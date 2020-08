Par Gabriella Borter et Nathan Layne

17 août (.) – Presque aussi rapidement qu’ils ont accueilli leurs étudiants, certains campus éducatifs américains ferment à nouveau en raison d’épidémies de COVID-19, le dernier défi alors que le pays tente de rouvrir lorsque le niveau de Les nouveaux cas quotidiens restent élevés dans la plupart des États.

Les écoles aux États-Unis devraient rouvrir pour la rentrée universitaire ce mois-ci ou début septembre. Certains, en particulier dans les centres urbains, ont opté pour l’enseignement en ligne uniquement, tandis que d’autres ont opté pour des cours en présentiel, voire un hybride entre les deux.

Mais les épidémies ou le manque de personnel ont déjà obligé certains campus à arrêter l’enseignement en face à face.

L’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, l’un des plus grands campus éducatifs à ouvrir avec des cours en face à face, a annoncé lundi qu’elle passerait à un enseignement en ligne uniquement pour les étudiants après que des tests aient montré une propagation rapide du virus.

Actuellement, 177 étudiants sont isolés et 349 sont en quarantaine, sur un total d’environ 19 000.

En Géorgie, un troisième lycée du comté de Cherokee a fermé ses portes pour les cours en face-à-face, a déclaré le district scolaire du comté, citant une augmentation du nombre de cas positifs à Creekview High School à 25, avec près d’un tiers des élèves mis en quarantaine. .

« Comme nous l’avons dit depuis l’annonce de notre réouverture, nous n’hésiterons pas à mettre les élèves en quarantaine et à fermer les salles de classe dans le but de continuer à faire fonctionner l’école en personne aussi longtemps que possible », a déclaré le district dans un communiqué dimanche. , reportant le plan des cours en présentiel du lundi au 31 août.

Les écoles du comté de Cherokee sont apparues dans les médias nationaux ce mois-ci après que des étudiants aient publié des images sur les réseaux sociaux montrant des étudiants regroupés dans des couloirs, beaucoup d’entre eux ne portant pas de masque.

Les cas en Nouvelle-Géorgie sont légèrement en baisse par rapport à leur pic, mais l’État a signalé plus de 20 000 nouvelles infections la semaine dernière et un taux de positivité de 12%, ce qui suggère qu’il y a plus de cas dans la communauté qui n’ont pas encore été découverts. .

Un district scolaire de l’Arizona a dû annuler les cours après que le personnel a déclaré qu’il était dangereux de rentrer et a déclaré malade. Pendant ce temps, un district scolaire du Nebraska a déclaré samedi qu’il avait annulé les cours après que trois membres du personnel aient été testés positifs et 24 autres étaient en quarantaine pour exposition.

Dans tout le pays, les nouveaux cas de COVID-19 ont chuté pour la quatrième semaine consécutive, mais les infections restent élevées dans la plupart des États et les décès restent en moyenne de 1000 personnes par jour. Selon un décompte de ., il y a eu au total plus de 170 000 décès aux États-Unis dus à la maladie.

(Reportage de Gabriella Borter à New York et Nathan Layne à Wilton, Connecticut, écrit par Lisa Shumaker, édité en espagnol par Manuel Farías)

L’Argentin, en double, D’Ambrosio et Lukaku, également en double, a célébré pour l’équipe d’Antonio Conte. Vendredi, ils affronteront Séville, qui a éliminé Manchester United dans l’autre demi-finale

L’Argentin, en double, D’Ambrosio et Lukaku, également en double, a célébré pour l’équipe d’Antonio Conte. Vendredi, ils affronteront Séville, qui a éliminé Manchester United dans l’autre demi-finale

L’Argentin, en double, D’Ambrosio et Lukaku, également en double, a célébré pour l’équipe d’Antonio Conte. Vendredi, ils affronteront Séville, qui a éliminé Manchester United dans l’autre demi-finale

L’Argentin, en double, D’Ambrosio et Lukaku, également en double, a célébré pour l’équipe d’Antonio Conte. Vendredi, ils affronteront Séville, qui a éliminé Manchester United dans l’autre demi-finale

PLUS DE NOUVELLES