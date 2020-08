Huit millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les océans chaque année. Cela équivaut à un camion poubelle de plastique déversé dans nos océans chaque minute. Le poids total équivaut à 90 porte-avions. De plus, les modèles prévoient que d’ici 2050, il y aura plus de plastique en poids que de poisson dans les océans.

C’est tragique pour de nombreuses raisons. Les baleines, les poissons, les oiseaux de mer, les tortues et de nombreux autres animaux mangent le plastique et meurent en masse. De nombreuses études en cours explorent la relation entre les problèmes de santé humaine et la consommation de poisson contenant des microplastiques (bouteilles et autres articles à usage unique en panne). Les écosystèmes océaniques du monde entier ont été ravagés par les déchets plastiques.

Tout cela, bien sûr, était tout pré-COVID-19.

Au départ, il semblait qu’il y avait peut-être une lueur d’espoir environnemental à la pandémie mondiale. La distanciation sociale empêchant les gens des routes et des cieux, la qualité de l’air s’est considérablement améliorée dans le monde. Les émissions de carbone devraient chuter de 4% en 2020 par rapport à 2019. En Chine, la fermeture prolongée des usines a temporairement éliminé le tristement célèbre smog du pays et réduit considérablement les taux de pollution. Un résultat encore plus durable du coronavirus pourrait être les efforts de conservation de la faune en Asie, grâce à un examen approfondi des marchés humides (où il est soupçonné que le virus a fait le saut vers les humains). Le Vietnam, l’un des plus gros contrevenants, a récemment interdit toutes les importations d’espèces sauvages et fermé tous ses marchés d’animaux sauvages. La bonne nouvelle a été – enfin, vraiment bonne.

Cependant, on ne peut pas en dire autant de nos océans, qui ont été durement touchés ces derniers mois. Le COVID-19 a déclenché une utilisation mondiale estimée de 129 milliards de masques faciaux et de 65 milliards de gants chaque mois. Si nous assemblions tous les masques déjà fabriqués et projetés d’être produits, nous serions en mesure de couvrir l’ensemble du territoire suisse.

Crédits: Geoffrey Abraham

Le problème pratique avec les gants et les masques qui se retrouvent dans nos rivières et nos océans est qu’ils peuvent facilement être confondus avec des méduses, un aliment préféré des tortues de mer. En raison de leurs composants élastiques, les masques présentent également des risques accrus d’enchevêtrement pour une grande variété de poissons, d’animaux et d’oiseaux.

Et ce n’est qu’un EPI. En ce qui concerne l’augmentation rapide du plastique à usage unique résultant du COVID-19, l’histoire devient encore plus compliquée.

Le marché du pétrole s’est effondré, rendant le plastique moins cher à utiliser que jamais. COVID, avec la politique de l’OPEP, a contribué à un crash mondial sur les marchés pétroliers. Le pétrole et le gaz naturel (dont ce dernier était déjà à des prix historiquement bas avant le COVID) sont les principales matières premières utilisées pour fabriquer le plastique. Leur faible coût absolu a augmenté la disparité de prix entre les matériaux alternatifs (pensez à la cellulose, les algues) et le plastique vierge, qui a toujours été le moyen le moins coûteux d’emballer les marchandises. Pour être financièrement compétitif sur le marché, il est désormais extrêmement avantageux d’emballer vos produits dans du plastique vierge nouvellement fabriqué et bon marché.

L’utilisation de plastique à usage unique traverse le toit en raison de l’augmentation des plats à emporter. Avec la crise économique qui rend le consommateur moyen plus sensible aux prix, les produits abordables prennent le pas sur les produits écologiques. Étant donné que les articles d’épicerie en plastique sont universellement moins chers, ces articles sont la référence pour les acheteurs à court d’argent. Et si les plats à emporter ont été la grâce salvatrice pour de nombreux restaurants, ils contribuent également à l’augmentation de la quantité de plastique à usage unique dans le monde. Une grande partie de ce type de plastique n’est pas recyclable. 2020 est en passe de voir 30% de déchets de plus qu’en 2019.

Les systèmes de recyclage du monde entier commencent à s’effondrer à cause des contraintes budgétaires du COVID-19. Alors, où va tout ce plastique supplémentaire?

