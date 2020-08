Dans l’ouverture de The Matrix, des colonnes de caractères étranges du clavier coulent sur un vieil écran d’ordinateur monochrome. Ils représentent le rideau numérique de l’expérience décollé, nous rappelant que chaque goût, odeur et couleur que nous expérimentons est, en quelque sorte, une tromperie – une histoire calculée petit à petit dans un cerveau travaillant dans l’obscurité silencieuse du crâne. Nous n’avons pas besoin de matériel spécial pour entrer dans la matrice. Nous avons juste besoin de comprendre le matériel spécial qui nous a été donné: notre cerveau.

La raison pour laquelle nous ne pouvons pas plier l’expérience à notre goût, à la Matrix, est que nous ne comprenons pas vraiment le code neuronal. Il n’y a pas d’Alan Turing pour le cerveau qui puisse étudier un modèle arbitraire d’activité cérébrale et dire: «En ce moment, une image d’un chat beige est en train d’être vécue.» Les neuroscientifiques savent que le contenu spécifique d’une expérience sensorielle est lié au moment et / ou à la structuration spatiale de l’activité cérébrale. Mais une fois mise à l’épreuve, même avec les questions mécanistes les plus élémentaires, notre ignorance se manifeste rapidement. Si quelques cellules cérébrales s’étaient déclenchées une demi-seconde plus tôt, verriez-vous toujours le chat beige? Et si trois cellules supplémentaires avaient tiré en succession rapide? En réponse, tout ce que les neuroscientifiques pouvaient faire était de hausser les épaules et de faire des déclarations génériques sur les codes, les modèles et l’importance probable du timing. Mais Dmitry Rinberg de l’Université de New York et son groupe de recherche viennent peut-être de découvrir une réponse partielle.

Dans un article récent et fascinant, les chercheurs ont utilisé des points de lumière contrôlés avec précision pour insérer directement une odeur fantôme dans les centres cérébraux olfactifs d’une souris, en contournant complètement le nez. Ils ont également été en mesure d’ajuster systématiquement ce schéma et de tester comment l’expérience de l’animal a changé. L’étude est l’un des efforts les plus audacieux et systématiques de «piratage d’expérience» à ce jour.

Implanter un percept spécifique, reproductible, facilement ajustable et entièrement synthétique n’est pas une mince affaire. Pour ce faire, Rinberg et ses collègues ont utilisé des souris génétiquement modifiées avec une protéine de channelrhodopsine sensible à la lumière introduite en contrebande dans leurs neurones olfactifs. Lorsque la lumière brille sur l’un de ces neurones modifiés, elle évoque l’activité neuronale – les brefs «pics» électriques qui sont le langage de base du système nerveux – avec un timing qui peut être contrôlé de manière exquise. Parce que la partie du cerveau qui traite les informations sensorielles du nez est idéalement située près de la surface du crâne, les chercheurs ont pu sauter le nez et écrire une odeur artificielle de leur propre conception. En stimulant directement le cerveau olfactif, l’équipe avait essentiellement un contrôle complet sur les cellules actives, leur disposition et le moment où elles étaient activées. Les scientifiques avaient créé des odeurs fabriquées sur commande en basculant un simple interrupteur d’éclairage.

La plupart des odeurs naturelles évoquent une activité cérébrale étendue et temporellement complexe. Pour sonder et pirater le code neuronal, cependant, les chercheurs ont opté pour un modèle modeste et gérable de six petits points, distribués au hasard et stimulés successivement – une mélodie neuronale à six notes d’une durée d’environ un tiers de seconde. Les souris ne pourront jamais nous le dire avec certitude, mais ce motif de «notes» sentait vraisemblablement quelque chose pour elles car il pouvait être distingué des autres odeurs, ainsi que des autres motifs à six notes dans les tests comportementaux.

