En 1872, avec la publication de «L’expression des émotions chez l’homme et les animaux», Charles Darwin est devenu un voyou. Seulement une décennie après que l’anatomiste Duchenne de Boulogne a produit le premier texte de neurologie illustré par des photographies, Darwin a affirmé être le premier à utiliser des photographies dans une publication scientifique pour documenter réellement le spectre expressif du visage.

Combinant des spéculations sur les sourcils levés et la peau rouge avec des commentaires vils sur la maladie mentale, il a enregistré des diagrammes de musculature faciale, ainsi que des dessins de chimpanzés boudeurs et des photographies de nourrissons en pleurs, pour créer une étude couvrant les espèces, le tempérament, l’âge et le sexe. Mais ce qui l’intéresse vraiment, ce n’est pas tant la spécificité de l’individu que l’universalité de la tribu: si les expressions pouvaient, comme l’avait suggéré de Boulogne, être physiquement localisées, pourraient-elles aussi être généralisées culturellement?

En tant qu’homme de science, il entreprit d’analyser la différence visuelle entre les types, c’est-à-dire les races. Bien que les contributions scientifiques de Darwin restent toujours importantes, il convient de rappeler qu’il était aussi un homme de son époque – privilégié, blanc, riche, commandant – qui généralisait autant, sinon plus, qu’il analysait, en particulier lorsqu’il s’agissait d’objectiver l’apparence des gens. . Malgré son influence sur la biologie évolutionniste et son rôle dans l’étude scientifique de l’émotion, les pronostics de Darwin se lisent aujourd’hui comme remarquablement préjudiciables. («Aucun homme déterminé», écrit-il dans «L’expression des émotions chez l’homme et les animaux», «n’a probablement jamais eu la bouche habituellement béante.») Cette envie d’étiqueter «types» – un terme chargé et malheureux – irait essentiellement virale dans les premières années du siècle à venir, avec de telles hypothèses se réaffirmant comme un fait dogmatique, voire axiomatique.

À peine le premier à postuler sur la preuve graphique de la grimace, Darwin espérait introduire un système par lequel les expressions faciales pourraient être correctement évaluées. Il a partagé avec beaucoup de sa génération une prédisposition à l’histoire: en termes simples, l’idée que certains traits du visage pourraient avoir une base dans l’évolution. Empiriquement, l’idée elle-même n’est pas déraisonnable. Nous sommes, après tout, génétiquement prédisposés à partager des traits avec ceux de notre lignée familiale, parfois en raison de notre proximité géographique. Dans le même temps, certains spécimens, lorsqu’ils sont classés par genre visuel, deviennent des cibles faciles de discrimination. Ce faisant, les comparaisons peuvent – et le font – glisser sans effort d’hypothèse en hyperbole, en particulier lorsque des images sont en jeu.

Presque exactement un siècle après l’arrivée du volume de Darwin, Paul Ekman, psychologue à l’Université de Californie, a publié une étude dans laquelle il a déterminé qu’il y avait sept expressions faciales principales jugées universelles dans toutes les cultures: colère, mépris, peur, bonheur, intérêt, tristesse et surprise. Son système de codage d’action faciale (FACS) a soutenu de nombreuses découvertes antérieures de Darwin et reste, à ce jour, l’étalon-or pour identifier tout mouvement que le visage peut effectuer. En tant que méthodologie d’analyse de l’expression faciale, le travail d’Ekman fournit une rubrique pratique pour comprendre ces distinctions: il est logique, codifié et clair. Mais qu’arrive-t-il à de telles pratiques comparatives lorsque la supposition l’emporte sur la proposition, lorsque la science de l’examen est éclipsée par l’attrait d’une extrapolation plus grande, plus désordonnée et plus globale? Quand la quête de l’universel se retourne-t-elle et devient-elle une pratique discriminatoire?

