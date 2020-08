Mort Velley, Californie, est considérée comme l’un des endroits les plus chauds de la planète, et ce dimanche a atteint le 54,4 degrés, qui pourrait être la température la plus élevée de ces dernières années, ont déclaré des météorologues.

Le service météorologique national a enregistré la lecture de 54,4 degrés sur dimancheCependant, l’Organisation météorologique mondiale et le Comité national des extrêmes climatiques examineront la lecture et détermineront si elle doit être vérifiée, a rapporté le Washington Post.

« Tout ce que j’ai vu jusqu’à présent indique qu’il s’agit d’une observation légitime », a déclaré le directeur des conditions météorologiques extrêmes de l’Organisation météorologique mondiale, Randy Cerveny, au journal susmentionné.

Si elle est confirmée, cette température battra le record et sera la plus élevée, dépassant ainsi la précédente des 30 juin 2013, lorsque 53,8 degrés ont été enregistrés.

Auparavant, la vallée de la mort enregistrait des températures record du monde, 10 juillet 1913 atteint une température maximale de 56,6 degrés.

Bien que cette marque ait été reconnue par l’Organisation météorologique mondiale, elle a été remise en question par des experts tels que Christopher Burt, car ils soulignent que les équipements disponibles au début du 20e siècle n’avait pas de garanties de qualité en température très élevé comme maintenant, ils considèrent donc que la température la plus élevée de Death Valley pourrait être celle de 2013.

Le record possible de Death Valley arrive au milieu d’un vague de chaleur dans le sud-ouest pour la semaine dernière et devrait se poursuivre cette semaine, selon le Post.

Alors que les experts se demandent si Death Valley a battu un record avec une température chaude, les scientifiques et les militants du climat ont mis en garde contre la impact mondial irréversible.

Les températures élevées en Californie ces derniers jours ont provoqué une augmentation de feux de forêt et des coupures dans l’approvisionnement en électricité à divers endroits, raison pour laquelle on s’attend à ce que ce soit les mois avec les températures les plus élevées de ces dernières décennies.