Spécialistes États Unis chambres de patients échantillonnées coronavirus et trouvé des indications que le pathogène peut être aéroporté.

La recherche, publiée prématurément et n’ayant pas encore été examinée par d’autres experts, a été menée à l’hôpital Shands de Gainesville, en Floride. Des chercheurs de l’Université de la santé de Floride ils ont prélevé des échantillons sur deux patients partageant une pièce dans des rayons de 2 et 4,68 mètres autour d’eux.

Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé sont de maintenir une distance de sécurité comprise entre 1,5 et jusqu’à deux mètres, afin que les aérosols des personnes, qu’ils émettent en parlant, en éternuant ou en toussant, ne tombent pas sur d’autres personnes et sont aspirés, afin d’éviter une nouvelle contagion de coronavirus.

La distance sociale fonctionne-t-elle?

Cependant, les recherches américaines indiquent que, malgré ces les distances, les échantillons contenus SRAS-CoV-2 viable, ce qui est possible d’infecter une autre personne par voie aérienne.

Les auteurs préviennent que cela est probable agent pathogène il peut être transmissible par voie aérienne et cette capacité est essentielle à la propagation de la pandémie. Ils ajoutent que des mesures de distanciation sociale de 2 mètres peuvent être inutiles «dans un espace clos».

La recherche indique que le hôpital il y avait un évent où l’air était renouvelé six fois par heure. De plus, il avait un triple filtre et un rayonnement ultraviolet.

Linsey Marr, experte en transmission de virus aéroportés et non impliquée dans cette étude, a souligné sur son compte Twitter que si les concentrations atmosphériques de l’étude sont correctes, il est possible qu’un millier de virons, ou particules infectieuses de virus, si une personne passe cinq minutes dans la pièce. Il a ajouté que toutes les personnes n’étaient pas infectées.

* Si * les concentrations dans l’air indiquées ici sont correctes, vous respireriez 1000 virions (particules virales infectieuses) en 5 minutes environ dans cette pièce. Tout ne restera pas. Besoin de connaître la taille de l’aérosol porteur pour prédire le nombre de dépôts et leur emplacement dans les voies respiratoires. https://t.co/7bkHeVIMLc – Linsey Marr (@linseymarr) 11 août 2020