La vraie séduction, à l’époque de Darwin et à la nôtre, réside dans l’idée que les images – et en particulier les images de nos visages – sont des outils de persuasion remarquablement puissants et parlent, dans de nombreux cas, plus que les mots.

L’idée que la photographie permettait la démonstration et la distribution de preuves visuelles objectives était un développement frappant pour les cliniciens. Contrairement au transfert interprétatif d’un dessin ou aux données abstraites d’un diagramme, la caméra était claire et directe, un véhicule de preuve. Le processus lui-même a permis une sorte de stockage massif – des images comparées les unes aux autres, des minuties contrastées, des hypothèses souvent corroborées à tort – qui, bien que sans doute enraciné dans la recherche scientifique, a conduit à un degré étonnant de généralisation au nom des faits. Si l’évolution est vue comme l’étude d’un développement invisible – biologique, générationnel, temporel et par définition immatériel – la caméra a fourni l’illusion de repères quantifiables, proposition irrésistible pour les tenants des idées théoriques.

Le cousin de Darwin, le statisticien renommé Francis Galton, voyait de telles généralisations comme justement l’intérêt. Bien avant que le logiciel informatique ne rende une telle pratique computationnelle banale, il a introduit non pas un système latéral mais un système synthétique de comparaison faciale: ce qu’il a appelé «portrait composite» était, en fait, un néologisme de la moyenne picturale. L’objectif de Galton était d’identifier la déviation et, ce faisant, de rétroconcevoir un «type» idéal, ce qu’il a fait en répétant l’impression – sur une seule plaque photographique et dans le même voisinage l’un de l’autre – créant ainsi un portrait fusionné par la force de multiples visages. A la fois absorbé par la certitude mécanique et hypnotisé par l’étendue de l’émerveillement visuel devant lui, Galton était ravi de la notion de précision mathématique – le verrouillage sur la plaque photographique, le calcul de la courbe binomiale – mais semblait indifférent aux détails réels à moins qu’ils ne puissent aider réaffirme ses suppositions sur les moyennes, sur les types, voire sur le processus photomécanique lui-même.

Que Galton ait puisé dans le langage des faits statistiques – et a bénéficié de la souveraineté présumée de sa propre position sociale exaltée – pour devenir un évangéliste pour la caméra est discutable en soi, mais le fait qu’il ait considéré ses photographies composites comme une preuve plausible d’une impitoyable la logique socioculturelle déplace l’héritage de sa bourse vers un territoire bien plus pernicieux.

A la fois poussé par des affirmations de déterminisme biologique et soutenu par le poids autoritaire de l’empirisme britannique, Francis Galton a été le pionnier d’une forme insidieuse d’examen humain qui allait être connue sous le nom d’eugénisme. Le mot lui-même vient du mot grec eugenes (noble, bien-né et «bon en stock»), bien que la propre définition de Galton soit un peu plus sinistre: pour lui, c’était une science abordant «toutes les influences qui améliorent les qualités innées d’une race, aussi avec ceux qui les développent au maximum. L’idée de l’amélioration sociale grâce à une meilleure reproduction (en fait, la notion de tout meilleur grâce à la reproduction) a conduit à une ère horrible de suprémacisme social dans laquelle la «déviation» serait classée à travers un large spectre de race, de religion, de santé, de richesse, et tous les types imaginables d’infirmité humaine. Définie de manière grossière et idiosyncrasique – même une «propension» à la menuiserie ou à la confection de vêtements était considérée comme un trait génétiquement hérité – l’idéologie remarquablement imparfaite (et profondément raciste) de Galton a rapidement trouvé la faveur d’un public désireux d’affirmer, si rien d’autre, ses propres affirmations viles. à la vanité.