Dans le monde occidental, une grande partie se retrouve soit dans des décharges (en Amérique du Nord) ou incinérée (en Europe), et une petite quantité – 10% en moyenne – est recyclée. Les États-Unis comptent environ 9000 installations de recyclage, dont la plupart sont gérées par des municipalités et liées aux budgets locaux. Alors que les États supportent le plus gros des coûts de santé et de chômage liés au COVID-19, certaines municipalités suspendent leurs services de recyclage. Peoria, dans l’Illinois, a déjà réduit les programmes de recyclage. Omaha et la Nouvelle-Orléans envisagent également des réductions massives pour économiser de l’argent. Lexington, en Virginie, envisage également de freiner son recyclage en bordure de rue.

Dans les pays en développement, le plastique finit souvent par être mal géré dans des décharges à ciel ouvert, finissant par s’infiltrer dans l’environnement, puis se retrouver dans les rivières, puis dans les océans. Une grande partie du financement minimal destiné aux infrastructures de gestion des déchets dans les économies en développement a été réappropriée en raison du virus. Ainsi, ce qui se passe aux États-Unis et en Europe est encore plus amplifié en Indonésie, au Brésil, en Inde, au Kenya, au Guatemala et en Haïti.

Quinze millions de ramasseurs de déchets dans les pays en développement ramassent le plastique dans les rues; hors de décharges massives ouvertes; et, dans de nombreux cas, hors des plages. Au cours des derniers mois, certaines communautés de ramassage de déchets ont été contraintes de ramasser deux fois plus de plastique qu’autrefois pour le même montant d’argent. Dans certains cas, cela les décourage de ramasser du plastique, car d’autres matériaux sont plus précieux.

En ce qui concerne les solutions de plastique océanique, les ramasseurs de déchets font partie intégrante du puzzle – la dernière ligne de défense entre les déchets plastiques et les océans. Compte tenu des conditions actuelles du marché, beaucoup ne sont pas en mesure de jouer ce rôle vital.

Combinez l’effondrement de l’infrastructure de recyclage en Occident et dans le monde en développement avec l’explosion de plastique à usage unique liée au COVID-19, et vous avez un tsunami de plastique qui prend de l’ampleur dans nos océans.

Je suis le fondateur de SoulBuffalo, qui a formé l’Ocean Plastics Leadership Network (OPLN), une communauté de 67 organisations membres (activistes de l’industrie) travaillant ensemble pour innover et actualiser des solutions à la crise des plastiques océaniques. Nous nous engageons à simplifier les communications concernant la gravité de cette crise (afin que la personne moyenne puisse comprendre la complexité) et à accélérer les solutions à ce problème. Le WWF, Coca-Cola, P&G, Greenpeace, la Fondation Ellen MacArthur, Dow, l’Ocean Conservancy et National Geographic font partie des dizaines d’organisations sur ce «Leader-ship» avec nous.

En tant que partie neutre dans une mer de points de vue contradictoires et extrêmement variés sur la façon de résoudre cette crise, SoulBuffalo pense que la tension est synonyme de progrès. Nous sommes entourés de leaders brillants aux perspectives convaincantes et souvent contradictoires.

Par exemple, alors que beaucoup de nos ONG et de nos partenaires industriels se consacrent résolument à la réparation du système de recyclage, Greenpeace et de nombreuses organisations militantes estiment que le système est fondamentalement défectueux et que nous devrions travailler pour fermer le plastique à usage unique au robinet dès que possible. possible. C’est ce choc des stratégies qui rend notre réseau très différent et nous donne également un aperçu approfondi des perspectives variées qui mènent à la vaste gamme de solutions disponibles.

Des chaînes d’approvisionnement transparentes sont la première étape et doivent s’accélérer rapidement. Il y a de l’espoir et des progrès, et certaines solutions et programmes clés ouvrent la voie au changement. Un projet critique mené par le World Wildlife Fund (WWF) a pris forme en juin. L’initiative, appelée ReSource: Plastic, a principalement volé sous le radar dans un cycle de nouvelles couvrant largement le virus, le mouvement pour la justice sociale et l’élection présidentielle la plus importante de notre vie. Bien qu’elle n’ait peut-être pas fait les vagues qu’elle méritait dans les médias, l’initiative est un énorme pas en avant.

Malgré notre neutralité au sein du Ocean Plastics Leadership Network, il existe des cas spécifiques où nous soutenons fermement des mouvements auxquels nous croyons sans réserve. L’initiative ReSource: Plastic du WWF en fait partie.

