MADRID, 5 août (EUROPA PRESS) –

L’ancien président colombien Álvaro Uribe aurait été testé positif au coronavirus après la réalisation des tests, comme l’a confirmé le porte-parole de son parti, le Centre démocratique, sans qu’il en ait fait une déclaration à ce sujet.

« Nous informons l’opinion publique que le président Álvaro Uribe a été diagnostiqué avec le COVID-19 », a déclaré le porte-parole du CD, Gabriel Velasco, à travers une vidéo.

« Son état de santé est optimal, il n’a présenté aucun symptôme majeur, ni aucune difficulté respiratoire. Nous espérons pour son prompt rétablissement et du banc du Centre démocrate nous lui adressons un câlin de solidarité », a-t-il ajouté.

Des sources proches d’Uribe citées par le journal ‘El Tiempo’ ont confirmé le positif et ajouté que l’ancien président est asymptomatique et est isolé à son domicile. Ils ont également déclaré que leurs enfants, Tomás et Jerónimo, avaient également été testés positifs.

L’information intervient un jour après que la Cour suprême de justice (CSJ) de Colombie a ordonné de mettre Uribe en résidence surveillée dans le cadre de l’affaire ouverte contre lui pour fraude procédurale et corruption de témoins, dans ce qui est la première fois en l’histoire du pays dans lequel une telle mesure est imposée à un ancien chef d’État.

« La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse pour ma femme, pour ma famille et pour les Colombiens qui croient toujours que j’ai fait quelque chose de bien pour le pays », a déclaré Uribe lui-même à travers son compte sur le réseau social Twitter.

Le sénateur colombien, dont le chiffre divise le pays, compte plus de cinquante procès ouverts contre lui pour divers crimes, principalement liés à des groupes paramilitaires.

Les paramilitaires d’extrême droite étaient des groupes armés illégaux qui ont émergé dans les années 1980, financés par des éleveurs, des propriétaires fonciers et des marchands pour se protéger des attaques de l’ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Ces groupes sont accusés d’avoir commis les pires violations des droits de l’homme au milieu du conflit interne de plus d’un demi-siècle qui a fait 220 000 morts et d’être activement liés au trafic de drogue.