21 h 53 HAE (1 h 53 GMT) le 9 janvier 2020

Danna Paola se vante d’une arrière-garde dans le plus pur style de Kimberly Flores en bikini bleu La femme d’Edwin Luna était encore plus impénitente car elle laisse très peu à l’imagination Les deux montrent pourquoi elles sont les femmes les plus suivies sur Instagram

Dans le plus pur style de Kimberly Flores, l’épouse du chanteur Edwin Luna, également actrice, Danna Paola, apparaît sans vergogne sur Instagram et montre ses fesses avec un bikini bleu saisissant.

Indépendamment de ce qui fait monter la température de leurs fans, les deux femmes ont décidé de ravir l’élève de leur public masculin et avec deux bikinis, elles ont rendu la plupart d’entre elles folles.

La première à télécharger sa photo a été la chanteuse Danna Paola, qui a eu un tel succès qu’elle a déjà ajouté plus de 2 millions 419 000 réactions de likes, ainsi qu’un peu plus de 6 000 commentaires.

De son côté, la carte postale de l’épouse d’Edwin Luna a ajouté plus de 37 715 réactions de likes contre près de 400 commentaires.

À son image, Danna Paola apparaît dans une piscine et ce qui ressort le plus est un arrière-garde impressionnant qu’il révèle rarement.

À son tour, la statuesque Kimberly Flores déchaînée encore plus et de manière très audacieuse, menace de soulever ce bikini bleu qui laissait peu à l’imagination.

Cependant, l’audace de la femme d’Edwin Luna était plus évidente, puisque ses fesses sont pratiquement visibles et qu’elle expose beaucoup plus que la normale.

Cette audace lui a valu d’innombrables commentaires de la part de ses fans qui l’ont remercié pour le geste et lui ont fait savoir avec quelques commentaires un peu osés.

Alors préparez-vous à voir les photos audacieuses de Danna Paola et Kimberly Flores et voyez ce qu’elles ont dit à toutes les deux pour avoir montré leurs fesses en bikini bleu.