Le WWF encourage les plus grandes entreprises du monde à partager publiquement leur empreinte plastique, y compris la quantité de plastique qu’elles fabriquent et mettent actuellement sur le marché, où elles vont géographiquement et leur meilleure estimation de ce qui leur arrive. Est-il recyclé, mis en décharge, incinéré ou mal géré, aboutissant à des décharges à ciel ouvert ou dans l’environnement? La comptabilisation transparente du plastique qui entre dans le système est la première étape, et à cet égard, ReSource: Plastic a un potentiel catalytique. La roue des données ouvertes a commencé à tourner, avec Coca-Cola, Starbucks, McDonald’s, Keurig Dr. Pepper et P&G menant la charge et tirant le rideau de leurs opérations.

Selon le premier rapport, «Transparency 2020», ces cinq entreprises totalisaient 4,2 millions de tonnes métriques de plastique collectivement en 2018. Pour la perspective, c’est 287 279 rorquals bleus adultes pesant 330 000 livres. (Remarque: il n’y a que 25 000 baleines bleues sur terre, donc 4,2 millions de tonnes métriques de rorquals bleus représentent 11,5 fois le nombre vivant actuel.) Et ce n’est que l’empreinte plastique annuelle de seulement cinq entreprises.

Cette divulgation est un pas de géant. S’il y a du courage dans le monde de l’entreprise, cette initiative est admissible, car il y a des risques évidents. La transparence de la chaîne d’approvisionnement ouverte permettra aux organisations militantes, comme Greenpeace, membre de l’OPLN, d’utiliser les données pour faire pression pour obtenir des changements qu’elles défendent, comme des objectifs de réduction du plastique (auxquels aucune entreprise Fortune 500 ne s’est encore engagée publiquement).

Parmi les conclusions de ReSource: Plastic concernant les cinq entreprises partenaires de lancement, on peut citer:

8 pour cent de la quantité totale de plastique a été recyclée.

63 pour cent des déchets aux États-Unis se sont retrouvés dans des décharges.

41 pour cent en Europe ont été incinérés.

74 pour cent en Asie du Sud-Est étaient mal gérés.

Sur la base des données synthétisées, le WWF fait quatre recommandations à ses partenaires et au marché plus large:

Éliminez les produits inutiles (pensez aux petits articles non recyclables comme les pailles).

Accorder la priorité aux investissements dans la production durable.

Travailler pour doubler le taux de recyclage mondial.

Comblez les lacunes de données critiques en exigeant la transparence de la part de plus d’entreprises.

Dans l’esprit des cinq entreprises membres qui travaillent avec le WWF (et des trois autres qui viennent de signer), nous exhortons les autres entreprises à se mobiliser et à faire le pas radical d’être courageuses, ouvertes et transparentes. L’engagement des entreprises à partager ces informations vitales est urgent et vaillant.

Pour protéger les océans de la Terre, le monde entier doit savoir exactement combien de plastique est fabriqué, recyclé, perdu, brûlé ou enterré. Lorsque nous aurons les données des 100 premières grandes marques, nous serons en bien meilleure forme, mais ce ne sera que la pointe de l’iceberg.

De nombreuses organisations dans le monde appellent 2030 l’année où la crise des plastiques océaniques doit être résolue, sinon. Et 2030 sera là avant que nous le sachions. Surtout avec les récents revers du COVID-19, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer les solutions à la crise des plastiques. Une grande partie de ce plastique finira dans nos océans. Nous devons collectivement penser plus grand et plus vite, car le problème croît et s’accélère de manière exponentielle.

Lorsqu’une transparence totale de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale existera, les décisions prises par les gouvernements, l’industrie et le secteur des ONG seront plus intelligentes, plus tactiques et en fin de compte ancrées dans les faits et la science fondamentale. L’industrie, les militants et les consommateurs utiliseront tous ces données différemment. Nous pensons que la disponibilité des données permettra à toutes les parties prenantes de mettre le pied sur le pied.

Comment pouvons-nous nous assurer que les 10 000 premières entreprises, et pas seulement 100, partageront des données opérationnelles transparentes au cours des 10 prochaines années? Si le monde peut adopter ce changement fondamental de mentalité vers l’urgence, et non seulement agiter le drapeau rouge mais agir en conséquence, nous pourrons peut-être sauver collectivement nos océans d’ici 2030. Le choix nous appartient.