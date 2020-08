SEOUL (.) – Des jours de fortes pluies ont provoqué des inondations en Corée du Sud qui ont forcé plus de 1000 personnes à quitter leurs maisons, tuant au moins 13 personnes et 13 autres portées disparues, ont annoncé mardi les autorités.

Des décès ont été signalés à la suite de glissements de terrain et de véhicules emportés par les eaux qui, selon les responsables des catastrophes, ont inondé plus de 5751 hectares (14211 acres) de terres agricoles et inondé des parties d’autoroutes et de ponts clés de la capitale, Séoul.

Le président Moon Jae-in devait tenir une réunion d’urgence mardi, après avoir exhorté les autorités nationales et régionales à «déployer tous les efforts possibles pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines» la veille.

Les équipes de travail ont également repris leurs opérations mardi la plupart des routes et des ponts inondés le long de la rivière Han, dans le centre de Séoul, qui avaient soutenu le trafic et endommagé les infrastructures, a déclaré l’agence de presse Yonhap.

En Corée du Nord voisine, les médias d’État ont mis en garde contre d’éventuelles inondations, affirmant que certaines régions connaissaient également de fortes pluies.

Citant des sources gouvernementales sud-coréennes non identifiées, Yonhap a déclaré que la Corée du Nord avait ouvert lundi les vannes d’un barrage frontalier sans préavis à son voisin.

