personnel supplémentaire était à chaque appel pour résoudre les problèmes techniques au fur et à mesure qu’ils se présentaient.

Étant donné que le concours s’est toujours concentré sur la recherche individuelle, ce n’est pas la première fois qu’il prend des mesures pour soutenir l’équité. La section «Recherche à domicile» du site Web comprend non seulement un cours intensif sur les statistiques et des guides sur l’utilisation d’un téléphone intelligent pour la collecte de données, mais également des liens vers de vastes ensembles de données scientifiques accessibles au public. Étant donné que les étudiants qui conçoivent des projets de recherche pour l’année à venir seront probablement confrontés à des difficultés supplémentaires à utiliser des laboratoires ou des configurations techniques plus avancées, ces ressources peuvent s’avérer encore plus utiles. « Tout comme nous devions faire un pivot », a déclaré Ajmera, « les enfants vont aussi faire un pivot. » L’adversité étant souvent un puissant moteur d’innovation, elle est ravie de voir les résultats.

Un événement en particulier a été un tel succès que le nouveau format est susceptible de rester. L’exposition publique de projets, qui ouvre au public des présentations d’étudiants sur leurs recherches, attire généralement environ 500 personnes. L’exposition en ligne a attiré cette année plus de 3 000 inscriptions, dont certaines de l’étranger. Ajmera est enthousiasmée par l’opportunité d’élargir la portée de ses étudiants, ainsi que par le potentiel d’un accès plus équitable à ceux qui pourraient être intéressés à en savoir plus mais ne peuvent pas faire le voyage.

Même si les lauréats de cette année avaient terminé leurs recherches en novembre de l’année dernière, certains aspects de leurs projets devraient inspirer ceux qui pourraient concourir dans des contextes inattendus cette année. La gagnante de la première place Lillian Kay Petersen a inventé un outil simple pour prédire les récoltes au début d’une saison de croissance. Son travail a été construit sur des images satellites et testé par rapport aux données sur les cultures nationales, prédisant efficacement les rendements des cultures dans plusieurs pays africains à partir de son propre bureau.

Le gagnant de la deuxième place, Jagdeep Bhatia, a également créé son projet sur l’ordinateur au lieu du laboratoire, développant deux algorithmes d’apprentissage automatique rapides et simples pour les programmes informatiques qui tentent d’apprendre de nouveaux concepts.

Le gagnant de la troisième place, Brendan Crotty, a conçu et construit un brûleur à gaz hybride efficace qui fonctionne à des températures plus élevées que les brûleurs industriels actuels, tout en émettant 19% moins de dioxyde d’azote gazeux polluant. Étant scolarisé à la maison, il ne dépendait pas d’une salle de classe traditionnelle pour devenir compétent en logiciels de conception informatique, en moulage de métaux et en usinage. Qui sait ce que les lauréats de l’année prochaine proposeront?

Alors que nous nous tournons vers l’année à venir, la préservation des possibilités d’épanouissement des élèves touchera chaque pouce du système éducatif. Pour leur part, combler le fossé exigera que les compétitions de jeunes STEM soient aussi innovantes que les étudiants qui y participent.

