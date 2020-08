Ongle classe virtuelle est devenu un cauchemar pour un enseignant qui, grâce à Zoom, a été témoin des scènes d’un meurtre à l’intérieur de la maison d’un de ses élèves Indiantown, au sud-est de Floride.

Les événements se sont produits après avoir vu l’étudiante se couvrir les oreilles, qui a réalisé cette action lorsqu’elle a entendu les coups de feu d’un homme, qui avait tué son ex-petite amie, c’était la mère du mineur de 10 ans.

L’homme a été identifié comme Donald J. Williams, 27 ans, qui a tiré et a tué son ex-partenaire Maribel rosado morales, 32 ans.

Selon le shérif du comté de Martin, William Snyder, a déclaré à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que six mineurs entre 10 et 17 ans avaient été retrouvés à la maison, quatre d’entre eux étaient des enfants de Morales rose et deux étaient cousins ​​de ceux-ci, même si aucun des petits n’était lié à Williams.

L’un des mineurs était une fillette de 10 ans qui en était à son premier jour de classe virtuelle via Zoom, mais en raison d’une confrontation, le prof a dû couper le volume pour que les élèves n’entendent pas.

«La déclaration de l’enseignante est qu’elle a entendu une agitation. Il a écouté une conversation aiguë, a remarqué une sorte de confrontation, l’a fait taire et a ensuite vu la fillette de 10 ans mettre ses mains à ses oreilles », a expliqué l’officier.

Heureusement, aucun des enfants n’a été blessé, bien que plusieurs d’entre eux aient été témoins de la fusillade.

Pour sa part, Donald J. Williams il a fui les lieux, mais a été arrêté quelques instants plus tard avec une arme volée. Après son arrestation, il a avoué le crime pour lequel il fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré, de vol à main armée et de cambriolage, entre autres.

«C’est un cas triste. C’est un cas terrible. Il est entré et l’a confrontée à quelque chose lié à une vidéo. Ensuite, nous avons appris qu’il y avait une conversation sur Facebook. Et il dit qu’elle a vraiment commencé à rire et qu’il s’est mis en colère et lui a tiré dessus », a-t-il déclaré. Snyder.

