Les voyageurs qui reviennent d’un voyage à l’extérieur du pays ou de leur état ne sont plus soumis aux recommandations des Centers for Disease Control and Prevention de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur retour.

Le CDC a mis à jour ses conditions de voyage en ligne vendredi, conseillant aux voyageurs de « suivre les recommandations ou les exigences de l’état, territoriale, tribale et locale après le voyage ». Les directives précédentes recommandaient une quarantaine de 14 jours pour ceux qui reviennent de destinations internationales ou de zones à forte concentration de cas de coronavirus.

Bien qu’il note toujours que les personnes exposées au coronavirus présentent un risque d’infecter les autres pendant 14 jours, la page du CDC sur les voyages au milieu de la pandémie recommande aux voyageurs, « peu importe où vous avez voyagé ou ce que vous avez fait pendant votre voyage, » de suivre la distance sociale directives à l’intérieur et à l’extérieur, portez un masque à l’extérieur de la maison, lavez-vous souvent les mains et surveillez les symptômes du COVID-19 à leur retour à la maison.

« Vous avez peut-être été exposé au COVID-19 lors de vos voyages », lit-on sur la page. « Vous pouvez vous sentir bien et ne présenter aucun symptôme, mais vous pouvez être contagieux sans symptômes et propager le virus à d’autres. Vous et vos compagnons de voyage (y compris les enfants) représentez un risque pour votre famille, vos amis et votre communauté pendant 14 jours après votre exposés au virus. «

Les États individuels ont un mélange d’exigences de quarantaine et de recommandations pour les visiteurs et les résidents revenant de voyages à l’étranger et d’autres États.

Certains découragent les voyages interétatiques en exigeant ou en recommandant que les visiteurs et les résidents revenant d’autres États mettent en quarantaine; d’autres exigent un test COVID-19 négatif récent au lieu d’une politique de quarantaine générale.

Quiconque cherche à faire un voyage en voiture ou à prendre des vacances d’été doit consulter les sites Web du gouvernement pour connaître sa destination et les endroits où il envisage de s’arrêter pour la nuit.