Dans la partie clé de l’expérience, les souris ont joué à un jeu de «repérer la différence». Parce qu’ils ont d’abord été formés pour montrer un comportement de léchage uniquement en réponse au modèle original de six notes, les expérimentateurs ont pu mesurer combien de léchage persistait pendant que le modèle était ajusté – et donc combien les souris étaient dupées par le changement. Si un changement spécifique – disons, ne laissant de côté que la première note de l’ensemble – était détecté facilement et de manière fiable, alors c’était un indicateur que cette note était consécutive à l’expérience. En revanche, si, par exemple, changer l’identité de la sixième note neuronale n’était pas perceptible, cela avait moins d’effet sur l’expérience. Conformément aux travaux antérieurs, dont une grande partie a été réalisée par le groupe de Rinberg, les premières notes neuronales avaient tendance à être plus riches en informations et importantes pour la perception que les dernières. Le moment précis de l’activité neuronale, plus généralement, s’est avéré être une variable clé pour le codage des odeurs, ce qui contredit certains modèles influents qui avaient fait valoir que le cerveau ne tient pas compte des différences de synchronisation à échelle fine. Le cerveau, semble-t-il, se soucie de l’ordre de ses notes en motifs mélodiques – et ne les entend pas seulement comme des accords empilés.

Les idées sur le codage neuronal ont été historiquement développées à partir de l’étude des systèmes de communication et des ordinateurs, ce qui signifie qu’elles avaient tendance à être assez abstraites et formées en termes de «portes», de «nœuds» et de «canaux» idéalisés. Si les propositions théoriques de haut niveau concernant le stockage, la représentation et l’acheminement des informations dans le cerveau ne manquent pas, elles sont assez difficiles à tester dans le domaine de la chair, du sang et du comportement. Compte tenu de cette situation, le soutien des paradigmes théoriques est souvent basé sur des preuves indirectes et corrélatives, même si elles sont très suggestives et très analogues aux processus observés dans les ordinateurs numériques. La beauté du paradigme de l’équipe de Rinberg est qu’il rend si facilement l’abstrait testable (du moins dans le contexte du codage olfactif).

Comme exemple d’un tel test, prenons la proposition théorique de la représentation «code à barres», dans laquelle même le moindre changement dans un modèle d’activité neuronale – une seule cellule ne se déclenche pas, par exemple – entraîne une expérience sensorielle complètement différente. Si ce schéma de codage hypothétique très pointilleux était réellement utilisé par le cerveau, alors un seul petit ajustement du modèle original à six notes devrait être tout aussi perceptible qu’un modèle complètement nouveau. En fait, les chercheurs ont trouvé presque le contraire. Tout comme une note plate dans une mélodie ne la rend pas complètement méconnaissable, une note légèrement décalée de la «mélodie» de l’odeur originale n’a changé que légèrement l’expérience de la souris. Surtout, comme plus de «fausses notes» ont été délibérément ajoutées, elles ont eu un effet additif simple sur l’expérience (du moins, tel que mesuré par la capacité de l’animal à distinguer les odeurs). Peut-être le plus impressionnant de tous, l’équipe a incorporé cette observation sur la linéarité du code dans un modèle statistique qui prédisait avec précision la réponse comportementale de la souris à tout brouillage arbitraire du motif à six notes.

Le papier est un regard granulaire sans précédent sur ce qui, dans le cerveau, fait d’une expérience donnée cette expérience particulière. La réponse, du moins dans le contexte de l’olfaction, a un son humaniste: une expérience est une question de timing et la somme de nombreux petits détails. On ne sait toujours pas à quel point ces résultats sont généralisables en dehors de l’olfaction ou de la sensation plus largement. Différentes zones du cerveau ont des objectifs et des contraintes de calcul différents, il peut donc être plus précis de parler des différents codes de l’organe que de certains codes universels. Nous ne savons pas non plus comment stimuler le cerveau pour préparer une expérience perceptive complexe choisie à l’avance. Le travail de Rinberg et de ses collègues ne demandait que de manière très stratégique comment les choses sentaient par rapport à un modèle de départ. Pour l’instant, la Matrix est encore loin. Mais si nous devions réaliser des simulations complètes de type Matrix dans un avenir lointain, cette étude aura été une étape importante au début.