Le climat social dans lequel s’insère la doctrine eugénique fait appel précisément à ce fantasme, à commencer par les concours «Better Baby» et «Fitter Family», un malheureux aliment de base du divertissement récréatif qui a émergé dans la région des États-Unis au cours des premières années du XXe siècle. Largement promue comme une initiative de santé publique saine, l’idée de présenter des enfants beaux pour des prix (une pratique qui assimilait essentiellement les enfants au bétail) était l’une des nombreuses pratiques fondées sur l’idée que de meilleurs résultats de reproduction étaient dans le meilleur intérêt de tous. Les photos qui en résultent conféraient le droit de se vanter aux candidats gagnants (lire «blancs»), mais le message plus large – la beauté du cadrage, mais surtout la beauté du visage, en tant qu’aspiration communautaire scientifiquement sanctionnée – suggère implicitement que l’inverse était également vrai: ce qu’il faut trouver «Inapte» devait être condamné à l’exil social et donc limité, entre autres, par des protocoles de reproduction féroces.

Dans 29 États – à partir de 1907 et jusqu’à l’abrogation des lois dans les années 1940 – ceux jugés socialement inférieurs (un euphémisme inexcusable pour ce qui était alors défini comme physiquement «insuffisant») étaient en fait soumis à la stérilisation obligatoire. De l’asthme à la scoliose, du handicap mental à la délinquance morale, les eugénistes ont dénoncé la différence à la lumière d’une supériorité culturelle présumée, un impérialisme biaisé qui a trouvé son expression la plus néfaste sous le Troisième Reich. Mesurer la différence, c’était l’éradiquer, l’exterminer, l’exclure du fait évolutif. Bien que finalement discréditée à la suite des atrocités subies au cours de plusieurs années du règne nazi, la théorie eugénique était imprégnée de cette vision sinistre de la gouvernance génétique, un destin manifeste devenu fou.

Plus tard, une fois détaché du regard maniaque de Galton, le portrait composite inspirera d’autres à jouer avec l’optique de l’image amalgamée. Le photographe français du XIXe siècle Arthur Batut, connu pour être l’un des premiers photographes aériens (il a photographié avec un cerf-volant), a peut-être été attiré par les indices de mouvement générés par les bords animés d’un portrait. La photographe américaine Nancy Burson a expérimenté la photographie composite pour fusionner les visages noirs, asiatiques et caucasiens avec les statistiques démographiques: introduite en 2000, sa Human Race Machine vous permet de voir à quoi vous ressembleriez en tant qu’une autre race. L’artiste Richard Prince a aplati chacun des cinquante-sept centres d’intérêt télévisuels de Jerry Seinfeld dans un composite de 2013 qu’il a appelé «Jerry’s Girls», tandis qu’en 2017, le scientifique des données Giuseppe Sollazzo a créé un visage mélangé pour la BBC qui a utilisé un algorithme soigneusement tracé pour combiner chaque visage au Sénat américain.

Galton aurait apprécié la rapidité du logiciel et les avantages de l’algorithme – mais qu’en est-il de l’éthique de l’acte même de capture et de comparaison d’images, de l’éthique de l’appropriation picturale elle-même? Il y a une généralisation implicite à ce type de production d’images et en effet, vu au fil du temps, le portrait composite deviendrait un moyen de fusionner et d’évaluer toute une culture, voire une époque. Dans une interview radiophonique de 1931, le portraitiste allemand August Sander déclara vouloir «capturer et communiquer en photographie l’exposition temporelle physionomique de toute une génération», une observation qui recadre le composite comme une sorte de recensement collecté ou d’enquête démographique.

L’appareil photo, après tout, témoigne dans le temps, son aboutissement est une extension de l’œil, de l’esprit, de l’âme du photographe. Sander avait raison. (Tout comme Susan Sontag: «L’humanité», a-t-elle écrit un jour, «n’en est pas une».) Avec l’avènement de technologies de meilleure qualité, moins chères, plus rapides et plus mobiles pour capturer nos visages, l’exposition temporelle de toute une génération était sur le point de devenir beaucoup plus réalisable.

Cet article a été publié pour la première fois sur The MIT Press Reader le 3 août 2020.

