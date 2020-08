Éditorial MundoHispánico

En pleine pandémie de coronavirus, ils filtrent les photos de l’actrice mexicaine Consuelo Duval « comment Dieu l’a mise au monde », bien que plusieurs ne croient pas qu’il s’agit d’elle.

Le compte Instagram «Alfombra Roja Mx» a partagé cette série d’images de Consuelo Duval depuis une plage, qui donne l’impression d’être nudiste, et dans laquelle elle semble être accompagnée par un homme dont l’identité est inconnue.

«L’actrice de 51 ans est complètement contente de son corps qui, selon les internautes sur les réseaux sociaux, a une très belle silhouette. De même, il semble que Consuelo n’ait pas honte d’être dans la mer comme Dieu l’a mise au monde, puisque ce n’est que lorsqu’elle part à la retraite que son espace intime est couvert », peut-on lire dans cette publication.

Jusqu’à présent, Consuelo Duval, connue pour son personnage de Federica Peluche dans La Familia Peluche, ne s’est pas exprimée à cet égard à travers ses réseaux sociaux, bien que certaines personnes aient exprimé leur point de vue après avoir vu ces photographies:

«Je ne pense pas que celui sur les photos soit Consuelo Duval. Attendons plus d’informations pour corroborer »,« Que les photos de Consuelo Duval aient été divulguées… aura-t-elle le peps… avec un animal en peluche? « , » Ils sont bien accrochés … amis, ce n’est pas Consuelo Duval. Là, vous pouvez clairement voir que c’est Federica P. Luche »,« J’ai déjà vu les photos de Consuelo Duval, et après une observation exhaustive et trois vestes… j’en suis venu à la conclusion que ce n’est pas elle »,« Ils m’informent que ce n’est pas Consuelo Duval d’après les photos. J’avais déjà allumé une bougie pour me voir ainsi à 51 ans.

